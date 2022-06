Xe bán tải Toyota Hilux ngừng bán tại Việt Nam chỉ là... "tin vịt"

Hiện đang xuất hiện một thông tin về việc Toyota Hilux sẽ bị khai tử tại Việt Nam, tuy nhiên theo tìm hiểu của chúng tôi đây là thông tin không chính xác.

Tình trạng thiếu hụt nguồn cung của Toyota Hilux đã diễn ra trong nhiều tháng nay. Nguyên nhân Toyota Hilux không đủ nguồn cung cho khách hàng là do Hilux là dòng xe nhập khẩu từ Thái Lan nên hãng không chủ động được về nguồn cung. Cùng với đó, trong bối cảnh toàn thị trường ô tô chịu ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu hụt linh kiện, chip bán dẫn... Toyota Hilux cũng không ngoại lệ.

Nguyên nhân Toyota Hilux không đủ cho khách hàng là do dòng xe này nhập khẩu từ Thái Lan nên hãng không chủ động được nguồn cung.

Theo quy định mới tại Việt Nam, xe ôtô phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Cụ thể, theo Quyết định 49/2011/QĐ từ ngày 1/1/2022, các sản phẩm ô tô lắp ráp, sản xuất và nhập khẩu mới bắt buộc phải áp dụng tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Trong khi đó, 4 phiên bản Toyota Hilux tại Việt Nam đều được trang bị động cơ diesel 4 xy-lanh, 2GD-FTV, Euro 4, do đó không đáp ứng được quy định tiêu chuẩn khí thải mới. Hãng xe Nhật Bản cũng đã cân nhắc và quyết định tạm ngừng nhập khẩu mẫu xe này từ tháng 1/2022.

Đại diện của Toyota Việt Nam mới đây cũng chia sẻ: “Các mẫu xe đạt chuẩn khí thải Euro 5 bắt buộc phải sử dụng nhiên liệu đạt chuẩn mức 5. Trong khi đó tại Việt Nam, số lượng trạm xăng có dầu diesel mức 5 (DO-V) còn khá ít. Nếu người dùng đổ nhiên liệu không đúng chuẩn có thể khiến động cơ gặp vấn đề dẫn đến hỏng hóc. Vì vậy, hãng quyết định tạm ngừng nhập khẩu Toyota Hilux từ tháng 1/2022".

Theo thống kê từ Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam (VINPA), vào đầu năm 2022, có hơn 1.100 cửa hàng xăng dầu trên toàn quốc có bán dầu diesel mức 5 (DO-V).

Trên trang web chính thức của hãng xe Nhật Bản vẫn còn thể hiện thông tin về xe Toyota Hilux, do đó khi nguồn cung ổn định và đáp ứng đủ tiêu chuẩn về khí thải Hilux sẽ sớm trở lại thị trường Việt Nam.

Toyota Hilux được phân phối tổng cộng 4 phiên bản với giá bán khởi điểm từ 628 – 913 triệu đồng. Dòng Hilux 2 tùy chọn động cơ dầu 2.4L (147 mã lực và 400Nm) và dầu 2.8L (201 mã lực và 500Nm), xe đi kèm với 2 hệ dẫn động 1 cầu và 2 cầu, đi cùng với hộp số sàn và tự động 6 cấp (tùy phiên bản). Theo tìm hiểu, Hilux phiên bản một cầu số tự động - Hilux 2.4L 4X2 AT có giá 674 triệu đồng chính là một trong những phiên bản bán chạy nhất của dòng xe này.

Mẫu xe này được đánh giá cao ở khả năng vận hành bền bỉ, phù hợp với điều kiện hoạt động tuần suất cao, động cơ dầu tiết kiệm đáng tin cậy. Chính vì thế, dòng Hilux hấp dẫn được tệp khách hàng mua bán tải với nhu cầu phục vụ cho công việc, ngoài ra phiên bản cao cấp Hilux 2.8L 4X4 AT Adventure còn hướng đến khách hàng mua bán tải để chơi, đề cao khả năng vận hành, trang bị tiện nghi và an toàn với gói an toàn Toyota Safety Sense.

Trong năm ngoái, Toyota Hilux đã đạt doanh số 4.413 xe tại thị trường Việt, sếp sau “vua bán tải” Ford Ranger với doanh số 15.650 xe. Đáng chú ý, Toyota Hilux là mẫu xe chạy hàng hàng đầu trong TOP 10 ôtô bán chạy nhất Đông Nam Á trong năm 2021 với 176.062 xe bán ra, theo dữ liệu thống kê từ Focus2move.