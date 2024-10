Volkswagen ID. Buzz - minivan điện hơn 5,7 tỷ đồng tại Singapore

Volkswagen ID. Buzz 2025 mới sở hữu thiết kế cổ điển, lấy cảm hứng từ chiếc Microbus mang tính biểu tượng của hãng xe Đức. Xe được phát triển trên nền tảng quốc tế MEB với kích thước chiều dài 4.712 mm, rộng 1.985 mm, cao 1.927 mm và có chiều dài cơ sở 2.989 mm Với kích thước này, mẫu xe minivan điện Volkswagen ID. Buzz sẽ cạnh tranh với Toyota Innova Cross (4.755 x 1.850 x 1.790 mm). Tuy nhiên do thiết kế đầu xe ngắn đặc trưng nên trục cơ sở của ID. Buzz dài hơn 139 mm so với đối thủ đến từ Nhật Bản. Volkswagen ID. Buzz có cửa trượt tự động giúp hành khách ở hàng ghế thứ 2 và 3 có thể lên xuống dễ dàng. VW ID. Buzz sở hữu rất nhiều trang bị hiện đại, bao gồm đèn pha LED ma trận và cửa trượt điện. Ở bên trong, xe được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số 5,3 inch, hệ thống thông tin giải trí màn hình cảm ứng 12,9 inch hỗ trợ Android Auto và Apple CarPlay không dây, màn hình HUD, đế sạc không dây, hệ thống âm thanh Harman Kardon, điều hòa không khí 3 vùng độc lập, đèn viền nội thất 30 màu khác nhau và nhiều hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến. Khách hàng có thể lựa chọn cấu hình 5, 6 hoặc 7 chỗ ngồi. Ghế ngồi được làm từ chất liệu thân thiện với môi trường polyurethane và SEAQUAL, vốn được tái chế từ vỏ chai nhựa. Ở phiên bản cao cấp ID.Buzz LWB 210 kW, xe còn có thêm một số trang bị như: bộ mâm 20 inch Solna/Stockton, hệ thống đèn pha thông minh IQ.Light HD LED Matrix, cửa sổ trời Panorama, hệ thống âm thanh Harman Kardon 13 loa... Cung cấp sức mạnh cho Volkswagen ID. Buzz là một môtơ điện đặt sau cho công suất 282 mã lực và mô-men xoắn 406 Nm. Theo nhà sản xuất, ID. Buzz có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 7,6 giây và tốc độ tối đa chỉ đạt 160 km/h. Giống như nhiều mẫu xe điện hiện đại khác, VW ID. Buzz cũng được trang bị công nghệ sạc nhanh, giúp tăng dung lượng từ 5-80% trong khoảng 26 phút. Trong khi đó, nếu sử dụng ổ sạc thông thường, xe sẽ đầy pin sau khoảng 7,5h. Về trang bị an toàn, Volkswagen ID. Buzz sở hữu các tính năng hỗ trợ lái như: hệ thống kiểm soát hành trình Adaptive Cruise Control với chức năng "Stop & Go", giới hạn tốc độ, hỗ trợ chuyển làn, cảnh báo tập trung, phanh khẩn cấp… Tại thị trường Singapore, mức giá xe Volkswagen ID. Buzz 2025 khởi điểm hơn 226.400 USD (5,73 tỷ VNĐ). Ngoài ra, mẫu xe này còn có biến thể chở hàng 2 chỗ ngồi có giá từ 118.450 USD (2,99 tỷ đồng). Video: Giới thiệu Volkswagen ID. Buzz 2025 mới.

Volkswagen ID. Buzz 2025 mới sở hữu thiết kế cổ điển, lấy cảm hứng từ chiếc Microbus mang tính biểu tượng của hãng xe Đức. Xe được phát triển trên nền tảng quốc tế MEB với kích thước chiều dài 4.712 mm, rộng 1.985 mm, cao 1.927 mm và có chiều dài cơ sở 2.989 mm Với kích thước này, mẫu xe minivan điện Volkswagen ID. Buzz sẽ cạnh tranh với Toyota Innova Cross (4.755 x 1.850 x 1.790 mm). Tuy nhiên do thiết kế đầu xe ngắn đặc trưng nên trục cơ sở của ID. Buzz dài hơn 139 mm so với đối thủ đến từ Nhật Bản. Volkswagen ID. Buzz có cửa trượt tự động giúp hành khách ở hàng ghế thứ 2 và 3 có thể lên xuống dễ dàng. VW ID. Buzz sở hữu rất nhiều trang bị hiện đại, bao gồm đèn pha LED ma trận và cửa trượt điện. Ở bên trong, xe được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số 5,3 inch, hệ thống thông tin giải trí màn hình cảm ứng 12,9 inch hỗ trợ Android Auto và Apple CarPlay không dây, màn hình HUD, đế sạc không dây, hệ thống âm thanh Harman Kardon, điều hòa không khí 3 vùng độc lập, đèn viền nội thất 30 màu khác nhau và nhiều hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến. Khách hàng có thể lựa chọn cấu hình 5, 6 hoặc 7 chỗ ngồi. Ghế ngồi được làm từ chất liệu thân thiện với môi trường polyurethane và SEAQUAL, vốn được tái chế từ vỏ chai nhựa. Ở phiên bản cao cấp ID.Buzz LWB 210 kW, xe còn có thêm một số trang bị như: bộ mâm 20 inch Solna/Stockton, hệ thống đèn pha thông minh IQ.Light HD LED Matrix, cửa sổ trời Panorama, hệ thống âm thanh Harman Kardon 13 loa... Cung cấp sức mạnh cho Volkswagen ID. Buzz là một môtơ điện đặt sau cho công suất 282 mã lực và mô-men xoắn 406 Nm. Theo nhà sản xuất, ID. Buzz có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 7,6 giây và tốc độ tối đa chỉ đạt 160 km/h. Giống như nhiều mẫu xe điện hiện đại khác, VW ID. Buzz cũng được trang bị công nghệ sạc nhanh, giúp tăng dung lượng từ 5-80% trong khoảng 26 phút. Trong khi đó, nếu sử dụng ổ sạc thông thường, xe sẽ đầy pin sau khoảng 7,5h. Về trang bị an toàn, Volkswagen ID. Buzz sở hữu các tính năng hỗ trợ lái như: hệ thống kiểm soát hành trình Adaptive Cruise Control với chức năng "Stop & Go", giới hạn tốc độ, hỗ trợ chuyển làn, cảnh báo tập trung, phanh khẩn cấp… Tại thị trường Singapore, mức giá xe Volkswagen ID. Buzz 2025 khởi điểm hơn 226.400 USD (5,73 tỷ VNĐ). Ngoài ra, mẫu xe này còn có biến thể chở hàng 2 chỗ ngồi có giá từ 118.450 USD (2,99 tỷ đồng). Video: Giới thiệu Volkswagen ID. Buzz 2025 mới.