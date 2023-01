Việt Nam ghi nhận mức tiêu thụ ôtô kỷ lục trong năm 2022

Sau 2 năm trải qua đại dịch Covid-19, năm 2022 vừa qua thị trường ôtô Việt Nam đã dần hồi sức, người dùng đã mạnh tay mua sắm khi Chính phủ và các hãng xe đều có nhiều chính sách ưu đãi.

Nhu cầu mua sắm ôtô của người Việt gia tăng trong năm 2022, tạo điều kiện không chỉ cho các thương hiệu ôtô phổ thông, mà ngay cả những nhà phân phối ôtô hạng sang tiếp tục lập nên những kỷ lục về doanh số. Toyota bán chạy nhất tại Việt Nam với tổng doanh số đạt 91.115 xe.



Theo đó lượng xe ôtô mới bán ra tại Việt Nam năm 2022 đạt mức kỷ lục 509.141 xe. Số lượng này bao gồm 404.635 xe của VAMA và các hãng nhập khẩu, 81.582 xe của TC Motor - hãng bán xe Hyundai và 22.924 xe của VinFast (chưa gồm số liệu tháng 9,10 do hãng không công bố).

Hầu hết hãng xe tăng trưởng mạnh

Theo thống kê, năm 2022, hãng xe quốc dân của Nhật, Toyota là thương hiệu xe bán chạy nhất tại Việt Nam với tổng doanh số đạt 91.115 xe. Con số này cũng là con số kỷ lục của hãng trong nhiều năm qua, góp phần giúp Toyota chiếm 25,4% thị phần VAMA.

Làm nên thành công này của Toyota chính là nhờ mẫu xe chủ lực Vios (23.259 chiếc). Không chỉ “gánh team”, chiếc sedan cỡ B này còn xuất sắc trở thành chiếc xe bán chạy nhất năm. Hyundai với doanh số 2022 đạt 81.582 xe, tăng 15% so với năm 2021.

Xếp ngay sau Toyota là thương hiệu Hyundai với tổng doanh số năm 2022 đạt 81.582 xe, tăng 15% so với năm 2021. Đóng góp vào thành công của hãng là mẫu xe chủ lực Accent với 22.645 xe bán ra. Bên cạnh đó, “tân binh” Creta cũng cho thấy sức hút của mình khi mới ra mắt đã đạt được doanh số ấn tượng với 12.096 chiếc.

Đứng thứ 3 là hãng Kia với 60.729 xe bàn giao tới tay khách hàng trong năm 2022, chiếm khoảng 17% thị phần VAMA. Đóng góp vào doanh số của hãng xe Hàn Quốc trong năm qua không thể không kể đến 2 mẫu K3 và Seltos.

Tiếp theo là Mitsubishi đạt doanh số 39.861 xe với “con át chủ bài” là chiếc Xpander. Mẫu MPV này đã đóng góp một nửa doanh số cho hãng với 21.238 xe. Sự tăng trưởng ngoạn mục này đã đưa Xpander lên vị trí top 1 phân khúc MPV. “Vua bán tải” Ford Ranger ghi nhận doanh số 15.537 chiếc.

Cùng là con “gà đẻ trứng vàng” như Kia, Mazda đã đóng góp cho sự thành công của THACO trong năm 2022 với tổng doanh số 36.052 xe. Mẫu SUV CX-5 vẫn là sản phẩm chủ lực, “đại diện thương hiệu” cho mẫu xe Nhật Bản với 12.700 xe bàn giao đến khách hàng.

Năm 2022, Honda cũng ghi nhận doanh số ấn tượng với tổng 30.654 xe bán ra. Trong đó mẫu sedan cỡ B City đã “cân team” khi đóng góp 1 nửa doanh số cho hãng đạt 14.696 xe.

“Vua bán tải” Ford Ranger ghi nhận doanh số 15.537 chiếc, đã góp phần giúp Ford đạt tổng doanh số năm 2022 là 28.847 chiếc. Cùng với đó, việc ra mắt một loạt sản mới trong năm qua cũng giúp các xe của Ford phủ kín các phân khúc. Mitsubishi đạt doanh số 39.861 xe với “con át chủ bài” là chiếc Xpander.

Năm 2022 cũng được coi là năm thành công của mẫu xe Việt Nam VinFast với tổng doanh số trong 10 tháng đạt 22.924 xe (không thống kê tháng 9, 10). Cùng với đó, 2022 cũng cho thấy sự tăng trưởng vượt bậc của dòng xe này khi lần đầu tiên xuất khẩu xe sang một thị trường “khó tính” như Mỹ.

Xe gầm cao lên ngôi

Trong năm qua cũng thấy sự tăng trưởng rõ rệt trong phân khúc xe gầm cao CUV/SUV. Chỉ tính riêng các thành viên trực thuộc VAMA, loại xe này đạt doanh số tổng 120.447 chiếc. Trong khi đó, ở phân khúc sedan chỉ đạt 90.984 chiếc và MPV là 55.288 chiếc. Trong năm qua cũng thấy sự tăng trưởng rõ rệt trong phân khúc xe gầm cao CUV/SUV với doanh số tổng 120.447 chiếc.

Điều này cho thấy, loại xe này ngày càng chiếm được lòng tin của nhiều người bởi tính đa dụng, nội thất tiện nghi, rộng rãi, phù hợp sử dụng cho các gia đình.

Chính các hãng xe cũng “lường” trước được điều này nên ngày càng có nhiều những xe thuộc phân khúc CUV/SUV ra đời.

