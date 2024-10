Mazda BT-50 2025 đang rục rịch ra mắt, đấu Toyota Hilux

Vào hồi cuối tháng 3/2024, Mazda đã chính thức vén màn phiên bản nâng cấp nhẹ của dòng xe bán tải BT-50 ở thị trường Thái Lan. Sau hơn nửa năm, Mazda BT-50 thế hệ mới lại công bố kế hoạch trình làng ở thị trường Úc. Theo kế hoạch, vào ngày 18/10/2024 tới đây, Mazda BT-50 2025 mới sẽ chính thức được giới thiệu với thị trường toàn cầu. Trước thời điểm đó, hãng Mazda đã tung ra hình ảnh "úp mở" đầu tiên của mẫu xe bán tải này. Hình ảnh đầu tiên của mẫu xe bán tải Mazda BT-50 2025 không thực sự rõ nét. Qua đó, có thể thấy mẫu xe bán tải này được trang bị cụm đèn pha mới với 2 dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "L" mỗi bên, tương tự Mazda CX-5, CX-50 và CX-8. Bên cạnh đó là lưới tản nhiệt tích hợp logo mạ crôm khá lớn của hãng Mazda. Thậm chí, mẫu xe bán tải Mazda BT-50 2025 đây có thể là mẫu xe mang thương hiệu "mặt cười" Mazda sở hữu logo lớn nhất hiện nay. Hiện chưa có nhiều thông tin liên quan đến mẫu xe bản tai này. Hãng Mazda chỉ khẳng định BT-50 mới sẽ được cải tiến toàn diện từ ngoài vào trong. Ngoài ra, xe còn được bổ sung giao diện giao tiếp giữa người và xe Human Machine Interface (HMI), trang bị an toàn cũng như tính năng tiện nghi nâng cấp. Nhiều khả năng Mazda BT-50 2025 sẽ tiếp tục dùng động cơ cũ. Ở phiên bản hiện tại, mẫu xe bán tải này chia sẻ động cơ với Isuzu D-Max. Tại thị trường Úc, Mazda BT-50 dùng động cơ diesel tăng áp, dung tích 3.0L với công suất tối đa 190 mã lực và mô-men xoắn cực đại 450 Nm. Trong khi đó, ở những thị trường khác, xe có thêm một tùy chọn động cơ là máy dầu tăng áp, dung tích 1.9L, sản sinh công suất tối đa 150 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Động cơ của Mazda BT-50 kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp. Hệ dẫn động của xe là loại cầu sau RWD hoặc 4 bánh 4WD, tùy phiên bản. Vào hồi tháng 3/2024, hãng Isuzu đã ra mắt phiên bản mild hybrid mới của dòng xe bán tải D-Max. Do đó, sẽ không ngạc nhiên nếu Mazda BT-50 2025 cũng được trang bị động cơ mild hybrid này, bao gồm máy dầu Ddi Blue Power 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.9L như trên, kết hợp cùng 1 mô-tơ điện nhỏ và hệ thống điện 48V. Sau Úc, Mazda BT-50 mới dự kiến sẽ tiếp tục ra mắt những thị trường khác như Đông Nam Á. Hiện chưa rõ mẫu xe bán tải này có quay trở lại thị trường Việt Nam hay không, kể từ hồi tháng 5/2024, BT-50 đã lặng lẽ biến mất khỏi danh mục sản phẩm của hãng và đến thời điểm hiện tại, Mazda vẫn chưa giải thích lý do. Video: Hé lộ bán tải Mazda BT-50 2025 thế hệ mới.

Vào hồi cuối tháng 3/2024, Mazda đã chính thức vén màn phiên bản nâng cấp nhẹ của dòng xe bán tải BT-50 ở thị trường Thái Lan. Sau hơn nửa năm, Mazda BT-50 thế hệ mới lại công bố kế hoạch trình làng ở thị trường Úc. Theo kế hoạch, vào ngày 18/10/2024 tới đây, Mazda BT-50 2025 mới sẽ chính thức được giới thiệu với thị trường toàn cầu. Trước thời điểm đó, hãng Mazda đã tung ra hình ảnh "úp mở" đầu tiên của mẫu xe bán tải này. Hình ảnh đầu tiên của mẫu xe bán tải Mazda BT-50 2025 không thực sự rõ nét. Qua đó, có thể thấy mẫu xe bán tải này được trang bị cụm đèn pha mới với 2 dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "L" mỗi bên, tương tự Mazda CX-5, CX-50 và CX-8. Bên cạnh đó là lưới tản nhiệt tích hợp logo mạ crôm khá lớn của hãng Mazda. Thậm chí, mẫu xe bán tải Mazda BT-50 2025 đây có thể là mẫu xe mang thương hiệu "mặt cười" Mazda sở hữu logo lớn nhất hiện nay. Hiện chưa có nhiều thông tin liên quan đến mẫu xe bản tai này. Hãng Mazda chỉ khẳng định BT-50 mới sẽ được cải tiến toàn diện từ ngoài vào trong. Ngoài ra, xe còn được bổ sung giao diện giao tiếp giữa người và xe Human Machine Interface (HMI), trang bị an toàn cũng như tính năng tiện nghi nâng cấp. Nhiều khả năng Mazda BT-50 2025 sẽ tiếp tục dùng động cơ cũ. Ở phiên bản hiện tại, mẫu xe bán tải này chia sẻ động cơ với Isuzu D-Max. Tại thị trường Úc, Mazda BT-50 dùng động cơ diesel tăng áp, dung tích 3.0L với công suất tối đa 190 mã lực và mô-men xoắn cực đại 450 Nm. Trong khi đó, ở những thị trường khác, xe có thêm một tùy chọn động cơ là máy dầu tăng áp, dung tích 1.9L, sản sinh công suất tối đa 150 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Động cơ của Mazda BT-50 kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp. Hệ dẫn động của xe là loại cầu sau RWD hoặc 4 bánh 4WD, tùy phiên bản. Vào hồi tháng 3/2024, hãng Isuzu đã ra mắt phiên bản mild hybrid mới của dòng xe bán tải D-Max. Do đó, sẽ không ngạc nhiên nếu Mazda BT-50 2025 cũng được trang bị động cơ mild hybrid này, bao gồm máy dầu Ddi Blue Power 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.9L như trên, kết hợp cùng 1 mô-tơ điện nhỏ và hệ thống điện 48V. Sau Úc, Mazda BT-50 mới dự kiến sẽ tiếp tục ra mắt những thị trường khác như Đông Nam Á. Hiện chưa rõ mẫu xe bán tải này có quay trở lại thị trường Việt Nam hay không, kể từ hồi tháng 5/2024, BT-50 đã lặng lẽ biến mất khỏi danh mục sản phẩm của hãng và đến thời điểm hiện tại, Mazda vẫn chưa giải thích lý do. Video: Hé lộ bán tải Mazda BT-50 2025 thế hệ mới.