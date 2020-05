Xe máy Honda Future mới, cao nhất hơn 31 triệu tại Việt Nam

Với mục tiêu luôn đổi mới nhằm mang lại phong cách nổi bật và trải nghiệm tuyệt vời hơn cho người dùng, Honda Việt Nam (HVN) đã nghiên cứu và chính thức cho ra đời Honda Future FI 125cc mới phiên bản nâng cấp, đem lại cho người dùng nhiều cung bậc cảm xúc mới và khác biệt. Honda Future FI 125cc 2020 mới vẫn được thiết kế trên ý tưởng “Đẳng cấp xe số Mạnh mẽ & Lịch lãm”, mang kiểu dáng cao cấp với sự trau chuốt đầy tinh tế trong từng đường nét. Xe sở hữu hệ thống đèn pha LED mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng sử dụng hàng ngày như: cường độ ánh sáng mạnh, tiết kiệm ắc quy, an toàn khi đi vào ban đêm, nhìn rõ xe đi ngược chiều và kéo dài tuổi thọ bóng. Mặt đồng hồ với thiết kế cao cấp giúp Future FI 125cc mới khác biệt hoàn toàn so với những mẫu xe số thông thường khác. Nhằm làm nổi bật thêm sức hút riêng khó cưỡng cho mẫu xe máy số phổ thông này, các kỹ sư Honda đã khéo léo thay đổi chi tiết tem xe trên phiên bản vành nan. Tiện ích là một trong những điều Honda chú trọng nhất khi phát triển các mẫu xe mới. Với phong cách mạnh mẽ và cao cấp, Future FI 125cc mới được tích hợp nhiều tiện ích hữu dụng, mang đến hành trình thoải mái và cảm giác an tâm hơn cho người lái. Bên cạnh đó, xe tiếp tục được duy trì ổ khóa thiết kế hiện đại đa năng "4 trong 1" dễ sử dụng, an toàn và chống gỉ sét hiệu quả, bao gồm khóa điện, khóa từ, khóa cổ và khóa yên. Trên cả hai phiên bản vành đúc và vành van hoa, hai màu mới của Honda Future Fi 125cc thế hệ mới lần lượt được bổ sung là Bạc Nâu Đen và Xanh Đen, giúp tăng thêm lựa chọn màu sắc cho khách hàng. Ngoài ra, hộc đựng đồ với thiết kế mới cũng thân thiện hơn với người sử dụng, mang lại sự tiện nghi tối đa trên mọi hành trình. Honda Future FI 125cc tiếp tục sở hữu động cơ 125cc truyền thống của Honda với hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI) và hệ thống trung hòa khí thải đáp ứng nghiêm ngặt tiêu chuẩn khí thải Euro 3. Đi kèm là thiết kế lọc gió giúp tăng công suất tối đa và mô-men xoắn cực đại, đồng thời đem lại khả năng tăng tốc cao.Giá xe Honda Future Fi 125cc bán ra chính hãng từ 30,19 triệu đồng cho bản vành nan hoa và 31,19 triệu đồng bản vành đúc. Xe sẽ chính thức có mặt tại các HEAD trên toàn quốc từ 29/5. Video: Trải nghiệm nhanh Honda Future 125 tại Việt Nam.

