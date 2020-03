Toyota Raize từ 350 triệu đồng "cháy hàng" tại Nhật Bản

Mới đây, tờ Best Car Web đã cập nhật số liệu kinh doanh của một số mẫu xe mới. Trong đó, nổi bật là sự lên ngôi của cái tên Toyota Raize 2020 mới, một mẫu crossover cỡ nhỏ đa dụng vừa được Toyota trình làng hồi cuối tháng 10/2019. Theo số liệu từ Best Car Web thống kê, ngay từ tháng đầu tiên mở bán tại quê nhà Nhật Bản, tức tháng 11/2019, doanh số Toyota Raize đã đạt 7.484 xe. Bước sang tháng 12/2019, con số này tăng lên 9.117 xe. Tới tháng 1/2020, Toyota Raize bán ra 10.220 xe. Với doanh số trung bình khoảng 10.000 xe/tháng, Toyota Raize đã vượt qua người anh em Corolla Altis để trở thành mẫu xe bán chạy nhất Nhật Bản trong tháng 1/2020. Với kỳ vọng ban đầu, Toyota ước tính sẽ bán ra khoảng 4.000 xe Raize/tháng. Tuy nhiên, thực tế doanh số bán ra của mẫu xe này lại gấp tới 2,5 lần kế hoạch đặt ra. Việc này đã gây ra sự quá tải trong hệ thống sản xuất. Dẫn tới việc khách hàng bắt buộc phải chờ đợi để có xe. Toyota Raize hoàn toàn mới được xây dựng dựa trên nền tảng DNGA của Daihatsu, về cơ bản nó cũng khá giống với nền tảng TNGA do Toyota nghiên cứu và chế tạo. Do đó, Toyota Raize 2020 sẽ có kích thước nhỏ hơn đôi chút so với mẫu C-HR với chiều dài chỉ 3.950 mm, chiều rộng 1.695 mm và chiều cao 1.620 mm. Về an toàn, Toyota Raize 2020 được tích hợp khá nhiều công nghệ hỗ trợ người lái và an toàn như hệ thống phanh khẩn cấp, hệ thống ngăn chặn khởi động sai lệch với điều khiển phanh (tiến và lùi), hệ thống điều khiển hành trình thích ứng với theo dõi tốc độ thông minh... Bên dưới nắp ca-pô, Toyota Raize 2020 được trang bị khối động cơ xăng 3 xy-lanh 1.0L tăng áp kết hợp với hộp số D-CVT cho ra công suất tối đa 97 mã lực và 140 Nm mô-men xoắn cực đại. Bên cạnh đó, việc sử dụng hộp số D-CVT đã đánh dấu việc lần đầu tiên một chiếc xe của Toyota sử dụng hộp số của nhà sản xuất Daihatsu. Theo đại diện của Toyota, mức tiêu hao nhiên liệu của xe rất đáng nể phục khi con số chỉ dừng ở mức 5,4L/100km với bản 2WD và 5,7L/100km với bản 4WD. Cuối cùng, giá xe Toyota Raize 2020 được đưa tới tay người dùng Nhật Bản với mức từ 1.679.000 yên (khoảng 350 triệu đồng). Video: Chi tiết Toyota Raize hoàn toàn mới tại Nhật Bản.

Mới đây, tờ Best Car Web đã cập nhật số liệu kinh doanh của một số mẫu xe mới. Trong đó, nổi bật là sự lên ngôi của cái tên Toyota Raize 2020 mới, một mẫu crossover cỡ nhