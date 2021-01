Xe môtô R18 độ lưới tản nhiệt "mũi trâu" của ôtô hạng sang BMW

Sản phẩm thú vị này đến từ hãng độ Kingston Custom. BMW R18 2021 mới đã được làm đẹp với lưới tản nhiệt lấy cảm hứng từ lưới tản nhiệt khổng lồ mới của BMW nhưng nó đã được gọt đẽo tỉ mỉ nên trông rất hài hòa với tổng thể đầu xe. Ngoài mặt trước nổi bật, phiên bản one-off BMW R18 Spirit of Passion mới còn có thân xe tinh chế thủ công, bao gồm sơn và sọc lấy cảm hứng từ R18 First Edition. Đặc biệt, xe cũng được lắp đặt một ghi đông tùy chỉnh thể thao và chắn bùn sau độc đáo. Các trang bị đáng chú ý khác trên xe môtô BMW R18 Spirit of Passion bao gồm ống xả sửa đổi, yên hậu mãi, đèn báo Kellermann cũng như đèn pha LED hiện đại. Hệ thống treo và bình xăng của chiếc mô tô vẫn được giữ nguyên. Kingston Custom cho biết BMW R18 hoàn hảo đến mức không cần nâng cấp quá nhiều, khung xe nguyên bản vốn đã rất tinh xảo. Có lẽ hiệu suất của xe cũng không có thay đổi gì, xe dùng động cơ 1.8L 2 xi-lanh có tên Big Boxer sản sinh công suất 90 mã lực và mô-men xoắn 158Nm. R18 2021 sẽ được bán ra tại Việt Nam với hai phiên bản, gồm bản Base và bản First Edition. Trong đó, giá xe BMW R 18 2021 mới bản Tiêu chuẩn khởi điểm ở mức 929 triệu đồng, trong khi đó phiên bản đặc biệt First Edition sẽ có giá bán 1,039 tỷ đồng. Video: R18 độ lưới tản nhiệt "mũi trâu" của ôtô hạng sang BMW.

