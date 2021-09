Xe ôtô giá 100 triệu đồng - Wuling Hongguang Mini EV bán chạy kỷ lục

Wuling Hongguang Mini EV là mẫu ô tô điện giá rẻ đã chính thức được bày bán tại thị trường Trung Quốc vào hồi tháng 7/2020. Chẳng bao lâu sau khi ra mắt, mẫu ô tô điện Trung Quốc này đã nhanh chóng vươn lên thành "vua doanh số" trong phân khúc. Mới đây, Wuling Hongguang Mini EV 2021 mới đã lập kỷ lục doanh số mới tại thị trường tỷ dân Trung Quốc. Trên mạng xã hội, thương hiệu Wuling đã công bố việc mẫu ôtô điện này đạt doanh số cao nhất từ trước đến nay, lên đến 1.800 xe/ngày. Nói cách khác, cứ 20 giây lại có 1 người Trung Quốc mua Wuling Hongguang Mini EV. Wuling Hongguang Mini EV giá rẻ, cơ động và an toàn hơn xe 2 bánh là những điểm mạnh không thể phủ nhận. Tại thị trường Trung Quốc, mẫu xe này có giá khởi điểm chỉ 28.000 Nhân dân tệ (khoảng 100 triệu đồng). Ngoài ra, thương hiệu Wuling hiện đã xây dựng hơn 113.000 trạm sạc tại 260 thành phố của Trung Quốc để hỗ trợ mẫu ôtô điện của mình. Có thể thấy thương hiệu Wuling rất nghiêm túc trong việc đầu tư vào mảng ô tô điện đô thị cỡ nhỏ. Theo nghiên cứu, hơn 95% người dân Trung Quốc hàng ngày chỉ đi lại trong khoảng cách dưới 20 km. Do đó, những chiếc ô tô điện cỡ nhỏ như Wuling Hongguang Mini EV là một lựa chọn hoàn hảo cho người dân nơi đây. Chứng kiến sự thành công của Wuling Hongguang Mini EV, các hãng xe khác cũng đã tung ra những mẫu ô tô điện cỡ nhỏ để "ăn theo" như Chery QQ Ice Cream, Sokon Candy và Poco Meimei. Tuy nhiên, chưa mẫu xe nào có thể vượt mặt được Wuling Hongguang Mini EV. Như thông tin đã đưa, Wuling Hongguang Mini EV chạy điện sở hữu kích thước khá nhỏ, bao gồm chiều dài 2.917 mm, rộng 1.493 mm, cao 1.621 mm và chiều dài cơ sở 1.940 mm. Do đó, mẫu ô tô điện "bán chạy như tôm tươi" này chỉ được trang bị nội thất 4 chỗ ngồi và không có khoang hành lý. Nếu muốn chở đồ, người lái phải gập hàng ghế sau xuống để có khoang hành lý với thể tích 740 lít. Nguồn cung cấp sức mạnh cho Wuling Hongguang Mini EV là mô-tơ điện có công suất tối đa 27 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 85 Nm, kết hợp với 2 loại pin 9,2 kWh và 13,8 kWh. Loại pin 9,2 kWh cho phép xe chạy được 120 km sau mỗi lần sạc đầy. Con số tương ứng của phiên bản dùng pin 13,8 kWh là 170 km. Trong thời gian tới, thương hiệu Wuling dự kiến sẽ tung ra phiên bản kéo dài Long Range mới của Hongguang Mini EV. Phiên bản này không chỉ có phạm vi hoạt động lớn hơn mà còn sở hữu kích thước tăng lên. Cụ thể, Wuling Hongguang Mini EV Long Range sở hữu chiều dài 3.000 m, tăng 77 mm so với bản thường. Trong khi đó, chiều dài cơ sở của bản Long Range tăng 70 mm lên 2.010 mm. Điểm nhấn của Wuling Hongguang Mini EV Long Range nằm ở cụm pin 26 kWh, cho phép xe chạy được 300 km sau khi sạc đầy pin. Ngoài ra, Wuling Hongguang Mini EV Long Range còn được trang bị mô-tơ điện mạnh hơn để bù cho trọng lượng tăng lên. Theo đó, mô-tơ điện của phiên bản Long Range mới sẽ có công suất tối đa 40 mã lực. Đáng tiếc là hiện Wuling Hongguang Mini EV vẫn chưa được bày bán ở thị trường ngoài Trung Quốc. Video: Chi tiết xe ôtô điện siêu rẻ Wuling Hongguang Mini EV.

