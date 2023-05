VinFast VF6 2024 chạy thử tại Việt Nam, nhận cọc vào tháng 7/2023

VinFast VF6 chạy điện đã lần đầu tiên trình làng trong triển lãm CES 2022 diễn ra vào tháng 1 năm ngoái. Mãi đến nay, mẫu SUV thuần điện hạng B này mới bắt đầu chạy thử trên đường phố Việt Nam. Mới đây, hình ảnh chụp chiếc VF6 chạy thử tại Cát Hải, Hải Phòng - nơi đặt nhà máy của VinFast đã xuất hiện. Chiếc VinFast VF6 2024 chạy thử trên đường phố có vẻ đã được ngụy trang một số chi tiết. Do đó, chúng ta không nhìn thấy dải đèn LED định vị ban ngày hình cánh chim trên đầu xe như phiên bản concept. Ngoài ra, chiếc VinFast VF6 phiên bản thương mại dường như được trang bị hốc gió trung tâm hẹp hơn trên cản trước. Những chi tiết còn lại của VinFast VF6 phiên bản thương mại nhiều khả năng không khác gì xe concept. Xe cũng sở hữu cụm đèn pha khá lớn nằm ở hai góc đầu xe, bộ vành la-zăng 17 inch với thiết kế 5 chấu kép, gương chiếu hậu tích hợp camera, cổng sạc sau chắn bùn trước bên trái và tay nắm cửa thông thường. Ngoài ra, VinFast VF6 còn được trang bị dải đèn LED hình cánh chim trên đuôi xe, tương tự dải đèn LED định vị ban ngày. Trong khi đó, đèn hậu của xe nằm phía dưới, ở hai bên cửa cốp. Cản sau của xe được thiết kế 2 màu nhằm tạo cảm giác thể thao. Theo công bố của hãng VinFast trước đó, VF6 sẽ có 2 phiên bản là Eco và Plus. Dù ở phiên bản nào, xe cũng có kích thước bao gồm chiều dài 4.238 mm, chiều rộng 1.820 mm, chiều cao 1.594 mm và chiều dài cơ sở 2.730 mm. Chiều dài cơ sở của VinFast VF6 2024 mới lớn hơn những mẫu SUV hạng B điển hình mang đến không gian nội thất 5 chỗ ngồi khá rộng rãi cho xe. Bên trong, xe được trang bị vô lăng 3 chấu với thiết kế vát đáy thể thao, tích hợp các phím chức năng và màn hình cảm ứng trung tâm 12,9 inch đặt nổi trên mặt táp-lô. Ở VinFast VF6 2024 bản Eco, xe chỉ dùng ghế bọc nỉ pha da trong khi bản Plus đi kèm ghế bọc da và trần kính toàn cảnh. Ở giữa 2 ghế trước là 2 hộc đựng cốc và núm xoay chuyển số điện tử. Những trang bị đáng chú ý còn lại của mẫu xe điện này bao gồm điều khiển bằng giọng nói dạng trợ lý ảo, ứng dụng di động, cập nhật phần mềm qua WiFi, hỗ trợ lái trên đường cao tốc cấp độ 2, giữ xe ở giữa làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng và hỗ trợ giữ làn đường khẩn cấp. VinFast VF6 bản Eco chạy mô-tơ điện mạnh 130 kW (khoảng 174 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Hai con số tương ứng của VinFast VF6 Plus là 201 mã lực và 310 Nm. Thêm vào đó là hệ dẫn động cầu trước FWD và cụm pin có dung lượng khả dụng là 59,6 kWh. Nhờ đó, bản Eco có thể chạy được 399 km sau khi sạc đầy pin và bản Plus là 381 km. Hiện giá xe VinFast VF6 2024 tại Việt Nam vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, theo tin đồn, xe sẽ được nhận cọc từ tháng 7 năm nay và giao xe vào năm sau. Video: Trên tay SUV điện cỡ B - VinFast VF6 của Việt Nam.

