Triển lãm xe độ lớn nhất thế giới Sema 2023 chính thức khai màn

Triển lãm Sema 2023 chính thức khai mạc sáng 31/10, đã quy tụ 2.200 đơn vị tham gia với khoảng 160.000 khách đến Trung tâm Hội nghị Las Vegas đến tham quan và khám phá các sản phẩm mới nhất của ngành phụ kiện, phụ tùng ôtô trong năm tới. Cái tên “SEMA” là chữ viết tắt của “Specialty Equipment Market Association” tạm dịch là Hiệp hội phương tiện vận tải đặc biệt thị trường, SEMA được thành lập vào năm 1963 bởi: Roy Richter, Willie Garner, Bob Hedman, Robert E. Wyman, John Bartlett, Phil Weiand Jr , Al Segal, và Vic Edelbrock,… Đến nay, SEMA có 7.144 thành viên trên toàn thế giới, tập hợp các nhà sản xuất ô tô, các hãng cung cấp phụ tùng thiết bị, các nhà sản xuất OEM, đại lý ô tô, nhà phân phối các thiết bị chuyên dụng, các hãng độ,… Khuôn viên triển lãm Sema Show 2023 tràn ngập các mẫu xe được độ độc đáo, mang đến trải nghiệm mới cùng các cơ hội tương tác, kết nối giữa người mua và các đơn vị trưng bày tìm kiếm đối tác tiếp theo cho doanh nghiệp. Theo Phó chủ tịch Sema – Tom Gattuso, “Việc tạo nên những kết nối và các mối quan hệ được xây dựng ở đây trong tuần này sẽ đặt ra định hướng cho ngành của chúng tôi”. “Triển lãm mang đến cho các thành viên của chúng tôi cơ hội xây dựng những mối quan hệ quan trọng với các chuyên gia trong ngành, cả trên sàn diễn và tại hàng chục hoạt động khác, đồng thời đảm bảo thành công trong tương lai“. Triển lãm Sema năm 2023 khai mạc vào thời điểm tăng trưởng vượt bậc và sự lạc quan trong toàn ngành. Trong báo cáo tác động kinh tế mới của Sema gần đây cho thấy ngành công nghiệp hậu mãi đóng góp 337 tỷ USD cho nền kinh tế Mỹ và tạo ra 1,3 triệu việc làm. Đồng thời chiêu mộ nhiều người gia nhập ngành công nghiệp máy bay và toàn bộ ngành sản xuất phim ảnh và video của Mỹ. Ngành này đi đầu trong việc áp dụng các chính sách và công nghệ giúp giảm lượng khí thải từ phương tiện giao thông, thúc đẩy các doanh nghiệp đi đầu trong việc thay đổi và đổi mới Trong khi triển lãm Sema đóng vai trò là nền tảng quan trọng hàng năm để giúp doanh nghiệp nhỏ phát triển, xây dựng quan hệ đối tác và thúc đẩy ngành công nghiệp phát triển. Những chỉ số kinh tế mạnh mẽ thúc đẩy sự lạc quan giữa các thành viên Sema. Trong Báo cáo hiện trạng ngành của Sema được công bố gần đây, 2/3 số công ty trong ngành có báo cáo doanh số bán hàng ổn định hoặc tăng trưởng trong năm qua và 55% nhà sản xuất kỳ vọng tăng trưởng trong năm tới. Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Sema – Mike Spagnola cho biết: “Sự hỗ trợ đáng kinh ngạc dành cho Triển lãm Sema năm nay chứng tỏ rằng ngành của chúng tôi rất mạnh mẽ và phát triển“. “Các thành viên của chúng tôi, nhiều người trong số họ là các doanh nghiệp nhỏ, là động lực thực sự cho sự tăng trưởng và thịnh vượng ở Hoa Kỳ“. Những người đến tham dự triển lãm Sema từ khắp Hoa Kỳ và trên toàn thế giới để kết nối và khám phá những sản phẩm mới nhất thúc đẩy sự phát triển cho doanh nghiệp của họ. Triển lãm New Products (sản phẩm mới), được chuyển đến North Hall, là địa điểm không thể bỏ qua đối với những ai đang tìm kiếm những cải tiến mới nhất và lớn nhất về kiểu dáng và hiệu suất của các sản phẩm từ hàng trăm công ty khởi nghiệp và những đơn vị huyền thoại. Sema 2023 có hơn 20% nhãn hàng lần đầu tiên góp mặt tại triển lãm; trong đó có Sandy Vans – nhà sản xuất phụ kiện và sản phẩm lifestyle có trụ sở tại Chula Vista, California; hứa hẹn mang đến cho những khách hàng tận hưởng lối sống phiêu lưu ngoài trời thông qua tận dụng tối đa chiếc xe van. Alan Mondus, đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của Sandy Vans cho biết: “SEMA không chỉ là một triển lãm thương mại; nó là nhịp đập của ngành công nghiệp ô tô, thể hiện rõ những gì sẽ diễn ra trong thời gian tới”. Một triển lãm khác không thể bỏ lỡ là Sema FutureTech Studio quy tụ 75 xe trưng bài và 15 gian hàng. Triển lãm mở rộng này dành riêng cho lĩnh vực nhiên liệu tái tạo, công nghệ hybrid, trưng bày phương tiện của nhà tài trợ, các cuộc hội thảo để giúp các thành viên luôn cập nhật. Một số nhà sản xuất ô tô cũng có mặt tại Trung tâm Hội nghị Las Vegas, gồm Ford EV, Phụ tùng & Phụ kiện Ford Performance, Lexus, Nissan và Toyota. Một số sẽ ra mắt các mẫu xe mới, các mẫu xe độ cũng như các bộ phận và phụ kiện mới được thiết kế dành riêng cho những người đam mê cá nhân hoá chiếc xe. Ngoài ra còn có hoạt động đào tạo với 100 buổi về nhiều chủ đề khác nhau như trải nghiệm “hiệu suất không giới hạn” của nhớt Shell, Optima Village chương trình hành động yêu thích với sự góp mặt của nhiều tài xế danh tiếng cùng mà đốt lốp, trải nghiệm Overland và giới thiệu xu hướng mới nhất về phương tiện và phụ kiện phiêu lưu địa hình, Sema Garage: ADAS, Emissions, Product Development… “Battle of the Builders” – cuộc thi uy tín dành cho những nhà xây dựng giỏi nhất, kỷ niệm 10 năm thành lập với việc đánh giá diễn ra suốt cả tuần và thu hẹp phạm vi từ 40 người vào chung kết thành một người chiến thắng. Kết quả công bố vào Thứ Sáu, ngày 3/11. Và khi Sema Show sắp kết thúc, Sema Fest sẽ mở cửa, quy tụ những người đam mê từ thế giới âm nhạc và ô tô trong hai ngày âm nhạc, đua xe thể thao và văn hóa ô tô với 22 môn thể thao đa dạng. Các tiết mục âm nhạc trên hai sân khấu, các màn trình diễn từ Formula DRIFT, Hoonigan và Nitro Circus, trò chơi điện tử và hơn thế nữa. Video: Triển lãm xe độ lớn nhất thế giới Sema 2023.

