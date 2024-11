“Vua cà phê" Đặng Lê Nguyên Vũ tậu Porsche 911 Targa 4 GTS

Trong số hàng trăm chiếc xe Porsche 911 tại Việt Nam, có khá đa dạng về phiên bản, đời xe và cả hàng độc nhất vô nhị, nhưng chúng đều có điểm chung không sớm thì muộn cũng sẽ về đội xe Porsche 911 của Đặng Lê Nguyên Vũ, Chủ tịch Trung Nguyên hay được biết đến nhiều với biệt danh "vua cà phê" Việt Nam hoặc là "Qua" Vũ. Nếu bạn đang có 1 chiếc xe Porsche (2 cửa) độc đáo, cứ gửi ngay cho các "hoa tiêu" của "Qua" Vũ chắc chắn sẽ bán được giá tốt, không lo lỗ, và mới đây nhất, ông Vũ vừa cầm lái 1 chiếc xe Porsche 911 độc nhất tại Việt Nam, đó là Porsche 911 Targa 4 GTS. Tháng 11/2018, chiếc Porsche 911 Targa 4 GTS này được nhập khẩu chính hãng về Việt Nam theo đơn đặt hàng của 1 khách bí ẩn, dòng xe này được phân phối chính hãng tại Việt Nam với mức giá từ 8,35 tỷ đồng danh cho phiên bản tiêu chuẩn, nhưng riêng chiếc Porsche 911 Targa 4 GTS 2018 màu trắng ánh kim trong bài viết này có giá bán lên đến 11,253 tỷ đồng do đi kèm tuỳ chọn cao cấp, tức option của xe đã gần 3 tỷ đồng. Sau 6 năm, chiếc xe Porsche 911 Targa 4 GTS đời 991.2 liên tục đổi chỗ chỉ duy nhất 1 cái không đổi, là hàng độc nhất, tức không có xe thứ 2 được nhập về, và với việc ông Vũ mua lại, chắc chắn nó sẽ biến mất khỏi thị trường chuyển nhượng xe thể thao trong nhiều năm tới, có khi là không bao giờ được bán.\ Xe hiện được dán màu bạc, đổi biển số mới và mâm vẫn là sơn đen, đối lập màu áo mới, tất nhiên không thể bỏ qua được việc xe có mui đen. Porsche 911 Targa 4 GTS được định vị trong phân khúc những mẫu xe thể thao mui trần hiệu suất cao nhằm cạnh tranh cùng với những Audi R8 Spyder hay Mercedes-AMG GT C Roadster. Porsche 911 Targa 4 GTS 991.2 là mẫu xe thể thao mui trần điệu đà, ngay từ cách đóng/mở mui cũng khiến người xem phải chú ý. Toàn bộ phần mui mềm của xe khi hạ xuống sẽ được bảo vệ bằng một tấm lồng kính cỡ lớn. Mẫu xe thể thao này mất 18 giây để biến thành một chiếc xe mui trần. Để đóng mui, Porsche 911 Targa 4 GTS cần đến thời gian 19 giây để thực hiện công đoạn này. Bên trong khoang lái, nội thất của chiếc Porsche 911 Targa 4 GTS 991.2 duy nhất tại Việt Nam vẫn là không gian 2+2 quen thuộc với 2 hàng ghế sau chỉ vừa đủ chỗ ngồi cho trẻ nhỏ hoặc tận dụng làm khoang hành lý chứa đồ. Dễ dàng nhận ra ngoài chất liệu da Alcantara cao cấp ở ghế ngồi, thành cửa, bảng táp-lô, nội thất của xe còn có điểm nhấn là một số chi tiết ốp sợi carbon như vô-lăng, bảng điều khiển trung tâm và 2 bên hông cần số. Ốp bậc cửa bằng carbon phát sáng có chi phí 58,3 triệu đồng. Hệ thống quản lý thông tin và giải trí Porsche Communication Management (PCM), hệ thống quản lí liên lạc bao gồm mô đun định vị, kết nối điện thoại qua bluetooth và điều khiển bằng giọng nói có tích hợp Apple Car Play. Điều hòa không khí hai vùng với bộ lọc than hoạt tính. Hệ thống âm thanh vòm Burmester cao cấp trên chiếc Porsche 911 Targa 4 GTS này có giá 253,2 triệu đồng. Cụm đồng hồ với màn hình phân giải cao 4.6 inch, mặt đồng hồ và đồng hồ đo vòng tua máy với logo GTS màu đen. Porsche 911 Targa 4 GTS 991.2 sử dụng động cơ Boxer, Bi turbo, dung tích 3.0 lít, sản sinh công suất tối đa 450 mã lực tại vòng tua máy 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 550 Nm tại dải vòng tua máy 2.150 - 5.000 vòng/phút. Động cơ kết hợp cùng hộp số ly hợp kép PDK cùng hệ dẫn động 4 bánh, nhờ đó, Porsche 911 Targa 4 GTS có khả năng tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 3,7 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 306 km/h. Theo hãng Porsche, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình cho mẫu xe thể thao mui trần 911 Targa 4 GTS đời 2018 là 8.7 lít/100 km. Video: Khám phá Porsche 911 Targa 4GTS độc nhất Việt Nam.

