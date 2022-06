Sony Honda Mobility sắp tung ra thị trường loạt xe ôtô điện mới

Doanh nghiệp mới sẽ có tên là Sony Honda Mobility Inc. và sẽ được điều hành bởi Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Honda Yasuhide Mizuno và COO EVP Izumi Kawanishi của Sony.

Có trụ sở tại Tokyo, Sony Honda Mobility Inc là một liên doanh với tuyên ngôn sẽ tận dụng các công nghệ an toàn và môi trường tiên tiến của Honda, khả năng phát triển di động, công nghệ sản xuất thân xe và kinh nghiệm quản lý dịch vụ sau bán hàng. Đồng thời, Sony sẽ cung cấp kiến thức chuyên môn của mình trong việc phát triển và ứng dụng các công nghệ hình ảnh, cảm biến, viễn thông, mạng internet và giải trí, nhằm tạo ra một phương tiện của tương lai. Hai công ty cho biết sản phẩm xe ôtô điện thương mại của họ sẽ chính thức lên kệ vào năm 2025 với tên gọi là Vision (tầm nhìn) và sẽ có bộ đôi, một chiếc sedan và một crossover. Các mục tiêu dài hạn của Honda là tăng doanh số bán xe điện chạy bằng pin và pin nhiên liệu lên 40% tổng doanh số giao hàng năm trên toàn cầu vào cuối thập kỷ này. Tỷ lệ xe điện của Sony và Honda dự kiến sẽ tăng lên 80% vào năm 2035 trước khi chấm dứt sản xuất xe động cơ đốt trong vào năm 2040. Ngoài Sony, Honda cũng có một thỏa thuận với GM nhằm phát triển các mẫu SUV điện cỡ lớn mang nhãn hiệu Honda và Acura sẽ được bán ở Bắc Mỹ sau năm 2024. Video: Giới thiệu xe điện VISION-S 02 Concept của Sony.

