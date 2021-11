Toyota Veloz 2022 sắp về Việt Nam, thay thế Avanza?

Mới đây, Toyota Veloz 2022 mới đã chính thức được ra mắt tại Indonesia. Mặc dù cùng xuất hiện với Avanza nhưng Veloz được định vị ở phân khúc cao hơn, nhờ đó cũng sở hữu nhiều trang bị tiên tiến hơn nhằm hướng đến khách hàng muốn trải nghiệm chiếc MPV hiện đại và an toàn. Tương tự Avanza mới, mẫu xe MPV Toyota Veloz 2022 cũng được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ Daihatsu New Global Architecture (DNGA) giống người anh em Raize. Với cơ sở gầm bệ này, Toyota Veloz 2022 giờ đây không còn là xe dẫn động cầu sau nữa mà chuyển sang dùng hệ dẫn động cầu trước. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống treo MacPherson đằng trước và thanh xoắn mới phía sau. So với Avanza 2022, Toyota Veloz thế hệ mới được trang bị thiết kế đầu xe và đuôi xe khác biệt khá lớn. Trong đó, phần đầu xe của Toyota Veloz 2022 lấy cảm hứng thiết kế từ hai người anh em Corolla Cross và RAV4. Toyota Veloz được bổ sung thêm lưới tản nhiệt hình lục giác cỡ lớn tạo hình lưới mắt cáo nhỏ, đi kèm với đó là các nẹp mạ crôm kết nối giữa cụm đèn pha hai bên, phía dưới nữa là cụm đèn sương mù được làm gọn nằm trong hốc viền crôm. Bên cạnh đó là cụm đèn pha mới, hốc gió trung tâm hình thang và đèn sương mù trước được đặt trong hốc nằm dọc. Hốc đèn sương mù còn đi kèm viền mạ crôm, tạo cảm giác cao cấp hơn. Bên dưới hốc gió trung tâm còn có ốp gầm giả màu bạc. Hai bên thân xe cũng có những điểm mới như gương chiếu hậu được đặt lên cửa xe, hốc bánh xe rộng, mâm xe 17 inch phối hai màu và phanh đĩa ở cả bốn bánh.Trong khi đó, bản thấp hơn chỉ được trang bị vành 16 inch. Phần đuôi của Toyota Veloz 2022 khá giống "đàn anh" Sienna thế hệ mới, với thiết kế nổi khối và nam tính. Cụm đèn hậu LED nối liền nhau, thậm chí phần giữa cũng phát sáng, tạo độ nhận diện cao khi di chuyển vào ban đêm. Ngoài ra, cản sau cũng được sơn màu bạc, trong khi đèn phản quang đặt trong hốc thoát gió giả. Ngay bên dưới logo này là tem chữ nổi "Veloz" như dấu hiệu nhận biết cho phiên bản thể thao của Toyota Avanza 2022. Bên trong khoang nội thất của Toyota Veloz 2022 cũng có một số điểm khác biệt so với Avanza mới như cách bố trí mặt táp-lô hiện đại hơn. Vô-lăng dạng 3 chấu to bản, bọc da, tích hợp các phím tắt điều khiển âm thanh và chế độ lái. Đáng tiếc, Veloz "thua thiệt" so với Mitsubishi Xpander khi không được trang bị kiểm soát hành trình (Cruise Control). Tương tự chiếc Raize, màn hình thông tin - giải trí của Veloz được đặt nổi và có kích thước 9 inch, hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh thông qua Apple CarPlay và Android Auto. Đầu ra âm thanh là hệ thống 6 loa. Khác với Toyota Avanza 2022, hệ thống điều hòa của Veloz mới lại có thêm 2 núm xoay nằm hai bên màn hình mới. Ngay cả thiết kế của cụm điều khiển trung tâm cũng không giống Toyota Avanza 2022. Tất cả phiên bản của Toyota Veloz 2022 đều được trang bị phanh tay điện tử có tính năng giữ phanh tự động Auto Hold và đế sạc điện thoại không dây chuẩn Qi. Đây là những "option" mà thậm chí đến mẫu xe đắt tiền hơn là Corolla Cross cũng chưa có. Những trang bị còn lại của Toyota Veloz 2022 bao gồm vô lăng đa chức năng mới, ngăn đựng đồ dưới bệ tì tay hàng ghế trước, ghế bọc nỉ phối da, bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 7 inch, sạc điện thoại thông minh không dây và màn hình giải trí treo trên trần nhằm phục vụ hành khách phía sau Không giống Avanza, Toyota Veloz 2022 chỉ có 1 loại động cơ là máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 106 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 137 Nm tại tua máy 4.200 vòng/phút. Động cơ này có thể đi với hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số biến thiên vô cấp CVT mới. Về an toàn, Toyota Veloz 2022 đi kèm cảm biến đỗ xe phía sau, camera lùi và 2 túi khí. Chỉ có bản cao cấp nhất mới có 6 túi khí và gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense, bao gồm những tính năng như hệ thống ngăn va chạm sớm, cảnh báo chệch làn đường phía trước, hỗ trợ chuyển làn đường, tránh đạp nhầm chân ga, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi hay hệ thống phát hiện điểm mù. Theo một số nguồn tin tiết lộ, Toyota Veloz 2022 có thể về Việt Nam ngay trong quý I/2022, thay thế Avanza trong nhiệm vụ cạnh tranh với Suzuki XL7, Ertiga và đặc biệt là "ông vua" Mitsubishi Xpander. Hiện tại, thế hệ thứ 2 của Toyota Avanza bản nâng cấp vẫn được nhập khẩu từ Indonesia và phân phối với 2 phiên bản là 1.3MT giá 544 triệu đồng và 1.5AT là 612 triệu đồng. Video: Giới thiệu chi tiết Toyota Veloz 2022 mới.

