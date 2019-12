Toyota Yaris Ativ 1.2L mới từ 406 triệu đồng tại Thái Lan

Tại Thái Lan, Toyota Yaris Ativ 2019 mới (Vios) sở hữu động cơ xăng 4 xy-lanh thẳng hàng dung tích 1.2L (3NR-FXE) sử dụng công nghệ van biến thiên kép hoạt động bằng điện VVT-iE (Variable Valve Timing - intelligent by Electric motor) cho công suất tối đa 88,7 mã lực (90PS) tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 109Nm có được từ 4.400 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD), thông qua hộp số tự động biến thiên vô cấp có tên gọi ‘’Super CVT-I’’. Động cơ dung tích 1.2L (3NR-FXE) mới nhằm thay thế cho động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng dung tích 1.2L (3NR-FE) cũ. Bên cạnh đó, nó còn tăng một chút sức mạnh so với động cơ cũ vốn có công suất dừng lại ở mức 84,7 mã lực (86 PS ) và mô-men xoắn cực đại 108 Nm. Lý do Toyota Thái Lan thay đổi động cơ cho mẫu xe sedan Yaris Ativ mới khi động cơ này có mức tiêu thụ nhiên liệu 23,3 km/lít, nhờ đó giúp nó đáp ứng tiêu chuẩn Ecocar II đang áp dụng cho phân khúc B tại Thái Lan bắt buộc phương tiện không vượt quá 23,25 km / lít (tương đương với 4,3 lít/ 100 km). Tương tự Toyota Yaris Ativ (Vios), hiện nay một số các mẫu xe trong phân khúc B tại Thái Lan đã được thay đổi động cơ để đáp ứng tiêu chuẩn Ecocar II mới bao gồm: Mazda2 sedan, Mitsubishi Attrage/ Mirage, Nissan Sunny/Almera và Honda City thế hệ mới (I3 1.0L tăng áp). Tại Thái Lan, Yaris Ativ (Vios) mới được cung cấp tổng cộng 03 phiên bản bao gồm: Entry, Mid và High, nhiều hơn 5 phiên bản so với trước đó (J Eco, J, E, G và S). Ở phiên bản tiêu chuẩn (Entry), Yaris Ativ (Vios) sử dụng đèn pha halogen phản xạ, mâm thép 15 inch, ghế ngồi bọc vải và vô lăng bọc vật liệu urethane, trang bị hai loa giải trí và điều hòa cơ.Giá xe Yaris Ativ 2019 từ 529.000 baht (tương đương 406 triệu đồng). Trong khi đó, phiên bản hàng đầu High có giá 649.000 baht (khoảng 498 triệu đồng) đi kèm với đèn pha LED HID, đèn sương mù phía trước, vô lăng bọc da, màn hình hỗ trợ lái kích thước 4.2 inch Optitron, khoá điều khiển từ xa (keyless entry) và 06 loa giải trí. Tất cả các phiên bản đều được trang bị Tiêu Chuẩn loạt phanh ABS/BA/EBD, cân bằng điện tử (VSC), khởi hành ngang dốc và 07 túi khí an toàn (phía trước, bên hông, rèm và đầu gối ở ghế lái). Video: Chi tiết Toyota Yaris Ativ 1.2L mới tại Thái Lan.

