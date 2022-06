Gần 12.500 xe Porsche Taycan lại bị triệu hồi do lỗi phần mềm

Theo thông báo từ Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Hoa Kỳ ( NHTSA), một số xe Porsche Taycan dính lỗi vì có thể gặp vấn đề màn hình trung tâm (với hình ảnh từ camera lùi) hoặc bảng điều khiển cảm ứng bị đen hoàn toàn sau khi khởi động, gây cản trở tầm nhìn của người lái đặc biệt ở phía sau thông qua camera lùi, làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn. Mới ra mắt ít năm nhưng Porsche Taycan đã bị triệu hồi nhiều lần.

Nguyên nhân sơ bộ được hãng xe Đức đưa ra là lỗi phần mềm, số lượng xe Porsche Taycan bị triệu hồi đợt này lên tới 12.490 chiếc Porsche Taycan (thuộc đời 2020 – 2022) chỉ tính riêng tại Mỹ. Khi được mang đến đại lý, các xe trong diện ảnh hưởng sẽ được cài đặt phần mềm mới miễn phí.

Porsche cho biết hãng chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào về tai nạn hay thương tích liên quan đến vấn đề triệu hồi trên. Vào tháng 3 vừa qua, một cuộc đánh giá các trường hợp bảo hành của Porsche cho thấy một số xe Taycan có hình ảnh camera lùi bị nhấp nháy và màn hình trung tâm bị đen khi bật máy.