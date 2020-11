Lexus IS 2021 thêm gói nâng cấp, "đấu" Mercedes-Benz C-Class

Thương hiệu xe sang Nhật Bản vừa giới thiệu hai bộ bodykit thể thao mới từ TRD và Modellista dành cho Lexus IS 2021 mới, cụ thể là bản F Sport hàng đầu, giúp chiếc sedan cao cấp cỡ nhỏ trông mạnh mẽ và cuốn hút hơn so với tiêu chuẩn. Về gói TRD, mẫu xe sang Lexus IS 2021 được bổ sung nhiều ốp thể thao mới làm từ nhựa như trên bộ chia gió trước, vỏ gương khí động học, ốp hông và bộ khuếch tán phía sau. Khách hàng cũng có thể mua thêm bộ ống xả làm từ thép không rỉ của TRD cùng bộ mâm đúc hợp kim 20 inch sơn ánh kim Melanite Gun Metallic. Ngoài ra, TRD còn cung cấp tùy chọn phuộc Yamaha giúp cải thiện khả năng cân bằng khi vào cua ở tốc độ cao, riêng những chiếc Lexus IS dẫn động cầu sau sẽ có thêm thanh giằng bằng thép chắc chắn hơn. Modellista thực ra cũng cung cấp nhiều hậu mãi tương tự cho Lexus IS 2021 nhưng bằng một phong cách trang trí khác. Trong khi bộ bodykit của TRD có màu đen thì các chi tiết ốp của Modellista lại được hoàn thiện trong crôm sáng bóng. IS cũng sẽ có các bánh xe 19 inch riêng biệt của Modellista. Cả hai gói nâng cấp của TRD và Modellista đều không "động chạm" tới hệ truyền động cũng như nội thất của Lexus IS F-Sport 2021. Video: Chi tiết sedan hạng sang thể thao Lexus IS 2021.

