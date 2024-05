Volkswagen ID. Buzz EV 2025 - chiếc minivan điện mạnh 335 mã lực

Hiện tại, mức giá xe Volkswagen ID. Buzz EV 2025 với ba phiên bản khác nhau bao gồm cả phiên bản First Edition chưa công bố. Phiên bản rẻ nhất ID. Buzz Pro S, chiếc xe van được trang bị độc đáo với tính năng mở cửa không cần chìa khóa và trang bị bộ mâm hợp kim 20 inch. Ngoài ra chiếc minivan điện Volkswagen ID. Buzz EV 2025 cũng được trang bị cửa sau trượt điện và cốp đóng mở điện thuận tiện. Về nội thất, xe được trang bị các tùy chọn trang trí đầy màu sắc với cụm đồng hồ kỹ thuật số 5,3 inch và hệ thống thông tin giải trí 12,9 inch. Xe cũng được trang bị nhiều tiện ích như bộ sạc điện thoại thông minh không dây, hệ thống chiếu sáng xung quanh 30 màu và băng ghế thứ hai giúp chiếc xe có thể chứa tối đa bảy hành khách. Mẫu xe cũng được trang bị phần ghế trước chỉnh điện 12 hướng với bọc giả da đục lỗ cũng như chức năng sưởi, thông gió và massage ghế. Những điểm nổi bật khác trên xe còn có trang bị vô lăng có sưởi, hàng ghế thứ hai có sưởi và hệ thống điều hòa khí hậu tự động. Mẫu xe được trang bị bộ pin 91 kWh cung cấp năng lượng cho động cơ gắn phía sau tạo ra công suất 282 mã lực và mô-men xoắn cực đại 550 Nm. Phiên bản cao cấp hơn ID. Buzz Pro S Plus có các trang bị bổ sung bao gồm màn hình hiển thị HUD, màn hình quan sát xung quanh và hệ thống âm thanh cao cấp Harman/Kardon 9 loa. Mẫu xe còn được trang bị một móc kéo có thể thu vào thủ công và mui xe bằng kính toàn cảnh điện hóa có thể thay đổi từ trong suốt sang mờ đục. Hàng ghế thứ hai được trang bị tiêu chuẩn nhưng người dùng cũng có thể lựa chọn ghế riêng biệt theo yêu cầu tùy chọn. Bên cạnh việc được trang bị tốt hơn, Pro S Plus còn được trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian với mức công suất đầu ra lên tới 335 mã lực. Đối với phiên bản First Edition, xe có ngoại thất hai tông màu và mâm xe 20 inch độc đáo. Xe cũng được trang bị logo đặc biệt, mui xe bằng kính điện hóa và giá nóc. Khoang nội thất của xe được lấy cảm hứng từ vùng biển với thảm sàn cổ điển và Flexboard, tạo ra sàn phẳng khi gập ghế. Tất cả các phiên bản ID.Buzz sẽ được trang bị đi kèm với một loạt hệ thống hỗ trợ người lái tiêu chuẩn. Ngoài ra, mẫu xe sẽ có nhiều màu sắc khác nhau bao gồm Candy White, Deep Black Pearl và Metro Silver. Ngoài ra, xe còn có các tùy chọn hai tông màu gồm mui Candy White kết hợp với thân xe màu Cam Energetic Orange, Vàng Pomelo Yellow, Xanh Blue Charcoal, Xanh lá Mahi Green, Bạc Metro Silver, Xanh Cabana Blue và Xám Indium Grey. Ngoài ra, xe còn có thêm các tùy chọn phối màu nội thất như Moonlight là một “Khoang nội thất tối tăm đầy tâm trạng” với ghế giả da màu nâu sẫm với đường viền màu trắng, các chi tiết cửa màu xanh lam và bảng điều khiển trông bằng gỗ tối màu. Phối màu Dune là một chủ đề lấy cảm hứng từ vùng ven biển, kết hợp những chiếc ghế giả da màu xám nhạt với đường viền màu đất sét, các tấm lót cửa bằng đất sét và bảng điều khiển trông bằng gỗ sáng màu. Khách hàng còn có thể lựa chọn Volkswagen ID. Buzz EV 2025 bản Dune với trang bị ghế giả da màu nâu đậm với đường viền màu vàng, các chi tiết cửa màu nâu và bảng điều khiển bằng gỗ sang trọng. Video: Xem chi tiết xe minivan điện Volkswagen Buzz EV 2025.

