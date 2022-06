Toyota Vios 2023 "lộ hàng", thiết kế đậm chất Corolla Altis

Mới đây, nhà thiết kế Theophilus Chin đã công bố bản phác thảo thiết kế của mẫu sedan hạng B - Toyota Vios 2023 mới, được kết xuất dựa trên những hình ảnh của nguyên mẫu thử nghiệm và các thông tin rò rỉ. Vào tuần trước, nguyên mẫu thử nghiệm của Toyota Vios thế hệ mới đã bị bắt gặp chạy thử trên đường phố Thái Lan. Mặc dù được nguỵ trang kín mít, nhưng chúng ta vẫn có thể mường tượng ra phần nào thiết kế của mẫu sedan hạng “quốc dân”. Thiết kế của mẫu xe sedan Toyota Vios 2023 sẽ là sự tổng hoà giữa “đàn anh” Corolla Altis và Volkswagen Virtus, hiện đang phân phối tại thị trường Ấn Độ. Phần đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt cỡ lớn, “ăn nhập” với cụm đèn pha thiết kế góc cạnh, được nối liền với nhau bằng dải nẹp mạ crôm sáng bóng nổi bật. Bên trong lưới tản nhiệt cũng được thiết kế nhiều thanh ngang như người anh em phân khúc C ở thị trường Mỹ. Nhìn ngang hông xe, Toyota Vios hoàn toàn mới có gương ngoại thất được thiết kế mới. Phần bục cửa trên bản phác thảo có thiết kế cao hơn so với phiên bản thử nghiệm được bắt gặp ở Thái Lan gần đây. Trong khi đó ở phía sau, chiếc sedan thế hệ mới có cụm đèn hậu pha trộn giữa Corolla và Virtus, được nối liền với nhau bằng một dải phản quang. Cản sau thêm hai hốc gió được thiết kế đặt dọc. Mâm xe được trang bị tương tự như xe chạy thử nghiệm ở Thái Lan. Vios 2023 được cho là sẽ được xây dựng trên Kiến trúc toàn cầu mới của Daihatsu (DNGA), hiện đang sử dụng cho các mẫu xe như Perodua Ativa / Daihatsu Rocky / Toyota Raize cũng như Toyota Avanza / Toyota Veloz / Daihatsu Xenia. Với việc sử dụng nền tảng DNGA, xe sẽ có thể được hưởng lợi từ những cải tiến mà nền tảng mang lại, bao gồm tiết kiệm trọng lượng, nâng cao độ cứng và cải thiện an toàn. Hơn nữa, nó còn tương thích với các hệ thống truyền động điện khí hóa. Về truyền động, Toyota Vios 2023 sẽ cung cấp 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 1.2L, 4 xi-lanh hút khí tự nhiên, sản sinh công suất tối đa 92 mã lực và mô-men xoắn cực đại 102 Nm. Kết hợp cùng hộp số biến thiên vô cấp và hệ dẫn động cầu trước. Thứ hai là hệ truyền động hybrid bao gồm máy xăng 1.5L, 3 xi-lanh, hút khí tự nhiên, kết hợp cùng mô-tơ điện mạnh 80 mã lực và cụm pin lithium-ion. Cho tổng công suất đầu ra là 116 mã lực.Trong đó, động cơ 1.2L được dự kiến dành riêng cho thị trường Thái Lan, trong khi bản 1.5L hybrid sẽ cung cấp cho các thị trường khác. Video: Mẫu xe sedan Toyota Vios 2023 giá rẻ lộ diện.

Mới đây, nhà thiết kế Theophilus Chin đã công bố bản phác thảo thiết kế của mẫu sedan hạng B - Toyota Vios 2023 mới, được kết xuất dựa trên những hình ảnh của nguyên mẫu thử nghiệm và các thông tin rò rỉ. Vào tuần trước, nguyên mẫu thử nghiệm của Toyota Vios thế hệ mới đã bị bắt gặp chạy thử trên đường phố Thái Lan. Mặc dù được nguỵ trang kín mít, nhưng chúng ta vẫn có thể mường tượng ra phần nào thiết kế của mẫu sedan hạng “quốc dân”. Thiết kế của mẫu xe sedan Toyota Vios 2023 sẽ là sự tổng hoà giữa “đàn anh” Corolla Altis và Volkswagen Virtus, hiện đang phân phối tại thị trường Ấn Độ. Phần đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt cỡ lớn, “ăn nhập” với cụm đèn pha thiết kế góc cạnh, được nối liền với nhau bằng dải nẹp mạ crôm sáng bóng nổi bật. Bên trong lưới tản nhiệt cũng được thiết kế nhiều thanh ngang như người anh em phân khúc C ở thị trường Mỹ. Nhìn ngang hông xe, Toyota Vios hoàn toàn mới có gương ngoại thất được thiết kế mới. Phần bục cửa trên bản phác thảo có thiết kế cao hơn so với phiên bản thử nghiệm được bắt gặp ở Thái Lan gần đây. Trong khi đó ở phía sau, chiếc sedan thế hệ mới có cụm đèn hậu pha trộn giữa Corolla và Virtus, được nối liền với nhau bằng một dải phản quang. Cản sau thêm hai hốc gió được thiết kế đặt dọc. Mâm xe được trang bị tương tự như xe chạy thử nghiệm ở Thái Lan. Vios 2023 được cho là sẽ được xây dựng trên Kiến trúc toàn cầu mới của Daihatsu (DNGA), hiện đang sử dụng cho các mẫu xe như Perodua Ativa / Daihatsu Rocky / Toyota Raize cũng như Toyota Avanza / Toyota Veloz / Daihatsu Xenia. Với việc sử dụng nền tảng DNGA, xe sẽ có thể được hưởng lợi từ những cải tiến mà nền tảng mang lại, bao gồm tiết kiệm trọng lượng, nâng cao độ cứng và cải thiện an toàn. Hơn nữa, nó còn tương thích với các hệ thống truyền động điện khí hóa. Về truyền động, Toyota Vios 2023 sẽ cung cấp 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 1.2L, 4 xi-lanh hút khí tự nhiên, sản sinh công suất tối đa 92 mã lực và mô-men xoắn cực đại 102 Nm. Kết hợp cùng hộp số biến thiên vô cấp và hệ dẫn động cầu trước. Thứ hai là hệ truyền động hybrid bao gồm máy xăng 1.5L, 3 xi-lanh, hút khí tự nhiên, kết hợp cùng mô-tơ điện mạnh 80 mã lực và cụm pin lithium-ion. Cho tổng công suất đầu ra là 116 mã lực.Trong đó, động cơ 1.2L được dự kiến dành riêng cho thị trường Thái Lan, trong khi bản 1.5L hybrid sẽ cung cấp cho các thị trường khác. Video: Mẫu xe sedan Toyota Vios 2023 giá rẻ lộ diện.