Wuling Hongguang Mini EV là mẫu ô tô điện giá rẻ đã chính thức được bày bán tại thị trường Trung Quốc vào hồi tháng 7/2020. Chẳng bao lâu sau khi ra mắt, mẫu ô tô điện Trung Quốc này đã nhanh chóng vươn lên thành "vua doanh số" trong phân khúc. Mới đây, Wuling Hongguang Mini EV 2021 mới đã lập kỷ lục doanh số mới tại thị trường tỷ dân Trung Quốc. Trên mạng xã hội, thương hiệu Wuling đã công bố việc mẫu ôtô điện này đạt doanh số cao nhất từ trước đến nay, lên đến 1.800 xe/ngày. Nói cách khác, cứ 20 giây lại có 1 người Trung Quốc mua Wuling Hongguang Mini EV. Wuling Hongguang Mini EV giá rẻ, cơ động và an toàn hơn xe 2 bánh là những điểm mạnh không thể phủ nhận. Tại thị trường Trung Quốc, mẫu xe này có giá khởi điểm chỉ 28.000 Nhân dân tệ (khoảng 100 triệu đồng). Ngoài ra, thương hiệu Wuling hiện đã xây dựng hơn 113.000 trạm sạc tại 260 thành phố của Trung Quốc để hỗ trợ mẫu ôtô điện của mình. Có thể thấy thương hiệu Wuling rất nghiêm túc trong việc đầu tư vào mảng ô tô điện đô thị cỡ nhỏ. Theo nghiên cứu, hơn 95% người dân Trung Quốc hàng ngày chỉ đi lại trong khoảng cách dưới 20 km. Do đó, những chiếc ô tô điện cỡ nhỏ như Wuling Hongguang Mini EV là một lựa chọn hoàn hảo cho người dân nơi đây. Chứng kiến sự thành công của Wuling Hongguang Mini EV, các hãng xe khác cũng đã tung ra những mẫu ô tô điện cỡ nhỏ để "ăn theo" như Chery QQ Ice Cream, Sokon Candy và Poco Meimei. Tuy nhiên, chưa mẫu xe nào có thể vượt mặt được Wuling Hongguang Mini EV. Như thông tin đã đưa, Wuling Hongguang Mini EV chạy điện sở hữu kích thước khá nhỏ, bao gồm chiều dài 2.917 mm, rộng 1.493 mm, cao 1.621 mm và chiều dài cơ sở 1.940 mm. Do đó, mẫu ô tô điện "bán chạy như tôm tươi" này chỉ được trang bị nội thất 4 chỗ ngồi và không có khoang hành lý. Nếu muốn chở đồ, người lái phải gập hàng ghế sau xuống để có khoang hành lý với thể tích 740 lít. Nguồn cung cấp sức mạnh cho Wuling Hongguang Mini EV là mô-tơ điện có công suất tối đa 27 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 85 Nm, kết hợp với 2 loại pin 9,2 kWh và 13,8 kWh. Loại pin 9,2 kWh cho phép xe chạy được 120 km sau mỗi lần sạc đầy. Con số tương ứng của phiên bản dùng pin 13,8 kWh là 170 km. Trong thời gian tới, thương hiệu Wuling dự kiến sẽ tung ra phiên bản kéo dài Long Range mới của Hongguang Mini EV. Phiên bản này không chỉ có phạm vi hoạt động lớn hơn mà còn sở hữu kích thước tăng lên. Cụ thể, Wuling Hongguang Mini EV Long Range sở hữu chiều dài 3.000 m, tăng 77 mm so với bản thường. Trong khi đó, chiều dài cơ sở của bản Long Range tăng 70 mm lên 2.010 mm. Điểm nhấn của Wuling Hongguang Mini EV Long Range nằm ở cụm pin 26 kWh, cho phép xe chạy được 300 km sau khi sạc đầy pin. Ngoài ra, Wuling Hongguang Mini EV Long Range còn được trang bị mô-tơ điện mạnh hơn để bù cho trọng lượng tăng lên. Theo đó, mô-tơ điện của phiên bản Long Range mới sẽ có công suất tối đa 40 mã lực. Đáng tiếc là hiện Wuling Hongguang Mini EV vẫn chưa được bày bán ở thị trường ngoài Trung Quốc. Video: Chi tiết xe ôtô điện siêu rẻ Wuling Hongguang Mini EV.