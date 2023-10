Cận cảnh Nissan X-Trail 2024, sẵn sàng “đấu” Mazda CX-5 và Honda CR-V

Sau những hình ảnh rò rỉ cách đây vài ngày, phiên bản mới của dòng xe SUV Nissan X-Trail 2024 mới đã chính thức trình làng ở thị trường Mỹ. Ở thị trường này, mẫu SUV cỡ C đến từ Nhật Bản có cái tên riêng là Nissan Rogue 2024. Đúng như hình ảnh rò rỉ, mẫu xe SUV Nissan X-Trail 2024 dành cho thị trường Mỹ chỉ được điều chỉnh nhẹ ở thiết kế ngoại thất. Cụ thể, mẫu SUV cỡ C này được bổ sung lưới tản nhiệt có kích thước lớn hơn và đi kèm những nan nằm ngang dày dặn. Đây là thiết kế đã được áp dụng cho một số mẫu xe đời mới của Nissan như Almera và Altima. Nằm chính giữa lưới tản nhiệt là logo mới của thương hiệu Nissan. Hệ thống đèn 2 tầng của xe vẫn giữ nguyên như phiên bản cũ. Tiếp theo đó là cản trước mới với hốc gió trung tâm tích hợp đèn sương mù và hộp hình vuông chứa radar nhằm phục vụ các tính năng trợ lái nâng cao ADAS của xe. Ở khu vực bên sườn, Nissan X-Trail 2024 gần như không thay đổi, trừ vành la-zăng. Đằng sau xe xuất hiện cụm đèn hậu LED với thiết kế tổng thể không có gì mới. Tuy nhiên, hãng Nissan đã bổ sung tạo hình mới bên trong đèn hậu, tạo cảm giác hiện đại hơn. Riêng phiên bản Platinum cao cấp nhất ở thị trường Mỹ sẽ có thêm những điểm nhấn màu đen bóng như chắn bùn, cánh lướt gió bên sườn và cản trước/sau cùng bộ vành hợp kim 19 inch với thiết kế đa chấu, phay xước 2 màu. Xe có các màu sơn ngoại thất mới như trắng Everest White Pearl, xanh dương Deep Ocean Blue Pearl và nâu Baja Storm. Tương tự ngoại thất, nội thất của Nissan X-Trail 2024 cũng chỉ được cải tiến nhẹ. Trong đó, điểm nhấn nổi bật nhất là hệ thống thông tin giải trí mới, tích hợp các ứng dụng Google như Google Maps, Google Assistant và Google Play. Đây là mẫu xe Nissan đầu tiên có hệ thống thông tin giải trí này. Nhờ đó, toàn bộ những thông tin từ tài khoản Google cá nhân của chủ xe như địa chỉ nhà, danh sách liên lạc đều được hiển thị trên màn hình thông tin giải trí mà không cần kết nối với điện thoại thông minh. Tính năng Google Built-in sẽ được trang bị tiêu chuẩn trên bản SL và Platinum của xe. Tính năng này đi với màn hình cảm ứng trung tâm và bảng đồng hồ kỹ thuật số đều có kích thước 12,3 inch mới. Trong khi đó, các bản thấp hơn như S và SV chỉ dùng màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch, hỗ trợ Android Auto/Apple CarPlay có dây. Ngoài ra, các bản cao cấp của xe còn có hỗ trợ Android Auto/Apple CarPlay không dây, sạc điện thoại không dây và 4 cổng USB Type C. Ở bản Platinum, xe có thêm nội thất bọc da màu nâu đậm Chestun mới. Không chỉ trang bị tiện nghi mà tính năng an toàn của Nissan X-Trail 2024 ở thị trường Mỹ cũng được cải thiện. Xe được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động Nissan Safety Shield 360 ADAS tiêu chuẩn. Trong khi đó, bản SV có thêm hệ thống hỗ trợ lái bán tự động ProPilot Assist phức tạp hơn. Hai bản SL và Platinum cao cấp sẽ được trang bị tính năng an toàn kết hợp với hệ thống định vị vệ tinh. Đáng tiếc là động cơ của Nissan X-Trail 2024 ở thị trường Mỹ không có gì mới. Xe vẫn dùng động cơ xăng VC-Turbo tăng áp, dung tích 1.5L như cũ, cho công suất tối đa 201 mã lực và mô-men xoắn cực đại 305 Nm. Như vậy, xe ở Bắc Mỹ không có hệ truyền động hybrid mới mang tên e-Power như xe dành cho những thị trường khác trên thế giới. Khối động cơ của Nissan X-Trail 2024 ở thị trường Mỹ kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp Xtronic CVT và hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh, tùy phiên bản. Đây sẽ là đối thủ của Mitsubishi Outlander cùng Honda CR-V hay Mazda CX-5. Hiện giá xe Nissan X-Trail 2024 ở thị trường Mỹ vẫn chưa được công bố. Xe sẽ được trưng bày tại tại triển lãm Ô tô Los Angeles 2023 diễn ra vào tháng 11/2023 tới và bắt đầu có mặt tại các showroom vào đầu năm sau. Video: Xem chi tiết SUV Nissan X-Trail 2024 mới ra mắt.

