Chi tiết Audi A4 2020 mới từ 1,78 tỷ đồng tại Việt Nam

Audi A4 2020 mới đã có mặt tại đại lý từ hồi tháng 5/2020 nhưng chỉ có bản tiêu chuẩn Advanced và giá khi đó vẫn chưa được công bố. Đến nay xe đã có thêm bản cao cấp S line. Đồng thời, các đại lý cũng rục rịch thông báo giá tới khách hàng. Bản nâng cấp facelift lần này của Audi A4 thế hệ mới có sự cải thiện về kích thước tổng thể, xe sở hữu diện mạo góc cạnh hơn phiên bản trước. A4 2020 có số đo dài x rộng x cao lần lượt là 4.762 x 1.847 x 1.431 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.820 mm. So với thế hệ trước, kích thước A4 2020 được cải thiện đôi chút: dài hơn 24 mm, rộng hơn 5 mm. Phần đầu xe trông hầm hố và thể thao hơn nhờ lưới tản nhiệt Singleframe được mở rộng. Cụm đèn chiếu sáng LED được thiết kế lại với các họa tiết tương tự các phiên bản mới của Audi. Hốc gió hình ngũ giác cỡ lớn giúp đầu xe trông bắt mắt hơn. Phần thân xe của A4 cũng được bổ sung các đường gân dập nổi, trải dài từ đèn pha đến đèn hậu. Vòm bánh xe được nới rộng ra đôi chút. Audi A4 2020 được trang bị bộ mâm 17 inch 5 chấu trên bản Advanced và 10 chấu trên bản S line. Ở phía sau, dàn đèn hậu LED được tạo hình 3D tương tự đèn pha và được kết nối bởi một đường mạ chrome mỏng. Cụm ống xả đôi hình thang tương tự đời trước. Có thể thấy kiểu dáng của A4 2020 ảnh hưởng đậm nét từ A6 và A8. Điểm phân biệt dễ thấy nhất là đường mạ chrome ở phía sau của A6 và A8 chạy xuyên qua hệ thống đèn hậu, còn trên A4 chỉ là kết nối cụm đèn hậu. Nội thất của Audi A4 2020 không có nhiều khác biệt so với người tiền nhiệm. Trang bị đáng chú ý nhất là hệ thống MMI radio plus truy cập qua màn hình TFT cảm ứng cỡ lớn 10,1 inch. Phiên bản Audi A4 2020 tiêu chuẩn chỉ được trang bị bảng đồng hồ đo analog. Khách hàng có thể sử dụng tùy chọn buồng lái thực tế ảo Audi Virtual Cockpit Plus với bảng đồng hồ 12,3 inch kỹ thuật số. Audi A4 2020 được trang bị vô-lăng 3 chấu bọc da đa chức năng, tích hợp lẫy chuyển số. Các tiện nghi cơ bản trên A4 2020 gồm có hệ thống điều hòa 3 vùng tự động, rèm che nắng ở cửa sau, hàng ghế trước chỉnh điện, hệ thống âm thanh tiêu chuẩn Audi Sound System, hỗ trợ bơm lưng ghế 4 chiều, khóa an toàn trẻ em… Các phiên bản Audi A4 2020 đều được trang bị động cơ lại nhẹ (mild hybrid) với 4 xi lanh, dung tích 2 lít, tăng áp và hộp số tự động 7 cấp. Tuy nhiên, bản Advanced 40 TFSI có công suất chỉ 190 mã lực, mô-men xoắn 320 Nm, kết hợp hệ dẫn động cầu trước. Bản S line 45 FTSI có công suất 245 mã lực, mô men xoắn 370 Nm, đi cùng hệ dẫn động 4 bánh Quattro. Về công nghệ an toàn, Audi đưa ra tùy chọn camera 360 độ cho mẫu A4. Các trang bị cơ bản khác như cân bằng điện tử, ga tự động kèm giới hạn tốc độ, cảm biến trước/sau, camera lùi cùng hệ thống túi khí trước, hông phía trước và cạnh bên đều có đầy đủ. Theo thông tin từ tư vấn bán hàng đại lý, giá xe Audi A4 2020 với 3 phiên bản Advanced, Advanced Plus và S line lần lượt là 1,78 tỷ, 2 tỷ và 2,22 tỷ đồng. Đối thủ trực tiếp của Audi A4 tại thị trường Việt Nam gồm: Mercedes-Benz C-Class có giá khởi điểm từ 1,4 tỷ đồng và BMW 3-Series có giá từ 1,9 tỷ đồng. Video: Audi A4 2020 cạnh tranh quyết liệt với C-Class và 3-Series.

