VinFast chính thức xuất khẩu 999 xe điện VF8 đầu tiên sang Mỹ

Có mặt tại buổi lễ xuất khẩu xe ôtô Vinfast VF8 sang Mỹ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Kết quả hôm nay của VinFast đã cho thấy sự đúng đắn trong phương hướng, mục tiêu và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ; đóng góp quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chiến lược Phát triển ngành công nghiệp ôtô Việt Nam và phù hợp với cam kết quốc tế trong việc đưa phát thải ròng về “0” vào năm 2050. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper bày tỏ niềm vui khi VinFast đã đặt niềm tin vào tương lai xe điện tại thị trường Mỹ. Mhông những xuất khẩu xe ôtô mà VinFast còn đặt nhà máy sản xuất ôtô tại Hoa Kỳ, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động. Đây là một trong những minh chứng cho quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam-Hoa Kỳ, nhất là khi chuẩn bị kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác toàn diện vào năm 2023. Tại cảng MPC Hải Phòng, lô ôtô điện thông minh đầu tiên gồm 999 chiếc Vinfast VF8 xuất khẩu ra trường quốc tế đánh dấu bước tiến của ngành công nghiệp xe hơi Việt Nam. Đây là lần đầu tiên những sản phẩm ôtô công nghệ do Việt Nam làm chủ và sản xuất - chính thức tiến ra thế giới, góp phần nâng tầm vị thế quốc gia trên trường quốc tế. Lô xe VinFast VF8 đầu tiên xuất cảng có số lượng 999 chiếc dành cho thị trường Mỹ và được chuyên chở bằng tàu thuê riêng Silver Queen của Panama. Dự kiến, sau khoảng 20 ngày xuất phát từ cảng MPC Port, Hải Phòng, lô xe sẽ cập cảng California, Mỹ và sẽ được bàn giao tới những khách hàng đầu tiên vào cuối tháng 12/2022. Đây là lô xe đầu tiên xuất khẩu ra thị trường quốc tế trong số 65.000 đơn đặt hàng xe điện VinFast VF8 và VF9 trên toàn cầu. Ngay sau thị trường Mỹ, VinFast sẽ xuất khẩu các lô xe VF8 tiếp theo tới thị trường Canada và châu Âu để kịp bàn giao cho khách hàng vào năm 2023. Theo ông Nguyễn Việt Quang - Phó Chủ tịch kiêm TGĐ Tập đoàn Vingroup cho biết: “999 chiếc xe VinFast xuất cảng hôm nay là sự kiện trọng đại không chỉ với Công ty VinFast, Tập đoàn Vingroup mà còn là dấu mốc lịch sử của ngành công nghiệp ôtô Việt Nam, khẳng định Việt Nam đã làm chủ và sản xuất thành công những sản phẩm công nghệ cao, đủ khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế". "Chúng tôi hy vọng, cùng với những chiếc xe điện thông minh VinFast lăn bánh trên các nẻo đường thế giới, hình ảnh về một Việt Nam mới, năng động và phát triển cũng sẽ được quảng bá rộng rãi hơn trong mắt bạn bè quốc tế” - ông Nguyễn Việt Quang cho biết thêm. VinFast VF8 và VF9 hoàn toàn mới hiện là hai mẫu SUV điện cao cấp thuộc phân khúc D và E có thiết kế sang trọng, tích hợp các công nghệ thông minh tiên tiến cùng mức giá hấp dẫn và các chính sách hậu mãi tốt bậc nhất thị trường. Bên cạnh nhóm khách hàng cá nhân, VinFast cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhóm khách hàng doanh nghiệp. Ngay trong triển lãm Los Angeles Auto Show 2022 (17-28/11/2022) đang diễn ra tại Mỹ, VinFast đã nhận được đơn hàng 2.500 xe từ công ty cho thuê xe lớn nhất Hoa Kỳ - Autonomy. Cùng với VF8, VF9, trong năm 2022, VinFast cũng đã công bố các mẫu xe SUV phân khúc phổ thông A-B-C là VF5, VF6 và VF7, nhằm hoàn thiện dải xe điện toàn diện cho thị trường. Dự kiến, VinFast đang chuẩn bị mở bán các dòng xe VF5, VF6, VF7 chạy điện mới nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng của khách hàng tại Việt Nam cũng như toàn cầu. Video: Toàn cảnh lễ xuất khẩu xe điện VinFast đầy tự hào Việt Nam Celebrating VinFast's Voyage to the World.

