Hoàng Touliver tậu VinFast VF9 phong cách bóng đêm hơn 2 tỷ đồng

Nguyễn Hoàng thường được biết đến với nghệ danh Touliver hay Hoàng Touliver. Anh luôn xuất hiện trong trang phục màu đen, và mới đây nhất, phong cách màu tối lại 1 lần nữa được chồng của nữ ca sĩ Tóc Tiên chọn lựa, khi mua chiếc VinFast VF9 phong cách bóng đêm. Cụ thể, chiếc xe VinFast VF9 của Hoàng Touliver có ngoại thất sơn màu đen nhám, rất thích hợp với phong cách màu tối của anh, đi cùng màu này có nhiều chi tiết sơn đen bóng, nội thất chiếc xe VinFast VF9 của nam nghệ sĩ này có màu nâu. Phong cách đi nhận xe VinFast VF9 của Hoàng Touliver cũng rất ngầu, anh diện đồ đen, đi giày đen và không quên đeo cặp kính màu đen. Điểm sáng trong trang phục này phải kể đến đế giày màu trắng và đồng hồ đắt tiền màu sáng. Hiện tại, VinFast VF9 đang được phân phối chính hãng có 2 loại pin, bao gồm SDI và CATL. Giá xe VinFast VF9 không kèm pin, dùng pin SDI là 1,513 tỷ đồng cho bản Eco và 1,701 tỷ đồng cho bản Plus. Nếu đi kèm pin, giá VinFast VF9 pin SDI sẽ là 2,013 tỷ đồng ở bản Eco và 2,201 tỷ đồng ở bản Plus. Trong khi đó, VinFast VF9 pin CATL có giá không kèm pin là 1,589 tỷ đồng ở bản Eco và 1,786 tỷ đồng ở bản Plus. Giá bán kèm pin của 2 phiên bản này lần lượt là 2,114 tỷ và 2,314 tỷ đồng. Trong danh mục sản phẩm của VinFast, VF9 hiện là mẫu ô tô điện đắt nhất và có chi phí thay pin cao nhất. Giá pin SDI của mẫu SUV điện hạng E này là 500 triệu đồng trong khi con số tương ứng của pin CATL là 528 triệu. Cả hai loại pin trên xe VinFast VF9 đều có dung lượng với dung lượng 92 kWh ở bản Eco và 123 kWh ở bản Plus. Pin SDI cho phép xe chạy được từ 423 - 437 km sau một lần sạc đầy pin. Con số tương ứng của pin CATL là từ 580 - 626 km. Video: Hoàng Touliver tậu VinFast VF9 phong cách bóng đêm.

