Ngắm Lotus Emira Turbo SE 2025 dùng động cơ 4 xy-lanh của AMG

Dòng xe thể thao 2 cửa nhỏ gọn Lotus Emira tiếp tục được hãng xe gốc Anh Quốc đầu tư phát triển khi cho ra mắt phiên bản thứ 3, được đặt tên là Lotus Emira Turbo SE 2025 mới. Không chỉ là phiên bản mới, cấu hình này còn có thể được xem như một sự kết hợp giữa 2 bản đã ra mắt từ trước đó là Lutus Emira Turbo và Emira V6, tối ưu hiệu năng vận hành và kèm theo một số tính năng độc đáo. Theo Lotus, hậu tố “SE” trong tên gọi của phiên bản này là một sự tri ân đến gói trang bị tùy chọn “Special Equipment” mà hãng từng cung cấp cho nhiều mẫu xe trong quá khứ như Type 14 Elite, Type 26 Elan, Elan SE Turbo, Lotus Cortina và Elan S3. Cũng giống như mẫu Emira Turbo tiêu chuẩn, bản Emira Turbo SE 2025 mới lần này cũng được trang bị động cơ tăng áp 4 xy-lanh 2.0 lít có nguồn gốc từ AMG. Tuy nhiên, thay vì bị giới hạn thông số ở mức 360 mã lực và mô-men xoắn 430 Nm, Turbo SE được nâng sức mạnh lên 400 mã lực và mô-men xoắn 480 Nm. Điều này có nghĩa là công suất bản Turbo SE đã ngang ngửa với mẫu Emira V6, đồng thời đạt mô-men xoắn vượt qua con số 420 Nm của bản động cơ 6 xy-lanh 3.5L đó. Với thông số kỹ thuật được cải thiện, giờ đây bản mới Emira Turbo SE 2025 có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 4 giây, tức là nhanh hơn 0,3 giây so với Emira Turbo. Mức vận tốc tối đa được giới hạn điện tử của xe cũng đã tăng lên 290 km/h so với chỉ khoảng 270 km/h như trước đây. Bản Turbo SE chỉ sử dụng hộp số ly hợp kép 8 cấp, trong khi bản Emira V6 vẫn linh hoạt hơn khi có 2 lựa chọn gồm hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp. Lotus Emira Turbo SE sở hữu bộ mâm màu xám Satin Grey 20 inch độc đáo nan chữ V, kẹp phanh màu đỏ, huy hiệu ‘Emira Turbo SE’ mới, logo Lotus màu đen và ống xả màu đen. Trong nội thất có phần trần xe được bọc Alcantara, còn lại không khác gì so với Emira Turbo với bảng đồng hồ kỹ thuật số TFT 12,3 inch, màn hình trung tâm cảm ứng 10,25 inch, dàn âm thanh KEF 10 loa, nhiều hộc chứa đồ tiện dụng… Khách hàng tìm đến bản Emira Turbo SE sẽ nhận được nhiều tiện ích có sẵn trong gói Lotus Drivers Pack, vốn là tùy chọn của Emira Turbo nhưng giờ đây trở thành trang bị tiêu chuẩn. Chúng bao gồm hệ thống treo thể thao hơn, đĩa phanh hai mảnh được khoan chéo và cải tiến đường lưu thông gió, cùng tính năng hỗ trợ xuất phát launch control. Mức giá xe Lotus Emira Turbo SE 2025 chưa công bố, xe hiện được đặt cọc tại một số thị trường chọn lọc ở châu Á Thái Bình Dương, Trung Đông và châu Phi. Video: Lotus Emira Turbo SE 2025 động cơ 4 xy-lanh của AMG.

Dòng xe thể thao 2 cửa nhỏ gọn Lotus Emira tiếp tục được hãng xe gốc Anh Quốc đầu tư phát triển khi cho ra mắt phiên bản thứ 3, được đặt tên là Lotus Emira Turbo SE 2025 mới. Không chỉ là phiên bản mới, cấu hình này còn có thể được xem như một sự kết hợp giữa 2 bản đã ra mắt từ trước đó là Lutus Emira Turbo và Emira V6, tối ưu hiệu năng vận hành và kèm theo một số tính năng độc đáo. Theo Lotus, hậu tố “SE” trong tên gọi của phiên bản này là một sự tri ân đến gói trang bị tùy chọn “Special Equipment” mà hãng từng cung cấp cho nhiều mẫu xe trong quá khứ như Type 14 Elite, Type 26 Elan, Elan SE Turbo, Lotus Cortina và Elan S3. Cũng giống như mẫu Emira Turbo tiêu chuẩn, bản Emira Turbo SE 2025 mới lần này cũng được trang bị động cơ tăng áp 4 xy-lanh 2.0 lít có nguồn gốc từ AMG. Tuy nhiên, thay vì bị giới hạn thông số ở mức 360 mã lực và mô-men xoắn 430 Nm, Turbo SE được nâng sức mạnh lên 400 mã lực và mô-men xoắn 480 Nm. Điều này có nghĩa là công suất bản Turbo SE đã ngang ngửa với mẫu Emira V6, đồng thời đạt mô-men xoắn vượt qua con số 420 Nm của bản động cơ 6 xy-lanh 3.5L đó. Với thông số kỹ thuật được cải thiện, giờ đây bản mới Emira Turbo SE 2025 có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 4 giây, tức là nhanh hơn 0,3 giây so với Emira Turbo. Mức vận tốc tối đa được giới hạn điện tử của xe cũng đã tăng lên 290 km/h so với chỉ khoảng 270 km/h như trước đây. Bản Turbo SE chỉ sử dụng hộp số ly hợp kép 8 cấp, trong khi bản Emira V6 vẫn linh hoạt hơn khi có 2 lựa chọn gồm hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp. Lotus Emira Turbo SE sở hữu bộ mâm màu xám Satin Grey 20 inch độc đáo nan chữ V, kẹp phanh màu đỏ, huy hiệu ‘Emira Turbo SE’ mới, logo Lotus màu đen và ống xả màu đen. Trong nội thất có phần trần xe được bọc Alcantara, còn lại không khác gì so với Emira Turbo với bảng đồng hồ kỹ thuật số TFT 12,3 inch, màn hình trung tâm cảm ứng 10,25 inch, dàn âm thanh KEF 10 loa, nhiều hộc chứa đồ tiện dụng… Khách hàng tìm đến bản Emira Turbo SE sẽ nhận được nhiều tiện ích có sẵn trong gói Lotus Drivers Pack, vốn là tùy chọn của Emira Turbo nhưng giờ đây trở thành trang bị tiêu chuẩn. Chúng bao gồm hệ thống treo thể thao hơn, đĩa phanh hai mảnh được khoan chéo và cải tiến đường lưu thông gió, cùng tính năng hỗ trợ xuất phát launch control. Mức giá xe Lotus Emira Turbo SE 2025 chưa công bố, xe hiện được đặt cọc tại một số thị trường chọn lọc ở châu Á Thái Bình Dương, Trung Đông và châu Phi. Video: Lotus Emira Turbo SE 2025 động cơ 4 xy-lanh của AMG.