Sau những hình ảnh rò rỉ cách đây vài ngày, phiên bản mới của dòng xe SUV Nissan X-Trail 2024 mới đã chính thức trình làng ở thị trường Mỹ. Ở thị trường này, mẫu SUV cỡ C đến từ Nhật Bản có cái tên riêng là Nissan Rogue 2024. Đúng như hình ảnh rò rỉ, mẫu xe SUV Nissan X-Trail 2024 dành cho thị trường Mỹ chỉ được điều chỉnh nhẹ ở thiết kế ngoại thất. Cụ thể, mẫu SUV cỡ C này được bổ sung lưới tản nhiệt có kích thước lớn hơn và đi kèm những nan nằm ngang dày dặn. Đây là thiết kế đã được áp dụng cho một số mẫu xe đời mới của Nissan như Almera và Altima. Nằm chính giữa lưới tản nhiệt là logo mới của thương hiệu Nissan. Hệ thống đèn 2 tầng của xe vẫn giữ nguyên như phiên bản cũ. Tiếp theo đó là cản trước mới với hốc gió trung tâm tích hợp đèn sương mù và hộp hình vuông chứa radar nhằm phục vụ các tính năng trợ lái nâng cao ADAS của xe. Ở khu vực bên sườn, Nissan X-Trail 2024 gần như không thay đổi, trừ vành la-zăng. Đằng sau xe xuất hiện cụm đèn hậu LED với thiết kế tổng thể không có gì mới. Tuy nhiên, hãng Nissan đã bổ sung tạo hình mới bên trong đèn hậu, tạo cảm giác hiện đại hơn. Riêng phiên bản Platinum cao cấp nhất ở thị trường Mỹ sẽ có thêm những điểm nhấn màu đen bóng như chắn bùn, cánh lướt gió bên sườn và cản trước/sau cùng bộ vành hợp kim 19 inch với thiết kế đa chấu, phay xước 2 màu. Xe có các màu sơn ngoại thất mới như trắng Everest White Pearl, xanh dương Deep Ocean Blue Pearl và nâu Baja Storm. Tương tự ngoại thất, nội thất của Nissan X-Trail 2024 cũng chỉ được cải tiến nhẹ. Trong đó, điểm nhấn nổi bật nhất là hệ thống thông tin giải trí mới, tích hợp các ứng dụng Google như Google Maps, Google Assistant và Google Play. Đây là mẫu xe Nissan đầu tiên có hệ thống thông tin giải trí này. Nhờ đó, toàn bộ những thông tin từ tài khoản Google cá nhân của chủ xe như địa chỉ nhà, danh sách liên lạc đều được hiển thị trên màn hình thông tin giải trí mà không cần kết nối với điện thoại thông minh. Tính năng Google Built-in sẽ được trang bị tiêu chuẩn trên bản SL và Platinum của xe. Tính năng này đi với màn hình cảm ứng trung tâm và bảng đồng hồ kỹ thuật số đều có kích thước 12,3 inch mới. Trong khi đó, các bản thấp hơn như S và SV chỉ dùng màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch, hỗ trợ Android Auto/Apple CarPlay có dây. Ngoài ra, các bản cao cấp của xe còn có hỗ trợ Android Auto/Apple CarPlay không dây, sạc điện thoại không dây và 4 cổng USB Type C. Ở bản Platinum, xe có thêm nội thất bọc da màu nâu đậm Chestun mới. Không chỉ trang bị tiện nghi mà tính năng an toàn của Nissan X-Trail 2024 ở thị trường Mỹ cũng được cải thiện. Xe được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động Nissan Safety Shield 360 ADAS tiêu chuẩn. Trong khi đó, bản SV có thêm hệ thống hỗ trợ lái bán tự động ProPilot Assist phức tạp hơn. Hai bản SL và Platinum cao cấp sẽ được trang bị tính năng an toàn kết hợp với hệ thống định vị vệ tinh. Đáng tiếc là động cơ của Nissan X-Trail 2024 ở thị trường Mỹ không có gì mới. Xe vẫn dùng động cơ xăng VC-Turbo tăng áp, dung tích 1.5L như cũ, cho công suất tối đa 201 mã lực và mô-men xoắn cực đại 305 Nm. Như vậy, xe ở Bắc Mỹ không có hệ truyền động hybrid mới mang tên e-Power như xe dành cho những thị trường khác trên thế giới. Khối động cơ của Nissan X-Trail 2024 ở thị trường Mỹ kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp Xtronic CVT và hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh, tùy phiên bản. Đây sẽ là đối thủ của Mitsubishi Outlander cùng Honda CR-V hay Mazda CX-5. Hiện giá xe Nissan X-Trail 2024 ở thị trường Mỹ vẫn chưa được công bố. Xe sẽ được trưng bày tại tại triển lãm Ô tô Los Angeles 2023 diễn ra vào tháng 11/2023 tới và bắt đầu có mặt tại các showroom vào đầu năm sau. Video: Xem chi tiết SUV Nissan X-Trail 2024 mới ra mắt.