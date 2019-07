Toyota Vios “đại hạ giá” còn dưới 500 triệu ở Việt Nam

Bước sang tháng 7/2019, Toyota Việt Nam (TMV) đã chính thức công bố giá bán mới cho Toyota Vios 2018, mức giảm giá xe Toyota Vios cao nhất sẽ là 41 triệu, giúp giá bán niêm yết mới chỉ còn từ 490 triệu đồng. Cụ thể, Toyota Vios E MT giảm giá mạnh nhất 41 triệu đồng, từ 531 xuống còn 490 triệu đồng. Phiên bản Vios G CVT được điều chỉnh giảm ít hơn là 36 triệu đồng, có giá bán mới 570 triệu đồng thay vì 606 triệu đồng như trước đây. Được điều chỉnh ít nhất là Toyota Vios E CVT, có giá bán mới 540 triệu đồng thay vì 569 triệu đồng, giảm 29 triệu. Hiện tại vẫn chưa rõ liệu giảm giá bán niêm yết, Toyota Vios có còn tiếp tục được đại lý khuyến mãi hay không. Trao đổi với PV, nhân viên đại lý Toyota Long Biên cho hay do hôm nay mới là ngày đầu tiên của tháng 7 nên đại lý chưa có chương trình ưu đãi mới đối với các mẫu xe. Trước đó hồi tháng 6/2019, mức ưu đãi giảm giá cao nhất đối với Toyota Vios là 60 triệu đồng đối với tất cả các phiên bản. Tuy nhiên riêng đối với bản Toyota Vios G CVT, nếu khách hàng ký hợp đồng, chốt xe ngay có thể được ưu đãi giảm giá thêm lên thành 65 triệu đồng. Còn đối với mẫu xe Toyota Vios E cao nhất chỉ là 60 triệu đồng. Bên cạnh đó, ngoài giảm giá trực tiếp tiền mặt như trên, khách hàng cũng sẽ được nhận nguyên chương trình ưu đãi dành cho khách hàng từ phía Toyota Việt Nam (TMV) dành cho Vios. Giá bán thực tế Toyota Vios trong tháng 6 từ 471 – 541 triệu đồng. Theo báo cáo doanh số từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Toyota Vios là mẫu xe bán chạy nhất thị trường hiện nay, đạt doanh số 9.048 xe trong 5 tháng đầu năm 2019. Giá bán niêm yết mới của Toyota Vios sẽ giúp mẫu xe này cạnh tranh tốt hơn với các đối thủ cùng phân khúc như Honda City hay Hyundai Accent. Toyota Vios thế hệ mới lần đầu tiên được giới thiệu tới khách hàng Việt Nam tháng 8/2019, thay đổi hoàn toàn thiết kế cũng như thêm nhiều trang bị an toàn. Khi vận hành, Toyota Vios 2018 cho cảm giác ngồi bên trong tốt hơn hẳn so với thế hệ cũ. Khi chạy trong đường phố, chiếc xe tỏ ra linh hoạt bởi kiểu dáng nhỏ gọn. Các trang bị an toàn trên Vios 2018 gồm hệ thống hỗ trợ cân bằng thân xe VSC, 7 túi khí, đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao ASEAN NCAP. Ngoài ra Vios phiên bản G và E còn được tranh bị thêm hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC và cảm biến lùi... Đáng tiếc xe vẫn sử dụng động cơ 2NR-FE 1.5L Dual VVT-I, công suất 108 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 140 Nm tại 4.200 vòng/phút, đi kèm hộp số là hộp số tự động CVT và số sàn 5 cấp. Các thông số này giống hệt phiên bản 2017 được phân phối tại Việt Nam. Video: Đánh giá chi tiết Toyota Vios 2018 mới.

