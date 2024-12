Ferrari 250 LM 1964 – “nhà vô địch Le Mans” khoảng 26 triệu USD

Ở thời điểm chiếc siêu xe Ferrari 250 LM tuyệt đẹp này cán đích tại Le Mans năm 1965, thì đây đã là hồi kết của một kỷ nguyên. Sau khi giành được 9 chiến thắng trong cuộc đua sức bền 24 Hours of Le Mans danh giá, 5 lần trong số đó diễn ra đồng thời trong nửa đầu những năm 1960 và sau đó Ferrari đã không giành thêm một chiến thắng chung cuộc nào nữa tại Le Mans trong 58 năm. Đây chính là chiếc Ferrari 250 LM đời 1964 của Scaglietti. Trong thời gian tới, chiếc xe sẽ được bán thông qua RM Sotheby’s khi được đưa ra đấu giá vào năm sau. Theo danh sách đấu giá, đây là chiếc xe mang trên minh số khung gầm 5893 và là chiếc 250 LM thứ sáu được chế tạo. Chiếc xe được phân phối cho Luigi Chinetti Motors và được Đội đua xe Bắc Mỹ (NART) của Chinetti vận động để giành chiến thắng tại Le Mans năm 1965. Đây là chiến thắng chung cuộc duy nhất của Ferrari tại Le Mans do một đội đua tư nhân đạt được. Mô tả đấu giá cho biết đây cũng là chiếc Ferrari duy nhất được chế tạo dưới thời Enzo Ferrari tham gia tới 6 cuộc đua Le Mans. Cuộc đua cuối cùng của xe là 24 Hours of Daytona năm 1970, sau đó xe được Bảo tàng Indianapolis Motor Speedway mua lại và được lưu giữ ở bảo tàng này từ đó tới nay. Tình trạng xe được công bố là “hoàn toàn nguyên bản” với chỉ bảo dưỡng thỉnh thoảng trong nhiều năm để xe có thể hoạt động một cách trơn tru. Xe cũng được trang bị khối động cơ Tipo V-12 đã giúp xe giành chiến thắng tại Le Mans. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ kích thích sự thèm muốn của các nhà sưu tập, nhưng việc là chiếc Ferrari V-12 cuối cùng giành chiến thắng tại Le Mans trước thời kỳ thống trị của GT40 chắc chắn sẽ tạo nên điều gì đó đặc biệt hơn. RM Sotheby’s đưa ra ước tính trước khi đấu giá là 26 triệu Đô và chiếc xe sẽ được bán vào tháng 2/2025 tại Paris. Video: Chi tiết huyền thoại Ferrari 250 LM 1964.

Ở thời điểm chiếc siêu xe Ferrari 250 LM tuyệt đẹp này cán đích tại Le Mans năm 1965, thì đây đã là hồi kết của một kỷ nguyên. Sau khi giành được 9 chiến thắng trong cuộc đua sức bền 24 Hours of Le Mans danh giá, 5 lần trong số đó diễn ra đồng thời trong nửa đầu những năm 1960 và sau đó Ferrari đã không giành thêm một chiến thắng chung cuộc nào nữa tại Le Mans trong 58 năm. Đây chính là chiếc Ferrari 250 LM đời 1964 của Scaglietti. Trong thời gian tới, chiếc xe sẽ được bán thông qua RM Sotheby’s khi được đưa ra đấu giá vào năm sau. Theo danh sách đấu giá, đây là chiếc xe mang trên minh số khung gầm 5893 và là chiếc 250 LM thứ sáu được chế tạo. Chiếc xe được phân phối cho Luigi Chinetti Motors và được Đội đua xe Bắc Mỹ (NART) của Chinetti vận động để giành chiến thắng tại Le Mans năm 1965. Đây là chiến thắng chung cuộc duy nhất của Ferrari tại Le Mans do một đội đua tư nhân đạt được. Mô tả đấu giá cho biết đây cũng là chiếc Ferrari duy nhất được chế tạo dưới thời Enzo Ferrari tham gia tới 6 cuộc đua Le Mans. Cuộc đua cuối cùng của xe là 24 Hours of Daytona năm 1970, sau đó xe được Bảo tàng Indianapolis Motor Speedway mua lại và được lưu giữ ở bảo tàng này từ đó tới nay. Tình trạng xe được công bố là “hoàn toàn nguyên bản” với chỉ bảo dưỡng thỉnh thoảng trong nhiều năm để xe có thể hoạt động một cách trơn tru. Xe cũng được trang bị khối động cơ Tipo V-12 đã giúp xe giành chiến thắng tại Le Mans. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ kích thích sự thèm muốn của các nhà sưu tập, nhưng việc là chiếc Ferrari V-12 cuối cùng giành chiến thắng tại Le Mans trước thời kỳ thống trị của GT40 chắc chắn sẽ tạo nên điều gì đó đặc biệt hơn. RM Sotheby’s đưa ra ước tính trước khi đấu giá là 26 triệu Đô và chiếc xe sẽ được bán vào tháng 2/2025 tại Paris. Video: Chi tiết huyền thoại Ferrari 250 LM 1964.