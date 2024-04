Vén màn Nissan X-Trail N-Trek 2024 ngoại hình như xe việt dã

Để tăng sức hút cho dòng X-Trail ở thị trường Úc, hãng Nissan đã tung ra phiên bản N-Trek mới với thiết kế rắn rỏi hơn. Quay trở lại thị trường Úc sau 5 năm vắng bóng, Nissan X-Trail N-Trek 2024 mới sở hữu ngoại thất được thiết kế theo phong cách xe off-road và một số nâng cấp đáng chú ý trong nội thất. Đầu tiên phải kể đến ngoại hình của mẫu xe SUV Nissan X-Trail N-Trek 2024 với viền mới hầm hố hơn xung quanh đèn sương mù LED trên cản trước. Tiếp theo đó là những chi tiết ngoại thất màu xám nòng súng như ốp trên cản trước và cản sau. Lưới tản nhiệt, ốp gương chiếu hậu và baga nóc của xe lại được sơn màu đen bóng, mang đến ngoại hình thể thao hơn cho Nissan X-Trail N-Trek 2024. Chưa dừng ở đó, hãng Nissan còn bổ sung bộ vành hợp kim 18 inch mới cho xe. Đây là bộ vành chỉ dành riêng cho bản N-Trek của mẫu SUV cỡ C này. Khi mua Nissan X-Trail N-Trek 2024, khách hàng Úc có thể chọn các màu sơn ngoại thất như xám Gun Metallic, bạc Champagne Silver, be Ivory Pearl, đen Diamond Black và xám Ceramic Grey. Trong đó, màu be Ivory Pearl, bạc Champagne Silver và xám Ceramic Grey có thể kết hợp với nóc đen để xe trông ấn tượng hơn. Bên trong X-Trail N-Trek mới, hãng Nissan đã bổ sung một số thay đổi như ghế bọc bằng chất liệu da tổng hợp mới có khả năng chống thấm nước. Nhờ đó, người dùng không cần lo lắng khi ngồi vào xe trong tình trạng quần áo bị ướt vì những hoạt động ngoài trời. Tương tự các phiên bản còn lại của dòng SUV cỡ C này, Nissan X-Trail N-Trek 2024 cũng có cấu hình nội thất 5 chỗ hoặc 7 chỗ. Xe được phát triển dựa trên bản ST-L tầm trung tại thị trường Úc nên có những trang bị nội thất như bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cùng có kích thước 12,3 inch Màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD 8 inch hay gói công nghệ an toàn chủ động ProPilot tiêu chuẩn. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Nissan X-Trail N-Trek 2024 vẫn là động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.5L, sản sinh công suất tối đa 181 mã lực và mô-men xoắn cực đại 244 Nm. Động cơ đi với hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh 4WD. Nissan X-Trail tại thị trường Úc vẫn thuộc phiên bản cũ, chưa được nâng cấp thiết kế như xe dành cho Bắc Mỹ. Ngoài ra, mẫu SUV cỡ C này còn không dùng hệ truyền động hybrid có tên e-Power như Nissan X-Trail ở thị trường Nhật Bản, Singapore hay châu Âu. Khác với trước đây, Nissan X-Trail N-Trek 2024 tại Úc không bị giới hạn về mặt số lượng. Thay vào đó, N-Trek được bán như một bản trang bị mới của dòng xe này. Giá bán của Nissan X-Trail N-Trek 2024 tại Úc khởi điểm từ 47.290 AUD (khoảng 777 triệu đồng) cho bản 2WD 5 chỗ và 50.390 AUD (828 triệu) cho bản 4WD 7 chỗ. Dòng xe Nissan X-Trail ngừng bán tại Việt Nam từ năm 2020. Hiện thương hiệu Nissan chỉ bán 3 mẫu xe ở Việt Nam là Almera, Kicks và Navara. Video: Xem chi tiết SUV Nissan X-Trail N-Trek 2024 mới.

