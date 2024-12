Nio ET9 First Edition hơn 2,8 tỷ "cháy hàng" chỉ sau vài giờ

Nio ET9 First Edition 2025 mới là phiên bản giới hạn của mẫu xe điện Nio ET9. Phiên bản này sở hữu huy hiệu độc quyền và nội thất cao cấp hơn bản tiêu chuẩn. Tại Trung Quốc, xe có giá niêm yết là 818.000 nhân dân tệ (tương đương 2,85 tỷ đồng). ET9 được ra mắt vào ngày 21/12 và trong ngày Nio 2024 ra mắt tại Quảng Châu, xe được công bố giá khởi điểm là 788.000 nhân dân tệ (2,74 tỷ đồng), thấp hơn một chút so với giá bán sớm là 800.000 nhân dân tệ (2,78 tỷ đồng) được công bố vào năm ngoái. Nio ET9 First Edition bản đặc biệt sở hữu kích thước khá lớn, với chiều dài x rộng x cao tương ứng là 5.325 x 2.017 x 1.621 (mm) và trục cơ sở dài 3.250 mm. Trọng lượng không tải của xe là 2.700 kg và bán kính quay vòng chỉ 10,9 mét. Đây là mẫu xe đầu tiên của Nio được trang bị khoang hành lý phía trước với dung tích 105 lít, bên cạnh khoang hành lý chính phía sau 544 lít. Nio ET9 được xây dựng trên nền tảng NT 3.0 mới với kiến trúc 900V. Cấu hình tiêu chuẩn của xe được trang bị hệ thông pin dung lượng 100 kWh, cung cấp quãng đường di chuyển 650 km theo tiêu chuẩn CLTC. Nio cũng tiết lộ sẽ ra mắt phiên bản tầm xa với tùy chọn pin 120 kWh trong tương lai, mặc dù chưa công bố thời gian cụ thể. Xe được trang bị hệ truyền động điện với 2 mô tơ có công suất kết hợp là 697 mã lực và mô-men xoắn 700 Nm. Với sức mạnh này, ET9 có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 4,3 giây. ET9 được trang bị khá nhiều công nghệ mới từ Nio, trong đó nổi bật là bao gồm hệ thống treo chủ động Skyride. Hãng xe Trung Quốc cho biết, mỗi giảm xóc trên ET9 đều được điều khiển độc lập bởi bơm thủy lực riêng. Ngoài việc cải thiện độ êm ái, hệ thống treo này còn giúp cho xe điện Nio ET9 First Edition có thể vận hành ổn định ngay cả khi di chuyển ở tốc độ cao khi bị thủng lốp. Bên trong Nio ET9 là không gian nội thất sang trọng được bọc bằng da Nappa. Vô lăng hình chữ nhật hai chấu tích hợp phím chức năng. Bên phải vô lăng là bộ chọn chế độ lái. Có hai màn hình LCD lớn bên trong cabin. Một màn hình rộng ngang buồng lái, trải dài trên bảng điều khiển và màn hình LCD thông tin giải trí cổ điển. ET9 có hệ thống âm thanh 2800 W gồm 35 loa, bao gồm cả tựa đầu. Nio là một trong những nhà sản xuất tiên phong áp dụng hệ thống trạm đổi pin tiện lợi. Khách hàng có thể mua ET9 không kèm pin và đăng ký dịch vụ pin theo yêu cầu (BaaS) với giá 1.128 nhân dân tệ và đổi pin tại một trong 2.850 trạm hoán đổi mà Nio vận hành tại Trung Quốc và 50 trạm tại châu Âu. Video: Giới thiệu xe điện Nio ET9 tại Trung Quốc.

