Vừa mua Audi A4 2020, dân chơi Việt đã rao bán trên sàn xe cũ

Ra mắt lần đầu tiên tại Việt Nam hồi tháng 5/2020 vừa qua, đến nay một chiếc Audi A4 đời 2020 (facelift) đã lên sàn xe cũ. Xe thuộc phiên bản 40 TFSI đi kèm với các trang bị ở mức tiêu chuẩn. Hiện tại, xe đã lăn bánh được khoảng 1.168 km và có thể gọi là xe chạy “lướt” như mới. Tham khảo giá “thách cưới” chiếc Audi A4 40 TFSI 2020 mới này đang được chào bán khoảng 1,6 tỷ đồng. Được biết A4 2020 có giá niêm yết từ 1,7 tỷ đồng (giá tham khảo, chưa bao gồm các tùy chọn đi kèm). Đây là một gợi ý dành cho những khách hàng trong nước đang muốn trải nghiệm Audi A4 2020, nhưng muốn tiết kiệm một phần chi phí lăn bánh, “đồ chơi” phụ kiện hay bảo hiểm đi kèm. Bên dưới nắp ca-pô Audi A4 40 TFSI là động cơ 4cyl thẳng hàng, dung tích 2.0L tăng áp cổng nạp kép, sử dụng kết hợp với hệ thống mild-hybrid (MHEV) hiện đại. Động cơ 2.0L mild-hybrid mang công suất tối đa 190 mã lực (140 kW) và mô-men xoắn cực đại đạt 320 Nm trong dải vòng tua từ 1.600 - 4.300 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD) thông qua hộp số tự động S-Tronic 7 cấp. Nhờ đó, chiếc sedan cỡ nhỏ có thể tăng tốc từ 0 tới 100 km/h mất 7,3 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa khoảng 241 km/h. Xe có mức tiêu thụ nhiên liệu thấp 6,0 – 5,8 l/100 km (theo dữ liệu EU trong chế độ kết hợp). Bên cạnh phiên bản 40 TFSI dùng hệ dẫn động cầu trước, Audi Việt Nam còn phân phối phiên bản A4 45 TFSI cao cấp hơn dùng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (Quattro). Ở phiên bản tiêu chuẩn, A4 40 TFSI được trang bị tiện nghi đủ dùng với đồng hồ hỗ trợ lái kiểu analog, trong khi màn hình giải trí trung tâm là loại TFT 10,1 inch hiển thị đồ họa khá sắc nét, tích hợp hệ thống giải trí MMI thế hệ thứ 3 mới. Ghế lái chỉnh điện, cần số điện tử, nội thất ghế bọc da cao cấp,… Hiện chưa rõ lý do gì khiến chủ nhân nhanh chóng “chia tay” mẫu xe sang Audi A4 40 TFSI sau thời gian vài tháng sử dụng, bên cạnh những lý do cá nhân thì có thể chủ xe đang dự định đổi lên dòng xe cao cấp và rộng rãi hơn như Audi A6 hoặc Audi Q7. Khác với dòng xe Mercedes-Benz C-Class luôn là lựa chọn của số đông vì có giá bán dễ tiếp cận do lợi thế lắp ráp, hay BMW 3 Series có đối tượng khách hàng riêng yêu thích cảm giác cầm lái lái thể thao, thì dòng xe Audi A4 2020 dung hoà được yếu tố thoải mái và khả năng vận hành đầm chắc của một chiếc xe Đức, mang phong cách thể thao trẻ trung nhưng không kém phần duy mỹ. Trên thực tế, dòng Audi A4 rất thích hợp với đối tượng khách hàng là những bạn trẻ yêu thích thời trang, phái đẹp hay những người làm trong lĩnh vực nghệ thuật. Video: Những điều cần biết về Audi A4 2020 thế hệ mới.

