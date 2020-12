Xe môtô BMW R18 First Edition tiền tỷ đầu tiên về Việt Nam

Sau khi ra mắt thị trường thế giới, mẫu cruiser cổ điển BMW R18 First Edition mới đã chính thức có mặt tại Việt Nam. Trước đó, vào tháng 11/2020 BMW R18 với hai phiên bản tiêu chuẩn và First Edition từng được BMW Motorrad trình làng thị trường Đông Nam Á thông qua màn ra mắt tại Malaysia. Khác với thị trường Malaysia, chiếc BMW R18 đầu tiên về Việt Nam thuộc phiên bản First Edition chưa được bán ra chính hãng bởi đối tác THACO – BMW Motorrad, mà thông qua Motor Sport – doanh nghiệp chuyên nhập khẩu, phân phối môtô có trụ sở tại TP.HCM.

BMW R18 First Edition 2021 mới sở hữu phong cách cổ điển đậm chất Cruiser, đơn giản nhưng rất hầm hố. Tổng thể thiết kế của xe khá giống với phiên bản Concept ra mắt trước đó, bao gồm đèn pha dạng tròn cổ điển, bình xăng hình giọt nước, dàn để chân đặt thấp, yên xe đơn và bình xăng vẫn sử dụng viền màu trắng hai bên. Cụm đèn trước của BMW R18 First Edition vẫn sử dụng cụm đèn tròn, bên trong có một dải đèn ban ngày hình sừng trâu nằm ngang. Phần đèn xi-nhan rời hẳn ra cụm đèn trước và được cố định trên ghi-đông. Nhiều chi tiết được mạ crôm sáng bóng khiến chiếc xe càng trở nên nổi bật và đẹp mắt hơn. Trọng lượng của R18 là 345 kg, trong đó khối động cơ Boxer 1802cc chiếm 110,8 kg.

Mặc dù BMW R18 First Edition có mức công suất thấp hơn đáng kể so với R nineT (110 mã lực), nhưng BMW Motorrad vốn thiết kế R 18 tập trung vào thông số mô-men xoắn, mang lại khả năng tăng tốc tối ưu nhất. BMW R18 sử dụng động cơ Boxer với dung tích 1802cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 91 mã lực tại 4.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 152 Nm từ 3.000 vòng/phút. BMW R 18 First Edition sở hữu vận tốc tối đa được giới hạn điện tử ở mức 180 km/h. Xe có khả năng tăng tốc 0 – 100 km/h chỉ mất 4,8 giây. Xe sử dụng hộp số 6 cấp quen thuộc với ba chế độ lái là Rain, Roll và Rock. BMW Motorrad cũng trang bị hàng loạt hệ thống tính năng an toàn và hỗ trợ người lái tiêu chuẩn cho R18 First Edition gồm hệ thống phanh ABS trước sau, hệ thống cân bằng tự động, hệ thống MSR điện tử có tính năng chống trượt khi đột ngột tăng hoặc giảm tốc độ, sưởi ấm tay lái, hỗ trợ khởi động ngang dốc, hệ thống kiểm soát lực kéo (Traction Control) và kiểm soát mô-men xoắn của động cơ (Engine Drag Torque Control). Đây là chiếc BMW R18 First Edition đầu tiên về Việt Nam. Mẫu xe này cũng thuộc dạng môtô “hàng hiếm” khi chỉ có 18 chiếc được phân phối tại Malaysia. Giá xe BMW R18 First Edition tại Việt Nam hiện chưa được hé lộ nhưg dự đoán không dưới 1 tỷ đồng. Tại thời điểm ra mắt thị trường thế giới, xe có giá 19.870 USD. Trong khi đó, tại thị trường Malaysia, xe bán ra tới 156.500 ringgit (tương đương 803 triệu đồng). Video: Giới thiệu BMW R18 First Edition hoàn toàn mới.

