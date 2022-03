Vén màn Ruiqi 7 - bán tải Trung Quốc "sang chảnh" hơn Nissan Navara

Việc các hãng xe phát triển những mẫu ôtô dành riêng cho thị trường tỷ dân Trung Quốc đã không còn là chuyện hiếm gặp. Hãng Nissan đến từ Nhật Bản cũng là một trong số đó. Mới đây, hãng Nissan đã vén màn mẫu xe bán tải mang tên Ruiqi 7 tại Trung Quốc. Ruiqi 7 về cơ bản chính là phiên bản đổi tên và cải tiến thiết kế của mẫu xe bán tải toàn cầu Nissan Navara. Do liên doanh Zhengzhou Nissan sản xuất, Ruiqi 7 2022 mới sở hữu thiết kế ngoại thất khác biệt đáng kể so với "người anh em" Navara. Điều này được thể hiện rõ qua thiết kế đầu xe của Ruiqi 7. Tại đây, chúng ta sẽ bắt gặp lưới tản nhiệt cỡ lớn, được sơn màu đen và bao quanh bằng viền màu bạc. Tiếp đến là cụm đèn pha mới, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày. Ngoài ra, xe còn có hốc đèn sương mù nhỏ ở hai góc cản trước và tấm ốp gầm màu bạc. Trong khi đó, thiết kế ở hai bên sườn của Ruiqi 7 lại khá giống với Nissan Navara, bao gồm cả chắn bùn, những đường cắt trên thân xe và cửa. Tuy nhiên, bộ vành la-zăng với thiết kế 5 chấu kép của Ruiqi 7 lại không được "bê nguyên" từ Nissan Navara sang. Tùy phiên bản, Ruiqi 7 sẽ dùng vành có đường kính 16 inch hoặc 18 inch. Hiện chưa có hình ảnh chụp phần đuôi xe của Ruiqi 7. Tuy nhiên, có vẻ như xe được trang bị cụm đèn hậu giống với Nissan Navara. Bước vào bên trong Ruiqi 7, người dùng sẽ cảm thấy ngạc nhiên vì nội thất của mẫu xe này trông hiện đại và cao cấp hơn hẳn so với Nissan Navara. Theo đó, xe được trang bị ghế, mặt táp-lô và mặt cửa bọc da, khâu họa tiết. Thêm vào đó là vô lăng vát đáy thể thao, màn hình thông tin giải trí nằm độc lập trên mặt táp-lô và cần số riêng. Ngoài ra, Ruiqi 7 còn có cửa sổ trời, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, ghế phụ lái chỉnh điện 4 hướng, tính năng khởi động máy từ xa, bật điều hòa từ xa và khóa/mở cửa từ xa. Khi có mặt trên thị trường Trung Quốc, Ruiqi 7 sẽ có 2 phiên bản là tiêu chuẩn và trục cơ sở dài. Trong đó, phiên bản tiêu chuẩn của xe sở hữu chiều dài 5.287 mm, chiều rộng 1.850 mm, chiều cao 1.832 mm và chiều dài cơ sở 3.150 mm. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Ruiqi 7 là 2 loại động cơ xăng và diesel. Động cơ diesel là loại 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.3L, sản sinh công suất tối đa 166 mã lực và mô-men xoắn cực đại 420 Nm. Bên cạnh đó, động cơ diesel còn chỉ tiêu thụ lượng nhiên liệu trung bình 7,3 - 8,1 lít/100 km. Động cơ kết hợp với hệ dẫn động 1 cầu hoặc 2 cầu. Giá xe Ruiqi 7 2022 sẽ được công bố tại triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2022. Video: Chi tiết xe bán tải Nissan Ruiqi 7 tại thị trường Trung Quốc.

