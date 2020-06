Toyota Yaris mới 118 mã lực phân phối độc quyền tại Nhật

Không giống với RZ và RC, phiên bản Toyota Yaris GR mới sở hữu một khối động cơ hoàn toàn khác. Thay thế cho khối động cơ xăng tăng áp 1.6L 3 xi-lanh (268 mã lực) là động cơ hút khí tự nhiên 1.5L Dynamic Force thường thấy trên dòng xe Yaris thông thường, sản sinh công suất tối đa 118 mã lực và momen xoắn cực đại 148 Nm. Trong khi phiên bản tiêu chuẩn Toyota GR Yaris 2021 mới sẽ được trang bị hộp số sàn 6 cấp cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, biến thể RS lại sở hữu hộp số biến thiên vô cấp CVT truyền toàn bộ sức mạnh từ động cơ đến bánh trước. Ngoại trừ động cơ, hệ truyền động và bộ vi sai; các phiên bản GR Yaris đều sở hữu hệ thống treo, phanh và bộ body kit giống nhau. Trong khi đó, GR Yaris RS có một ưu điểm vượt trội hơn so với các phiên bản sở hữu khối động cơ 268 mã lực, đó chính là trọng lượng được duy trì ở con số 1130 kg, nhẹ hơn 150 kg. Hai phiên bản GR Yaris còn lại tại thị trường Nhật Bản là RZ và RC. Trong đó phiên bản RZ về cơ bản giống hệt với những dòng xe được bán tại nước ngoài và RC cũng là một phiên bản được phân phối độc quyền tại Nhật Bản - tương tự như RS. GR Yaris RC là biến thể tập trung vào khả năng vận hành hiệu suất cao với khối động cơ tăng áp 1.6L 3 xi-lanh sản sinh công suất tối đa 268 mã lực. Đi kèm là hệ dẫn động 4 bánh bán thời gian và hộp số sàn 6 cấp, tương tự như phiên bản RZ. Bên cạnh đó, phiên bản RC còn được lược bỏ bớt những trang thiết bị không cần thiết cho quá trình vận hành như hệ thống thông tin giải trí Display Audio, mục đích là để tối ưu trọng lượng và cải thiện khả năng xử lý linh hoạt. Do đó, GR Yaris RC sẽ nhẹ hơn khoảng 30 kg so với phiên bản RZ. Hiện khách hàng tại Nhật Bản đã có thể thực hiện đặt hàng trực tuyến cho Toyota GR Yaris thế hệ mới. Toàn bộ những chiếc xe được đặt trước sẽ sở hữu màu sơn đen mờ trên các chi tiết khí động học, mái xe carbon, hệ thống ghế ngồi Emotional Color Premium Sport và chữ kí của Morizo trên kính chắn gió. Toyota cho biết hiện đã có 6.000 đơn đặt hàng trước cho dòng xe GR Yaris thế hệ mới tại thị trường Nhật Bản và Châu Âu. Video: Chi tiết Toyota GR Yaris RS thế hệ mới.

