VinFast VF8 hoàn tất đăng kiểm, chờ ngày bàn giao cho khách Việt

Tại Việt Nam, VinFast VF8 được chia thành 2 phiên bản là ECO và Plus. Giá xe VinFast VF8 ở hai phiên bản này lần lượt là 1.057.100.000 đồng và 1.237.500.000 đồng.

Theo dữ liệu của Cục Đăng kiểm Việt Nam, VinFast VF8 2022 chạy điện sở hữu chiều dài 4.750 mm, chiều rộng 1.934 mm, chiều cao 1.667 mm và chiều dài cơ sở đạt 2.950 mm. Thông số này lớn hơn một chút so với công bố của hãng trước đó, chiều rộng tăng 34 mm trong khi chiều cao nhỉnh hơn 7 mm.

Dù VinFast công bố VF8 có 2 loại pin khác nhau nhưng trong lần đăng kiểm này, xe chỉ có một loại pin duy nhất là lithium-ion với dung lượng 88,8 kWh, điện áp 400V. Cùng sử dụng mô-tơ điện đồng bộ 3 pha nam châm vĩnh cửu, làm mát bằng nước, nhưng bản Plus cho công suất tối đa 150 kW trong khi con số tương ứng của bản Eco chỉ là 130 kW.

Thông số kỹ thuật của VinFast VF8 Plus theo dữ liệu của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

La-zăng trên 2 phiên bản cũng có sự chênh lệch. Cụ thể, bản Eco được trang bị mâm 19 inch với lốp 225/55R19. Trong khi đó, bản Plus dùng mâm 20 inch với lốp 245/45R20. Ngoài ra, bản Eco sẽ nhẹ hơn 60 kg so với bản Plus.

Đáng tiếc là dữ liệu của Cục Đăng kiểm Việt Nam chưa hé lộ các trang bị khác của VinFast VF8. Dự kiến, mẫu xe điện này sẽ được giao cho khách hàng Việt Nam vào quý IV năm nay. Trong 5 tháng đầu năm nay, hãng VinFast đã giao được 1.359 chiếc ô tô điện VF e34 cho khách hàng trong nước.