Theo cơ quan Quản lí Giao thông Mỹ (NHTSA), tập đoàn Volkswagen sẽ phải triệu hồi các phiên bản mới nhất của mẫu Audi A4 và Q5/Q5 Sportback, A6 với lỗi khiến xe có thể bị chết máy đột ngột, làm tăng nguy cơ gặp tai nạn cho người sử dụng. Theo lý giải của tập đoàn Volkswagen của Mỹ (Audi), chất bán dẫn bên trong bộ điều khiển động cơ có thể bị đoản mạch và gây ra hiện tượng động cơ ngừng hoạt động. Sẽ có khoảng hơn 70 chiếc Audi tại Mỹ sẽ phải triệu hồi đợt này, các mẫu xe này đều là các phiên bản 2022. Triệu hồi Audi A4 và Q5 hạng sang lỗi bộ điều khiển động cơ.

Hiện đại diện Audi tại Mỹ cho biết sẽ thay mới toàn bộ cụm điều khiển động cơ Audi A4 và Q5 dính lỗi .

Trước đó vào tháng 2/2022, Audi cũng đã phải triệu hồi tại thị trường My các mẫu Audi Q2 do lỗi camera lùi không thể hiển thị trên màn hình, và sau đó một tháng đến lượt mẫu xe điện Audi e-tron GT đời 2022 do sách hướng dẫn sử dụng có thể cung cấp thông tin không chính xác áp suất lốp chuẩn của xe.