Trong số hàng trăm chiếc xe Porsche 911 tại Việt Nam, có khá đa dạng về phiên bản, đời xe và cả hàng độc nhất vô nhị, nhưng chúng đều có điểm chung không sớm thì muộn cũng sẽ về đội xe Porsche 911 của Đặng Lê Nguyên Vũ, Chủ tịch Trung Nguyên hay được biết đến nhiều với biệt danh "vua cà phê" Việt Nam hoặc là "Qua" Vũ. Nếu bạn đang có 1 chiếc xe Porsche (2 cửa) độc đáo, cứ gửi ngay cho các "hoa tiêu" của "Qua" Vũ chắc chắn sẽ bán được giá tốt, không lo lỗ, và mới đây nhất, ông Vũ vừa cầm lái 1 chiếc xe Porsche 911 độc nhất tại Việt Nam, đó là Porsche 911 Targa 4 GTS. Tháng 11/2018, chiếc Porsche 911 Targa 4 GTS này được nhập khẩu chính hãng về Việt Nam theo đơn đặt hàng của 1 khách bí ẩn, dòng xe này được phân phối chính hãng tại Việt Nam với mức giá từ 8,35 tỷ đồng danh cho phiên bản tiêu chuẩn, nhưng riêng chiếc Porsche 911 Targa 4 GTS 2018 màu trắng ánh kim trong bài viết này có giá bán lên đến 11,253 tỷ đồng do đi kèm tuỳ chọn cao cấp, tức option của xe đã gần 3 tỷ đồng. Sau 6 năm, chiếc xe Porsche 911 Targa 4 GTS đời 991.2 liên tục đổi chỗ chỉ duy nhất 1 cái không đổi, là hàng độc nhất, tức không có xe thứ 2 được nhập về, và với việc ông Vũ mua lại, chắc chắn nó sẽ biến mất khỏi thị trường chuyển nhượng xe thể thao trong nhiều năm tới, có khi là không bao giờ được bán.\ Xe hiện được dán màu bạc, đổi biển số mới và mâm vẫn là sơn đen, đối lập màu áo mới, tất nhiên không thể bỏ qua được việc xe có mui đen. Porsche 911 Targa 4 GTS được định vị trong phân khúc những mẫu xe thể thao mui trần hiệu suất cao nhằm cạnh tranh cùng với những Audi R8 Spyder hay Mercedes-AMG GT C Roadster. Porsche 911 Targa 4 GTS 991.2 là mẫu xe thể thao mui trần điệu đà, ngay từ cách đóng/mở mui cũng khiến người xem phải chú ý. Toàn bộ phần mui mềm của xe khi hạ xuống sẽ được bảo vệ bằng một tấm lồng kính cỡ lớn. Mẫu xe thể thao này mất 18 giây để biến thành một chiếc xe mui trần. Để đóng mui, Porsche 911 Targa 4 GTS cần đến thời gian 19 giây để thực hiện công đoạn này. Bên trong khoang lái, nội thất của chiếc Porsche 911 Targa 4 GTS 991.2 duy nhất tại Việt Nam vẫn là không gian 2+2 quen thuộc với 2 hàng ghế sau chỉ vừa đủ chỗ ngồi cho trẻ nhỏ hoặc tận dụng làm khoang hành lý chứa đồ. Dễ dàng nhận ra ngoài chất liệu da Alcantara cao cấp ở ghế ngồi, thành cửa, bảng táp-lô, nội thất của xe còn có điểm nhấn là một số chi tiết ốp sợi carbon như vô-lăng, bảng điều khiển trung tâm và 2 bên hông cần số. Ốp bậc cửa bằng carbon phát sáng có chi phí 58,3 triệu đồng. Hệ thống quản lý thông tin và giải trí Porsche Communication Management (PCM), hệ thống quản lí liên lạc bao gồm mô đun định vị, kết nối điện thoại qua bluetooth và điều khiển bằng giọng nói có tích hợp Apple Car Play. Điều hòa không khí hai vùng với bộ lọc than hoạt tính. Hệ thống âm thanh vòm Burmester cao cấp trên chiếc Porsche 911 Targa 4 GTS này có giá 253,2 triệu đồng. Cụm đồng hồ với màn hình phân giải cao 4.6 inch, mặt đồng hồ và đồng hồ đo vòng tua máy với logo GTS màu đen. Porsche 911 Targa 4 GTS 991.2 sử dụng động cơ Boxer, Bi turbo, dung tích 3.0 lít, sản sinh công suất tối đa 450 mã lực tại vòng tua máy 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 550 Nm tại dải vòng tua máy 2.150 - 5.000 vòng/phút. Động cơ kết hợp cùng hộp số ly hợp kép PDK cùng hệ dẫn động 4 bánh, nhờ đó, Porsche 911 Targa 4 GTS có khả năng tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 3,7 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 306 km/h. Theo hãng Porsche, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình cho mẫu xe thể thao mui trần 911 Targa 4 GTS đời 2018 là 8.7 lít/100 km. Video: Khám phá Porsche 911 Targa 4GTS độc nhất Việt Nam.