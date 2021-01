Xe điện Lynk & Co Zero của Trung Quốc chạy 700 km/lần xạc

Mới đây, hãng xe Trung Quốc Lynk & Co vừa công bố thêm hình nội thất của chiếc Zero Concept. Dự kiến, bản thương mại của Zero Concept được ra mắt vào giữa năm nay. Thực chất, mẫu xe điện Lynk & Co Zero Concept đã được giới thiệu hồi tháng 9 năm ngoái. Ở thời điểm đó, Lynk & Co chỉ cung cấp hình ảnh bên ngoài, nội thất của mẫu xe điện này không được tiết lộ nhiều. Qua những hình ảnh vừa được công bố, Lynk & Co Zero Concept mới có không gian nội thất hiện đại và tối giản. Một vài phím bấm được giữ lại ở khu vực điều khiển trung tâm. Nổi bật là màn hình thông tin giải trí độ phân giải cao cỡ lớn đặt nổi. Bảng đồng hồ là màn hình kỹ thuật số được làm mảnh và dài. Không công bố cụ thể kích thước của Zero Concept, hãng xe Trung Quốc chỉ cho biết rằng chiều dài tổng thể của xe khoảng 5 m và trục cơ sở khoảng 3 m. Như vậy, Zero Concept có kích thước nhỉnh hơn mẫu SUV 7 chỗ Mercedes-Benz GLE 450. Kích thước lớn kết hợp với cấu trúc 4 chỗ, Zero Concept có không gian nội thất rộng rãi. Toàn bộ ghế ngồi được làm theo phong cách thể thao trong khi vật liệu cho cảm giác sang trọng. Các tiện nghi gồm dàn âm thanh của Yamaha và camera bên trong xe. Xe có vô-lăng 3 chấu đáy phẳng D-Cut, đèn nền nội thất được đặt ẩn vào bên trong táp-lô. Zero Concept là mẫu xe đầu tiên của Lynk & Co được xây dựng trên nền tảng SEA của Geely. Lynk & Co là một trong những thương hiệu thuộc sở hữu của Geely, bên cạnh Lotus, Volvo, Proton. Với khung gầm thế hệ mới, Zero Concept đạt tỷ lệ phân bổ khối lượng 50:50, đi kèm hệ thống giảm chấn từ tính. Với hệ thống treo khí nén, chiếc SUV có thể nâng hạ khoảng sáng gầm trong khoảng 150-220 mm, tùy theo điều kiện vận hành. Cung cấp sức mạnh cho Zero Concept là một động cơ điện có công suất 536 mã lực. Đi kèm hệ dẫn động 4 bánh, xe có thể tăng tốc 0-100 km/h trong dưới 4 giây. Zero Concept có phạm vi hoạt động tối đa lên đến 700 km. Theo công bố của Lynk & Co, gói pin của Zero Concept có tuổi thọ lên đến hơn 2 triệu km và hầu như không bị ảnh hưởng trong 200.000 km đầu tiên. Là mẫu xe tương lai, Zero Concept hoàn toàn mới được trang bị hệ thống trợ lái CoPilot cùng công nghệ Mobileye SuperVision cho khả năng tự lái. Vẫn chưa rõ Zero Concept có thể tự lái ở mức độ mấy. Các tính năng, công nghệ trên xe có thể được cập nhật liên tục trong quá trình sử dụng thông qua phản hồi của chủ xe. Video: Giới thiệu xe điện Lynk & Co Zero mới của Trung Quốc.

