Khách hàng phía Nam lần đầu "sờ tận tay" VinFast VF9 chạy điện

Tiếp nối thành công của Đại nhạc hội ra mắt Cộng đồng VinFast Toàn cầu vào tối 7/10 vừa qua tại Hà Nội, các thành viên Cộng đồng VinFast tại TP. HCM đã được thưởng thức bữa tiệc âm nhạc hoành tráng, sôi động. Dù tham dự trực tiếp hay theo dõi trực tuyến, hàng loạt hoạt động bùng nổ tại sự kiện đã thu hút người xem từ giây phút đầu tiên đến khoảnh khắc cuối cùng. Hàng nghìn khách tham dự sự kiện, cùng hàng triệu người xem trên toàn thế giới đã được kết nối bởi “sợi dây” mang tên tinh thần tự hào dân tộc, thể hiện qua những màn trình diễn ấn tượng, để lại dấu ấn không thể nào quên và khẳng định tinh thần "Boundless Together" và "Globally Connected" của VinFast. VF9 là mẫu SUV điện lớn nhất của VinFast tại Việt Nam. Đây cũng là một trong số ít những mẫu SUV điện cỡ lớn trên thế giới. Theo lịch trình của VinFast VF9 2023 mới sẽ được giao tới tay những khách hàng đặt trước vào cuối năm nay 2022. Vào tháng 8/2022, VinFast VF 9 đã hoàn thành đăng kiểm và được cấp chứng nhận chất lượng tại Việt Nam. Tại sự kiện Đại nhạc hội Kết nối Cộng đồng VinFast Toàn cầu diễn ra vào tối 14/10 vừa qua, 2 chiếc VF9 đã được trưng bày và thu hút nhiều khách hàng tới xem và chụp ảnh. VinFast VF9 có 3 phiên bản gồm Eco 7 chỗ, Plus 7 chỗ và Plus 6 chỗ ngồi. Trong đó, biến thể 6 chỗ ngồi hứa hẹn sẽ sở hữu hàng ghế giữa với 2 chỗ ngồi, cho khoang cabin sang trọng hơn. Chiếc VF9 trong bài viết có màu sơn Xanh Deep Ocean thuộc phiên bản Plus 7 chỗ ngồi. Mẫu xe SUV điện VinFast VF9 sở hữu vóc dáng khá bề thế. Đồng thời, xe còn có những nét thiết kế đặc trưng của thương hiệu ôtô Việt VinFast như dải đèn LED định vị ban ngày và cụm đèn hậu hình chữ "V", bao quanh logo của nhà sản xuất. Kích thước của các phiên bản cũng có sự khác biệt nhẹ. Chiều dài trục cơ sở chung là 3.149 mm. Trong đó, có kích thước dài x rộng x cao cho bản Eco (7 chỗ) 5.119 x 2.004 x 1.696 mm; Plus (7 chỗ) 5.119 x 2.070 x 1.696 mm; Plus (6 chỗ) 5.119 x 2.070 x 1.696 mm. Hai bản Plus sẽ có chiều rộng lớn hơn một chút. Ngoài ra, bản Eco sẽ có trọng lượng 2.830 kg, 2 bản Plus sẽ nặng hơn với 2.866 kg. Động cơ điện sử dụng trên 3 phiên bản này tương tự nhau. Đó là loại động cơ điện đồng bộ 03 pha nam châm vĩnh cửu, công suất tối đa 150 kW (201 mã lực) tại 6.000 vòng/phút. Đi cùng là pin Lithium-ion 400V-100,2kWh. Chiếc VF9 trong bài viết có màu sơn Xanh Deep Ocean thuộc phiên bản Plus 7 chỗ ngồi. Nội thất bọc da màu đen. Tại thời điểm ra mắt vào đầu năm 2022, mức giá xe VinFast VF9 công bố cho 2 phiên bản Eco và Plus lần lượt là 1,44 và 1,57 tỷ đồng. Nhưng đến tháng 7/2022, hãng xe Việt đã tăng giá dòng sản phẩm này lên 1,5 và 1,64 tỷ đồng. Hồi tháng 6/2022, VinFast đã công bố chính sách cố định giá thuê Pin ôtô điện trọn đời tại Việt Nam. Hiện tại, VinFast đang cung cấp 2 lựa chọn thuê bao pin cho khách hàng sử dụng ôtô điện, bao gồm gói Linh hoạt (áp dụng cho quãng đường di chuyển 500km mỗi tháng) và gói Cố định (không giới hạn quãng đường di chuyển). Cụ thể, mức thuê bao pin Linh hoạt hàng tháng dành cho VF e34, VF8 và VF9 lần lượt là 657.500 đồng, 990.000 đồng và 1.100.000 đồng. Trường hợp khách hàng đi quá 500km/tháng, mức phí phát sinh cho mỗi km đi thêm lần lượt chỉ là 1.315 đồng với VF e34, 1.980 đồng với VF8 và 2.200 đồng với VF9. Với gói Cố định, mức thuê bao pin hàng tháng lần lượt là 1.805.000 đồng đối với VF e34, 2.189.000 đồng với VF8 và 3.091.000 đồng với VF9. Các mức giá nêu trên đều đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Video: Đại nhạc hội Cộng đồng VinFast toàn cầu tại TP HCM.

