VinFast VF3 vừa báo giá, Wuling Hongguang Mini EV giảm còn 179 triệu

Wuling Hongguang Mini EV tại Việt Nam là mẫu ôtô điện cỡ nhỏ của Trung Quốc đã lần đầu tiên ra mắt vào hồi giữa năm 2023 với giá dao động từ 239 - 279 triệu đồng cho 4 phiên bản. Tuy nhiên, trong thời gian qua, do sức bán không đạt kỳ vọng, mẫu xe rẻ nhất Việt Nam này đã liên tục được hãng và đại lý giảm giá để kéo khách. Hiện giá xe Wuling Hongguang Mini EV bản tiêu chuẩn đang được một số đại lý hạ giá xuống chỉ còn 189 triệu đồng. So với mức niêm yết 239 triệu, bản tiêu chuẩn của xe rẻ hơn 50 triệu đồng. Với một mẫu xe giá rẻ như Wuling Hongguang Mini EV giảm tới 50 triệu đồng là khá lớn. Thậm chí, có đại lý còn "chơi lớn" hơn khi bán bản tiêu chuẩn của mẫu ôtô điện Trung Quốc này với giá chỉ 179 triệu đồng, giảm 60 triệu. Mới đây, VinFast đã công bố nhận đặt cọc sớm cho VF3 với giá ưu đãi đặc biệt chỉ 235 triệu đồng (không kèm pin) và 315 triệu đồng (kèm pin). Sau thời gian ưu đãi, mức giá chính thức dành cho VinFast VF3 sẽ là 240 triệu đồng (thuê pin) và 322 triệu đồng (kèm pin). Giá bán của VinFast VF3 tuy cao hơn Wuling Hongguang Mini EV nhưng vẫn tạo ra áp lực rất lớn cho đối thủ Trung Quốc. So với VinFast VF3, Wuling Hongguang Mini EV chỉ có lợi thế là giá bán. Tuy nhiên, lợi thế này cũng không thể bù cho việc Wuling Hongguang Mini EV chỉ có thể sạc tại nhà bằng bộ sạc chậm. Khác với VinFast VF3, mẫu ôtô điện Trung Quốc này không hỗ trợ sạc nhanh và không có hệ thống trạm sạc phủ khắp toàn quốc. Đây là một bất lợi rất lớn, không chỉ của Wuling Hongguang Mini EV mà còn với ôtô điện của các thương hiệu khác tại Việt Nam. Với người mua ôtô điện, sự tiện lợi trong việc sạc pin là một trong những yếu tố tiên quyết khi lựa chọn xe. Ngoài ra, trang bị và thông số kỹ thuật của Wuling Hongguang Mini EV cũng thua kém khá nhiều so với VinFast VF3. Mẫu ô tô điện Trung Quốc này sở hữu trang bị khá nghèo nàn và thông số kỹ thuật kém ấn tượng. Được lắp ráp tại Việt Nam, Wuling Hongguang Mini EV có kích thước rất nhỏ với chiều dài x rộng x cao lần lượt là 2.920 x 1.493 x 1.621 mm và chiều dài cơ sở 1.940 mm. So với VinFast VF3, mẫu xe Trung Quốc này ngắn hơn 270 mm, hẹp hơn 186 mm và chiều dài cơ sở kém 135 mm. Tùy theo phiên bản, Wuling Hongguang Mini EV sẽ có những trang bị như đèn pha projector, dải đèn LED định vị ban ngày, đèn hậu LED, logo Wuling đi kèm dải trang trí hai bên dạng LED âm, tính năng đèn chờ dẫn đường, đèn sương mù sau và vành 12 inch với lốp 145/70R12. Trong khi đó, VinFast VF3 được trang bị vành 16 inch giúp nâng khoảng sáng gầm lên 191 mm. Vì có kích thước nhỏ nên Wuling Hongguang Mini EV chỉ được trang bị nội thất 4 chỗ ngồi khá chật hẹp và không có khoang hành lý. Bên trong xe cũng chỉ có ghế bọc nỉ, ghế trước chỉnh 4 hướng, màn hình LCD TFT 7 inch sau vô lăng, kết nối Bluetooth, 2 loa, điều hòa 2 chiều và kính cửa sổ chỉnh điện. Wuling Hongguang Mini EV được trang bị mô-tơ điện nằm trên cầu sau, tạo ra công suất tối đa 26,82 mã lực và mô-men xoắn cực đại 85 Nm. Hai con số tương ứng của VinFast VF3 là 43 mã lực và 110 Nm. Xe có 2 tùy chọn pin LFP với dung lượng 9,6 kWh và 13,4 kWh. 2 loại pin này mang đến quãng đường di chuyển lần lượt là 120 km và 170 km. Thời gian sạc đầy pin của Wuling Hongguang Mini EV bằng nguồn điện dân dụng 220V là 6,5 tiếng với pin 9,6 kWh và 9 tiếng với pin 13,4 kWh. Trong khi đó, VinFast VF3 sử dụng pin lithium-ion với dung lượng khả dụng 18,64 kWh, mang đến phạm vi di chuyển 210 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn NEDC. Thời gian sạc pin từ 10% lên 70% bằng sạc nhanh là khoảng 36 phút. Video: Đánh giá Wuling Hongguang Mini EV tại Việt Nam.

