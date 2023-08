VinFast sẽ mở bán VF6 tại Việt Nam vào cuối tháng 9/2023

Theo thông tin từ hãng xe Việt, VinFast VF6 bản thương mại sẽ được ra mắt vào ngày 22/9. Trước đó, nguyên mẫu của mẫu SUV thuần điện nhỏ gọn này đã được giới thiệu tới công chúng thông qua sự kiện “VinFast – Vì tương lai xanh” tại 11 tỉnh thành trong vòng 72 ngày (từ ngày 7/7 – 17/9/2023). Với việc bản thương mại của VinFast VF6 đã được chốt lịch ra mắt, nhiều khả năng người dùng có thể sẽ được đặt cọc mẫu xe này trong tháng 9 tới. Hiện giá xe Vinfast VF6 2024 chưa được công bố nhưng khả năng cao sẽ ở mức hợp lý, phù hợp với ngân sách của số đông người dùng Việt.Vinfast VF6 2024 mới mang phong cách cá tính và tinh tế do nhà thiết kế nổi tiếng thế giới Torino Design chắp bút cùng VinFast. Như các "đàn anh" VF8 và VF9, mẫu xe điện cỡ nhỏ mang phong cách cá tính và tinh tế bên ngoài cùng trải nghiệm công nghệ tiên tiến hiện đại bên trong. Mẫu xe SUV điện Vinfast VF6 tại Việt Nam được xem là lựa chọn hấp dẫn dành cho những người tìm kiếm mẫu xe điện gầm cao nhỏ gọn nhưng vẫn được trải nghiệm công nghệ tiên tiến. VF6 được định vị phân khúc CUV-B hot nhất hiện nay, cạnh tranh cùng các đối thủ như Hyundai Creta và Kia Seltos. Phần đầu xe vẫn là dải đèn LED hình chữ V đặc trưng. Bên dưới khu vực lắp biển số xe là hệ thống radar, nằm trong gói công nghệ an toàn cao cấp sẽ được trang bị trên VF6. Cột C được nối liền với kính xe đằng sau bằng dải kính đen và chi tiết mạ chrome. Bộ mâm xe dạng phay bóng, kết hợp với vòm lốp là nhựa cứng màu đen. Cụm đèn hậu LED cũng vẫn mang thiết kế chữ V liền mạch giống các sản phẩm khác của VinFast hiện nay. Nội thất của VinFast VF6 nổi bật với màn hình trung tâm cỡ lớn tương tự VF8, vô-lăng D-Cut hiện đại. Đáng chú ý, xe được trang bị nút bấm chuyển số nhưng thay vì đặt vào khu vực “yên ngựa” phân tách hàng ghế đầu mà lại được chuyển thành các phím đặt dưới cửa gió điều hòa ở khu vực trung tâm. Vinfast VF6 2024 mới cũng sở hữu cửa sổ trời panorama khá thoáng cùng màu nội thất trẻ trung. Bản concept VF6 từng được hãng xe Việt giới thiệu lần đầu tiên tại Triển lãm CES 2022 diễn ra ở Mỹ. Tại thời điểm đó, VF6 concept được đánh giá cao về thiết kế dù có kích thước nhỏ hơn dòng VF e34 đang bán tại Việt Nam. Đáng tiếc, thông số kỹ thuật cho bản VF6 tại Việt Nam vẫn chưa được hé lộ nhưng dựa theo thông tin trước đó, xe sẽ có 2 bản Eco và Plus với tầm hoạt động lên đến 400km. Cụ thể, VF6 Eco có quãng đường di chuyển tối đa cho một lần sạc đầy mục tiêu là 248 dặm - 399 km (theo chuẩn WLTP), công suất tối đa 130kW kết hợp với mô-men xoắn cực đại 250Nm. Phiên bản Plus có quãng đường di chuyển tối đa cho một lần sạc đầy mục tiêu là 237 dặm - 381 km (theo chuẩn WLTP), công suất tối đa 150kW với mô-men xoắn cực đại 310Nm. Các tiện ích và ứng dụng giải trí thông minh trong xe sẽ được hiển thị trên màn hình cảm ứng có kích thước 12,9 inch. VF6 được đánh giá là lựa chọn hấp dẫn dành cho những người tìm kiếm mẫu xe điện nhỏ gọn nhưng vẫn được trải nghiệm công nghệ tiên tiến. Tại thị trường Việt Nam, VinFast VF6 được định vị ở phân khúc CUV cỡ B và cạnh tranh với các đối thủ Hyundai Creta, Kia Seltos... Video: Khám phá mẫu xe SUV điện VinFast VF6 tại Việt Nam.

