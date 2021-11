Toyota Veloz 2022 - phiên bản thể thao của Avanza giá rẻ lộ diện

Theo kế hoạch, hãng Toyota sẽ chính thức vén màn thế hệ mới của dòng MPV cỡ nhỏ Avanza trong triển lãm Ô tô Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2021, khai mạc vào ngày 10/11 tới. Tương tự trước đây, Toyota Avanza 2022 sẽ có phiên bản thể thao và cao cấp hơn mang tên Veloz. Trước khi trình làng vào tuần sau, Toyota Veloz 2022 mới đã lộ diện hoàn toàn qua những hình ảnh chụp "bằng xương, bằng thịt" tại Indonesia. Như thông tin đã đưa, Toyota Veloz thế hệ mới gần như lột xác về thiết kế so với trước. Khác với Toyota Avanza 2022, Veloz mới được áp dụng phong cách thiết kế của hai mẫu SUV cỡ nhỏ RAV4 và Corolla Cross. Do đó, thiết kế đầu xe của mẫu MPV này khác biệt hoàn toàn và trông thể thao hơn so với Toyota Avanza thế hệ mới. Ở đầu xe, Toyota Veloz 2022 được bổ sung lưới tản nhiệt hình lục giác cỡ lớn với mắt lưới hình mắt cáo. Trên đỉnh lưới tản nhiệt còn có nẹp mạ crôm kéo dài sang hai bên và nối liền với đường chân kính. Nằm hai bên lưới tản nhiệt là cụm đèn pha LED mới với thiết kế thanh mảnh hơn và tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày. Tiếp đến là đèn sương mù hình tròn, đặt trong hốc nằm dọc đi kèm viền mạ crôm, hốc gió trung tâm khá rộng và ốp trang trí màu bạc trên cản trước. Tương tự đầu xe, thiết kế sườn xe của Toyota Veloz 2022 cũng thay đổi đáng kể. Điều này được thể hiện qua hốc bánh nổi bật như xe SUV và gương chiếu hậu đã được chuyển xuống cửa. Bên cạnh đó là bộ vành hợp kim có đường kính khoảng 17 inch lớn hơn trước và sơn phối 2 màu theo phong cách thể thao. Đặc biệt, Toyota Veloz mới còn được trang bị phanh đĩa trên cả 4 bánh. Vòng về đằng sau, chúng ta sẽ thấy cụm đèn hậu nối liền với nhau bằng dải đèn màu đỏ ở giữa, tích hợp logo của hãng Toyota. Bên dưới còn có tem chữ nổi "Veloz" khá lớn và ốp trang trí màu bạc dưới cản sau. Bước vào bên trong Toyota Veloz 2022, người dùng cũng bắt gặp thiết kế mới mẻ với phần giữa của mặt táp-lô được thiết kế dốc hơn trước và đi kèm màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng, kích thước 9 inch. Thêm vào đó là vô lăng đa chức năng giống Toyota Fortuner và cửa gió điều hòa mới. Chưa hết, hệ thống điều hòa còn đi kèm màn hình nhỏ, nằm giữa 2 núm xoay giống hệt Toyota Raize. Bên dưới nữa là nút bấm khởi động máy và cổng USB. Trên cụm điều khiển trung tâm có cần số nằm giữa cùng 2 nút mới, có vẻ là phanh tay điện tử và tự động giữ phanh tạm thời. Ngoài ra, Toyota Veloz 2022 còn được trang bị màn hình đa thông tin nằm giữa bảng đồng hồ. Khi người lái khởi động máy, màn hình này sẽ hiện hình ảnh của Toyota Veloz mới. Ở hàng ghế thứ hai, hãng Toyota đã lắp màn hình giải trí và 2 cửa gió điều hòa trên trần xe. Hàng ghế thứ hai có thể gập 60:40 và dịch chuyển lên phía trước, về đằng sau. Đó là chưa kể đến 2 túi đựng đồ trên lưng ghế trước cũng như cổng USB và bệ tì tay trung tâm cho hành khách ở hàng ghế giữa. Theo thông tin rò rỉ, Toyota Veloz 2022 chỉ có 1 loại động cơ là máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L. Động cơ này đồng hành cùng hộp số sàn hoặc hộp số biến thiên vô cấp CVT. Ngoài ra, xe còn chuyển sang dùng hệ dẫn động cầu trước FWD thay vì cầu sau RWD như thế hệ cũ vì được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ DNGA giống Toyota Raize. Đặc biệt, ở bản trang bị cao cấp nhất, Toyota Veloz 2022 còn có gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense mới. Gói công nghệ an toàn này có thể sẽ bao gồm hệ thống hỗ trợ chệch làn đường, hệ thống ngăn va chạm sớm, hệ thống kiểm soát hành trình và hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Ngoài ra, xe còn có 6 túi khí, hệ thống phát hiện điểm mù, hệ thống cân bằng điện tử và hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc.Giá xe Toyota Veloz 2022 tại thị trường Indonesia dự kiến dao động từ 251,2 - 292,8 triệu Rupiah (397 - 463 triệu đồng). Khác với Toyota Avanza thế hệ mới, Veloz 2022 nhiều khả năng sẽ không được đưa về Việt Nam mà chỉ dành cho thị trường Indonesia. Video: Chi tiết xe MPV Toyota Veloz thế hệ mới.

