Xe máy Simson "chở lợn" phiên bản không khói quay lại thị trường

Với nhiều người Việt Nam, hình ảnh những chiếc xe máy Simson có lẽ vẫn chưa phai mờ trong ký ức. Đây là những chiếc xe máy do công ty Simson của Đức sản xuất. Tuy nhiên, vào năm 2003, công ty này đã tuyên bố phá sản khiến nhiều người yêu thích xe Simson cảm thấy tiếc nuối. Sau 19 năm, những chiếc xe máy Simson hoài cổ thập niên 80 đã lại một lần nữa có cơ hội quay trở lại thị trường nhờ công ty khởi nghiệp có tên Second Ride của Đức. Đây là công ty khởi nghiệp do hai chàng sinh viên của trường Đại học Kỹ thuật Berlin có tên Carlo Schmid và Sebastian Marten cùng nhau thành lập. Công ty khởi nghiệp này đã nhận được sự ủng hộ của nhiều người và đạt mục tiêu gọi vốn 80.000 Euro chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Để phù hợp với xu hướng thời đại, Second Ride đã biến những chiếc xe Simson cũ thành xe máy điện bằng bộ kit chuyển đổi. Bộ kit này đặc biệt phù hợp với những chiếc Simison S 50, S 51 và KR 51/2 được sản xuất cho đến thập niên '90 tại Suhl, Thuringia, Đức. Trong thập niên '90, những chiếc xe máy Simson này vốn rất phổ biến với doanh số hàng trăm nghìn chiếc. Carlo đã nảy ra ý tưởng điện hóa những chiếc xe máy thực dụng này để chúng tiếp tục phục vụ người dùng trong nhiều năm nữa. Điều tuyệt vời nhất là bộ kit biến xe Simson thành xe máy điện có kích thước cực kỳ nhỏ gọn. Có tên SR23, bộ kit này thay thế hoàn hảo động cơ của xe và có thể lắp trong thời gian chỉ 30 phút. Bộ kit này được lắp trực tiếp vào khung đỡ động cơ có sẵn của xe. Tất nhiên, để biến thành xe máy điện, những chiếc Simson còn được thay đổi ở những chi tiết khác cho phù hợp. Do đó, thời gian để chuyển đổi xe Simson thành xe máy điện có thể kéo dài từ vài tiếng đồng hồ đến nửa ngày.Mô-tơ điện dành cho những chiếc xe Simson là loại DC không chổi than, tạo ra công suất tối đa 4 mã lực ở điều kiện hoạt động bình thường hoặc có thể tăng lên 5,4 mã lực. Mô-tơ điện này đi với cụm pin LG với dung lượng chỉ 1,9 kWh, cho phép xe chạy được 31,25 dặm (khoảng 50 km) sau khi sạc đầy pin. Cụm pin của xe được đặt bên dưới yên và cách điện bằng lớp foam dày 3 cm. Trừ mô-tơ điện và pin những chiếc xe máy Simson không có gì thay đổi, vẫn giữ nguyên thiết kế cổ điển ban đầu. Do đó, nếu không chú ý, nhiều người có thể tưởng đây là xe Simson dùng động cơ xăng nguyên bản. Công ty Second Ride hi vọng có thể sản xuất và thử nghiệm khoảng 30 bộ kit trước thời điểm cuối năm nay. Hiện đã có hơn 100 người đặt mua những chiếc xe máy điện Simson của công ty khởi nghiệp này. Bộ kit hoàn chỉnh để biến xe Simson thành xe máy điện dự kiến có giá 2.990 Euro (khoảng 70 triệu đồng). Những ai muốn mua xe máy điện Simson có thể đặt cọc với số tiền 190 Euro (4,4 triệu đồng). Second Ride sẽ bảo hành 2 năm cho bộ kit này. Video: Biến đổi Simson cũ thành xe máy điện.

