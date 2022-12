VinFast bàn giao gần 600 xe VF e34 và VF8 trong tháng 11/2022

Cụ thể, VinFast đã bàn giao cho khách hàng 182 xe VF e34 và 412 xe VF8 trong tháng 11/2022. Dự kiến từ tháng 12/2022, hãng xe Việt sẽ bàn giao số lượng lớn hàng nghìn xe Vinfast VF e34 và VF8 cho các khách hàng đặt trước khi chuỗi cung ứng đã ổn định và việc sản xuất không còn bị gián đoạn. Bên cạnh 2 mẫu xe VF e34 và VF8, VinFast cũng đang lên kế hoạch bàn giao những chiếc VF9 đầu tiên cho khách hàng vào đầu quý I/2023.

Ngày 10/12/2022 vừa qua, VinFast đã chính thức nhận đặt hàng mẫu xe VF5 Plus, với kết quả hết sức ấn tượng. Chỉ sau 9 giờ đầu tiên mở bán, VinFast đã nhận được tổng cộng 3.293 đơn đặt hàng VF5 Plus, trong đó có 2.628 đơn đặt cọc cam kết chắc chắn sẽ lấy xe (mức cọc 20 triệu đồng, được phép chuyển nhượng, không được phép hoàn/huỷ) và 665 đơn đặt cọc tiêu chuẩn (mức cọc 10 triệu đồng, được phép chuyển nhượng, hoàn/huỷ nếu không lấy xe). Dự kiến những chiếc xe VF5 Plus đầu tiên sẽ được bàn giao cho khách hàng từ tháng 4/2023.