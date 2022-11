Lý do xe VinFast VF e34 chạy điện kèm pin chỉ 615 triệu đồng?

Ngày 14/11 vừa qua, VinFast công bố chính sách bán hàng mới dành cho VF e34. Theo đó, khách hàng sẽ có thêm lựa chọn mua xe VinFast VF e34 kèm pin, bên cạnh lựa chọn thuê pin theo gói cố định với chi phí 2,9 triệu đồng/tháng, không giới hạn số km. Trong khi đó, gói thuê pin linh hoạt với chi phí 657.500 đồng/tháng và 1.315 đồng/km bị loại bỏ. Với những đơn đặt cọc từ ngày 14/11, giá xe VinFast VF e34 tăng từ 690 triệu đồng lên 710 triệu đồng. Bên cạnh đó hãng xe Vinfast cũng ngừng ưu đãi giá pin, do đó pin xe hiện tại có giá 190 triệu đồng thay vì 120 triệu đồng như trước đó. Như vậy, khách hàng mua xe kèm pin từ 14/11 cần chi ra số tiền lên tới 900 triệu đồng. Theo bảng chính sách giá này, nhóm khách hàng đã đặt cọc 50 triệu đồng đợt đầu hưởng lợi nhiều nhất. Thời điểm những khách hàng đặt cọc đợt đầu mở bán, Vinfast VF e34 chạy điện có giá bán niêm yết là 690 triệu đồng, Nhưng sau khi được cộng dồn nhiều ưu đãi, giá xe chỉ còn 495 triệu đồng. Nếu mua VinFast VF e34 kèm pin với giá 120 triệu đồng, số tiền khách hàng thực tế bỏ ra sở hữu xe kèm pin chỉ là 615 triệu đồng. Hiện tại, những khách hàng có nhu cầu mua xe với giá ưu đãi có thể có thể mua lại suất đặt cọc của nhóm khách hàng tiên phong ở đợt đầu tiên. Số người còn giữ cọc VF e34 có nhu cầu bán lại hiện vẫn còn nhiều do VinFast đang gặp khó khăn về linh kiện sản xuất, chưa thể giao đủ xe tới tay khách hàng. Mỗi suất cọc sớm xe Vinfast VF e34 có giá bán lại chênh dao động phổ biến 30-40 triệu đồng, nhưng bù lại, khách hàng có thể tiết kiệm số tiền lên đến 300 triệu đồng so với đặt cọc mua xe ở thời điểm hiện tại, đồng thời rút ngắn khoảng thời gian chờ đợi. Video: Đánh giá nhanh Vinfast VF e34 đầu tiên được bàn giao.

