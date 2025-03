Tận mục kỳ tích robot tự hành “bọ cánh cứng” Make in Vietnam

Nhà kho tự động với hàng trăm robot hình dạng bọ cánh cứng đang thay đổi ngành logistics tại Việt Nam. (Ảnh: Markettimes) Những robot này là thiết bị tự hành (AGV), có thể di chuyển với tốc độ 2m/s, đọc mã QR trên gói hàng và tự động phân loại. . (Ảnh: Viettel Family) Công nghệ nhận diện hình ảnh và hệ thống định vị giúp chúng hoạt động chính xác mà không cần con người giám sát. (Ảnh: Nhịp sống thị trường) Việc ứng dụng robot giúp rút ngắn thời gian giao hàng, tăng công suất xử lý bưu kiện lên gấp nhiều lần. (Ảnh: An Ninh Tiền Tệ) Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp vẫn phụ thuộc vào lao động thủ công, khiến hiệu suất chưa được tối ưu. (Ảnh: An Ninh Tiền Tệ) Các hệ thống robot cánh tay linh hoạt cũng đang được thử nghiệm để kiểm tra kho và phân loại hàng hóa. (Ảnh: Nhịp sống thị trường ) Tuy nhiên, sự phát triển của robot trong logistics đặt ra thách thức về việc làm và yêu cầu nâng cao kỹ năng cho người lao động. (Ảnh: Nhịp sống thị trường) Dù vậy, tự động hóa được xem là bước đi tất yếu để nâng cao năng lực cạnh tranh và giảm chi phí logistics trong tương lai. (Ảnh: An Ninh Tiền Tệ) Mời quý độc giả xem thêm video: Xem robot hút bụi đầu tiên trong lịch sử bay vào không gian.

