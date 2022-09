Vietnam Motor Show 2022 - nhiều xe ôtô điện và hybrid sẽ góp mặt

Ban tổ chức Triển lãm ôtô Việt Nam 2022 (Vietnam Motor Show 2022) cho hay, hiện có 14 thương hiệu ôtô du lịch đã xác nhận tham dự sự kiện. Trong đó, nhiều hãng trưng bày các mẫu xe điện và xe lai (hybrid), một xu hướng mới tại Việt Nam và trên toàn cầu hiện nay.

Các thương hiệu bao gồm: Audi, Brabus, Honda, Jeep, Lexus, Mercedes-Benz, Mitsubishi Motors, Morgan, MG, RAM, Subaru, Toyota, Volkswagen, Volvo. Tại Vietnam Motor Show 2022 (VMS 2022), mỗi thương hiệu sẽ trưng bày và giới thiệu những mẫu xe nổi bật với các công nghệ hiện đại của họ.

Triển lãm sẽ chính thức diễn ra từ ngày 26/10/2022 đến hết ngày 30/10/2022 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), quận 7, TP.HCM. Đây là một trong những sự kiện có quy mô lớn nhất hiện nay trong ngành ôtô, với tổng diện tích không gian 40.000m2, riêng diện tích trưng bày trong nhà đạt gần 20.000m2.

Dự kiến các hãng ôtô tại VMS 2022 sẽ mang đến những mẫu xe nổi bật. Audi có chiếc e-tron GT quattro - quán quân giải Mẫu xe hiệu suất thế giới của năm 2022 (World Performance Car of the Year 2022) và Xe Đức sang trọng của năm 2022 (German Luxury Car of the Year 2022).

Brabus Việt Nam có siêu sedan Brabus B50 được sản xuất dựa trên mẫu xe Mercedes-Benz S 500 4MATIC và Brabus G800 - đại diện hấp dẫn nhất trong dòng sản phẩm phát triển từ nguyên mẫu G-Class.

Ngoài việc trưng bày 4 dòng xe tiêu biểu là Jeep Wrangler, Jeep Gladiator, RAM 1500 Laramie và RAM TRX, Jeep - RAM triển khai hoạt động ra mắt dòng xe Jeep Grand Cherokee hoàn toàn mới ngay tại triển lãm.

Lexus lần đầu tiên giới thiệu mẫu xe điện ý tưởng LF-Z, được phát triển trên nền tảng chạy điện hoàn toàn mới kết hợp hệ thống lái điện tử, trí tuệ nhân tạo.