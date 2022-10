Tận thấy thiết kế từ trong ra ngoài của SUV điện VinFast VF6 2023

Tham gia triển lãm Ô tô Paris 2022 hiện đang diễn ra tại thủ đô nước Pháp, hãng xe Việt VinFast đã mang 4 đại diện đến trưng bày, bao gồm VF6, VF7, VF8 và VF9. Trong đó, thu hút sự chú ý hơn cả là cặp đôi VinFast VF6 và VF7. Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên VinFast VF6 ra mắt. Thay vào đó, mẫu ôtô điện này đã từng trình làng trong triển lãm hàng điện tử tiêu dùng CES 2022 diễn ra vào đầu năm nay. Tuy nhiên, lúc đó, thiết kế nội thất thực tế "bằng xương, bằng thịt" của VinFast VF6 chưa được hé lộ như lần này. Qua những hình ảnh chụp tại triển lãm Ô tô Paris năm nay, có thể thấy nội thất của VinFast VF6 sở hữu thiết kế không khác biệt quá nhiều so với ảnh dựng 3D mà hãng đã công bố vào hồi đầu năm. Tương tự những người anh em cùng thương hiệu, VinFast VF6 cũng được thiết kế nội thất theo phong cách tối giản và hiện đại. Bước vào bên trong mẫu xe này, chúng ta sẽ bắt gặp không gian nội thất 2 hàng ghế với 5 chỗ ngồi. Ghế của VinFast VF6 được bọc da và phối màu tương phản. Trước mặt người lái là vô lăng 3 chấu với thiết kế vát đáy thể thao và tích hợp các phím chức năng. Đặc biệt, VinFast VF6 không hề có bảng đồng hồ như thường thấy. Thay vào đó, mẫu xe điện này chỉ có màn hình cảm ứng trung tâm cỡ lớn với thiết kế xoay về phía người lái. Chưa hết, mặt táp-lô và tapi cửa của VinFast VF6 còn được trang trí bằng nẹp màu vàng hồng. Chi tiết thiết kế này giúp nội thất trông cao cấp và rộng hơn, tạo cảm giác ôm lấy người ngồi trong xe. Ngay cả viền ở dưới bệ tì tay trung tâm giữa 2 ghế trước cũng được sơn màu này. Tiếp đến là cửa gió điều hòa trung tâm nằm giữa màn hình thông tin giải trí và hàng nút bấm cơ học. Trong khi đó, những cửa gió còn lại được bố trí trải dài trên mặt táp-lô. Đặc biệt, 2 ghế trước của VinFast VF6 không được ngăn cách với nhau như thiết kế truyền thống. Thay vào đó, tại đây chỉ có 2 hộc đựng cốc và núm xoay chuyển số. Nhờ đó, người lái có thể dễ dàng di chuyển sang ghế phụ lái khi cần. Những trang bị đáng chú ý khác bên trong mẫu xe điện này bao gồm hộc chứa đồ có lưới chặn dưới mặt táp-lô, bệ tì tay và 2 cổng USB dành cho hàng ghế sau cũng như tấm chắn cốp trong khoang hành lý. Tương tự nội thất, ngoại thất của VinFast VF6 cũng được thiết kế theo phong cách tối giản. Trên đầu xe, mẫu SUV điện này được trang bị dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "V", ôm lấy nắp ca-pô và kéo dài xuống logo của hãng. Trong khi đó, cụm đèn pha chính được đặt phía dưới, ở hai góc đầu xe. Bên trong cụm đèn này có đủ đèn chiếu xa, chiếu gần và đèn sương mù trước. Ngoài ra, VinFast VF6 còn có hốc gió trung tâm hình lục giác với hộp màu đen ở giữa. Đây chính là vị trí đặt radar để phục vụ các tính năng an toàn chủ động ADAS của xe. Ở bên sườn, VinFast VF6 được trang bị vành la-zăng 5 chấu kép với thiết kế khí động lực học nhằm giảm hệ số lực cản không khí cho xe. Thêm vào đó là gương chiếu hậu tích hợp camera và cổng sạc được bố trí sau chắn bùn trước bên trái. Tuy nhiên, mẫu SUV này vẫn dùng tay nắm cửa thông thường thay vì loại nằm chìm vào thân xe như nhiều ôtô điện khác. Vòng về phía sau, chúng ta sẽ bắt gặp dải đèn LED tạo hình chữ "V" tương tự ở đầu xe, bao quanh logo của nhà sản xuất trên cửa cốp. Bên dưới có thêm một cụm đèn nhỏ nữa trong khi đèn phản quang đặt thấp trên cản sau. Cản sau còn được tích hợp chi tiết giả tấm ốp gầm nhằm tạo cảm giác thể thao cho mẫu SUV điện này. Đáng tiếc là hiện thông số kỹ thuật cụ thể của VinFast VF6 vẫn chưa được công bố. Chỉ biết rằng, xe sẽ được định vị trong phân khúc SUV cỡ B. Ngoài ra, giá xe VinFast VF6 2023 còn được dự đoán là khá mềm so với các đối thủ cùng phân khúc. Mẫu xe này sẽ chính thức bán ra vào năm sau. Video: Chi tiết SUV cỡ B - VinFast VF6 2023 tại Việt Nam.

