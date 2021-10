Chi tiết Toyota Hilux GR Sport 2022, từ 868 triệu đồng tại Nhật Bản

Vào tháng 4 năm nay, thị trường Thái Lan đã có cơ hội chào đón Toyota Hilux GR Sport 2022 mới với một số cải tiến về mặt thẩm mỹ mang đến một diện mạo thể thao hơn. Mẫu xe này vừa qua cũng chính thức ra mắt thị trường Nhật Bản, nhưng với một chút khác biệt so với phiên bản được bán ra tại Thái Lan. Trước khi tìm hiểu về sự khác biệt, hãy cùng tập trung vào điểm chung của cả hai phiên bản. Mẫu xe bán tải Toyota Hilux GR Sport có thiết kế lưới tản nhiệt mới cùng dòng chữ “TOYOTA” thay thế cho logo thông thường - tương tự như trên Land Cruiser GR Sport. Bộ lưới tản nhiệt của Toyota Hilux GR Sport 2022 đi kèm khung mới và các tấm ốp vè bánh xe sơn cùng màu thân xe (với đường viền màu đen). Cản va trước cũng được thiết kế lại với lớp sơn hoàn thiện màu trắng, trong khi viền đèn sương mù trông tinh tế hơn so với phiên bản phân phối tại Thái Lan. Một số chi tiết mới khác bao gồm cản va sau màu đen, huy hiệu GR Sport xung quanh xe, cùm phanh trước màu đỏ (phía sau là phanh tang trống) và bộ mâm 6 chấu kép 18 inch sơn hai tông màu. Toyota Hilux GR Sport tại Nhật Bản không có lớp dán decal thân xe và thanh chắn thể thao ở thùng hàng sau như phiên bản Thái Lan. Ở bên trong, hàng ghế lái thiết kế thể thao được bọc bằng da tổng hợp với logo GR nổi bật thêu trên tựa đầu. Vô lăng 3 chấu bọc da tối màu với đường chỉ khâu màu đỏ nổi bật cùng logo GR ở đáy. Ngoài ra, nút bấm khởi động, màn hình công cụ kỹ thuật số và chìa khóa cũng có logo GR. Mặc dù không được đánh giá cao về tính thẩm mỹ khi so với mẫu xe dành cho thị trường Thái Lan, nhưng Toyota Hilux GR Sport tại Nhật Bản có hệ thống treo tinh chỉnh giúp cải thiện khả năng phản hồi đến vô lăng và mang đến cảm giác lái thoải mái nhất. Không có bất cứ thay đổi nào về hệ truyền động, Toyota Hilux GR Sport vẫn sử dụng động cơ dầu tăng áp 2.4L sản sinh công suất tối đa 148 mã lực và momen xoắn cực đại 400 Nm. Đi kèm là hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh bán thời gian. Được phát triển dựa trên biến thể Z hiện đang phân phối tại Nhật Bản, Toyota Hilux GR Sport có đầy đủ các tính năng như điều hòa hai vùng độc lập, khởi động không cần chìa khóa, ghế lái chỉnh điện, màn hình trung tâm cảm ứng 8.0 inch và lẫy chuyển số sau vô lăng. Mức giá xe Toyota Hilux GR Sport 2022 tại Nhật Bản được công bố ở mức 4.312.000 Yên (khoảng 868 triệu đồng). Dự đoán, mẫu xe này cũng sẽ sớm có mặt tại Việt Nam trong thời gian sắp tới. Video: Chi tiết bán tải Toyota Hilux GR Sport 2022 thể thao mới.