Theo thông tin từ hãng xe Việt, VinFast VF6 bản thương mại sẽ được ra mắt vào ngày 22/9. Trước đó, nguyên mẫu của mẫu SUV thuần điện nhỏ gọn này đã được giới thiệu tới công chúng thông qua sự kiện “VinFast – Vì tương lai xanh” tại 11 tỉnh thành trong vòng 72 ngày (từ ngày 7/7 – 17/9/2023). Với việc bản thương mại của VinFast VF6 đã được chốt lịch ra mắt, nhiều khả năng người dùng có thể sẽ được đặt cọc mẫu xe này trong tháng 9 tới. Hiện giá xe Vinfast VF6 2024 chưa được công bố nhưng khả năng cao sẽ ở mức hợp lý, phù hợp với ngân sách của số đông người dùng Việt. Vinfast VF6 2024 mới mang phong cách cá tính và tinh tế do nhà thiết kế nổi tiếng thế giới Torino Design chắp bút cùng VinFast. Như các "đàn anh" VF8 và VF9, mẫu xe điện cỡ nhỏ mang phong cách cá tính và tinh tế bên ngoài cùng trải nghiệm công nghệ tiên tiến hiện đại bên trong. Mẫu xe SUV điện Vinfast VF6 tại Việt Nam được xem là lựa chọn hấp dẫn dành cho những người tìm kiếm mẫu xe điện gầm cao nhỏ gọn nhưng vẫn được trải nghiệm công nghệ tiên tiến. VF6 được định vị phân khúc CUV-B hot nhất hiện nay, cạnh tranh cùng các đối thủ như Hyundai Creta và Kia Seltos. Phần đầu xe vẫn là dải đèn LED hình chữ V đặc trưng. Bên dưới khu vực lắp biển số xe là hệ thống radar, nằm trong gói công nghệ an toàn cao cấp sẽ được trang bị trên VF6. Cột C được nối liền với kính xe đằng sau bằng dải kính đen và chi tiết mạ chrome. Bộ mâm xe dạng phay bóng, kết hợp với vòm lốp là nhựa cứng màu đen. Cụm đèn hậu LED cũng vẫn mang thiết kế chữ V liền mạch giống các sản phẩm khác của VinFast hiện nay. Nội thất của VinFast VF6 nổi bật với màn hình trung tâm cỡ lớn tương tự VF8, vô-lăng D-Cut hiện đại. Đáng chú ý, xe được trang bị nút bấm chuyển số nhưng thay vì đặt vào khu vực “yên ngựa” phân tách hàng ghế đầu mà lại được chuyển thành các phím đặt dưới cửa gió điều hòa ở khu vực trung tâm. Vinfast VF6 2024 mới cũng sở hữu cửa sổ trời panorama khá thoáng cùng màu nội thất trẻ trung. Bản concept VF6 từng được hãng xe Việt giới thiệu lần đầu tiên tại Triển lãm CES 2022 diễn ra ở Mỹ. Tại thời điểm đó, VF6 concept được đánh giá cao về thiết kế dù có kích thước nhỏ hơn dòng VF e34 đang bán tại Việt Nam. Đáng tiếc, thông số kỹ thuật cho bản VF6 tại Việt Nam vẫn chưa được hé lộ nhưng dựa theo thông tin trước đó, xe sẽ có 2 bản Eco và Plus với tầm hoạt động lên đến 400km. Cụ thể, VF6 Eco có quãng đường di chuyển tối đa cho một lần sạc đầy mục tiêu là 248 dặm - 399 km (theo chuẩn WLTP), công suất tối đa 130kW kết hợp với mô-men xoắn cực đại 250Nm. Phiên bản Plus có quãng đường di chuyển tối đa cho một lần sạc đầy mục tiêu là 237 dặm - 381 km (theo chuẩn WLTP), công suất tối đa 150kW với mô-men xoắn cực đại 310Nm. Các tiện ích và ứng dụng giải trí thông minh trong xe sẽ được hiển thị trên màn hình cảm ứng có kích thước 12,9 inch. VF6 được đánh giá là lựa chọn hấp dẫn dành cho những người tìm kiếm mẫu xe điện nhỏ gọn nhưng vẫn được trải nghiệm công nghệ tiên tiến. Tại thị trường Việt Nam, VinFast VF6 được định vị ở phân khúc CUV cỡ B và cạnh tranh với các đối thủ Hyundai Creta, Kia Seltos... Video: Khám phá mẫu xe SUV điện VinFast VF6 tại Việt Nam.