Mới đây, Toyota Veloz 2022 mới đã chính thức được ra mắt tại Indonesia. Mặc dù cùng xuất hiện với Avanza nhưng Veloz được định vị ở phân khúc cao hơn, nhờ đó cũng sở hữu nhiều trang bị tiên tiến hơn nhằm hướng đến khách hàng muốn trải nghiệm chiếc MPV hiện đại và an toàn. Tương tự Avanza mới, mẫu xe MPV Toyota Veloz 2022 cũng được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ Daihatsu New Global Architecture (DNGA) giống người anh em Raize. Với cơ sở gầm bệ này, Toyota Veloz 2022 giờ đây không còn là xe dẫn động cầu sau nữa mà chuyển sang dùng hệ dẫn động cầu trước. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống treo MacPherson đằng trước và thanh xoắn mới phía sau. So với Avanza 2022, Toyota Veloz thế hệ mới được trang bị thiết kế đầu xe và đuôi xe khác biệt khá lớn. Trong đó, phần đầu xe của Toyota Veloz 2022 lấy cảm hứng thiết kế từ hai người anh em Corolla Cross và RAV4. Toyota Veloz được bổ sung thêm lưới tản nhiệt hình lục giác cỡ lớn tạo hình lưới mắt cáo nhỏ, đi kèm với đó là các nẹp mạ crôm kết nối giữa cụm đèn pha hai bên, phía dưới nữa là cụm đèn sương mù được làm gọn nằm trong hốc viền crôm. Bên cạnh đó là cụm đèn pha mới, hốc gió trung tâm hình thang và đèn sương mù trước được đặt trong hốc nằm dọc. Hốc đèn sương mù còn đi kèm viền mạ crôm, tạo cảm giác cao cấp hơn. Bên dưới hốc gió trung tâm còn có ốp gầm giả màu bạc. Hai bên thân xe cũng có những điểm mới như gương chiếu hậu được đặt lên cửa xe, hốc bánh xe rộng, mâm xe 17 inch phối hai màu và phanh đĩa ở cả bốn bánh.Trong khi đó, bản thấp hơn chỉ được trang bị vành 16 inch. Phần đuôi của Toyota Veloz 2022 khá giống "đàn anh" Sienna thế hệ mới, với thiết kế nổi khối và nam tính. Cụm đèn hậu LED nối liền nhau, thậm chí phần giữa cũng phát sáng, tạo độ nhận diện cao khi di chuyển vào ban đêm. Ngoài ra, cản sau cũng được sơn màu bạc, trong khi đèn phản quang đặt trong hốc thoát gió giả. Ngay bên dưới logo này là tem chữ nổi "Veloz" như dấu hiệu nhận biết cho phiên bản thể thao của Toyota Avanza 2022. Bên trong khoang nội thất của Toyota Veloz 2022 cũng có một số điểm khác biệt so với Avanza mới như cách bố trí mặt táp-lô hiện đại hơn. Vô-lăng dạng 3 chấu to bản, bọc da, tích hợp các phím tắt điều khiển âm thanh và chế độ lái. Đáng tiếc, Veloz "thua thiệt" so với Mitsubishi Xpander khi không được trang bị kiểm soát hành trình (Cruise Control). Tương tự chiếc Raize, màn hình thông tin - giải trí của Veloz được đặt nổi và có kích thước 9 inch, hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh thông qua Apple CarPlay và Android Auto. Đầu ra âm thanh là hệ thống 6 loa. Khác với Toyota Avanza 2022, hệ thống điều hòa của Veloz mới lại có thêm 2 núm xoay nằm hai bên màn hình mới. Ngay cả thiết kế của cụm điều khiển trung tâm cũng không giống Toyota Avanza 2022. Tất cả phiên bản của Toyota Veloz 2022 đều được trang bị phanh tay điện tử có tính năng giữ phanh tự động Auto Hold và đế sạc điện thoại không dây chuẩn Qi. Đây là những "option" mà thậm chí đến mẫu xe đắt tiền hơn là Corolla Cross cũng chưa có. Những trang bị còn lại của Toyota Veloz 2022 bao gồm vô lăng đa chức năng mới, ngăn đựng đồ dưới bệ tì tay hàng ghế trước, ghế bọc nỉ phối da, bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 7 inch, sạc điện thoại thông minh không dây và màn hình giải trí treo trên trần nhằm phục vụ hành khách phía sau Không giống Avanza, Toyota Veloz 2022 chỉ có 1 loại động cơ là máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 106 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 137 Nm tại tua máy 4.200 vòng/phút. Động cơ này có thể đi với hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số biến thiên vô cấp CVT mới. Về an toàn, Toyota Veloz 2022 đi kèm cảm biến đỗ xe phía sau, camera lùi và 2 túi khí. Chỉ có bản cao cấp nhất mới có 6 túi khí và gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense, bao gồm những tính năng như hệ thống ngăn va chạm sớm, cảnh báo chệch làn đường phía trước, hỗ trợ chuyển làn đường, tránh đạp nhầm chân ga, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi hay hệ thống phát hiện điểm mù. Theo một số nguồn tin tiết lộ, Toyota Veloz 2022 có thể về Việt Nam ngay trong quý I/2022, thay thế Avanza trong nhiệm vụ cạnh tranh với Suzuki XL7, Ertiga và đặc biệt là "ông vua" Mitsubishi Xpander. Hiện tại, thế hệ thứ 2 của Toyota Avanza bản nâng cấp vẫn được nhập khẩu từ Indonesia và phân phối với 2 phiên bản là 1.3MT giá 544 triệu đồng và 1.5AT là 612 triệu đồng. Video: Giới thiệu chi tiết Toyota Veloz 2022 mới.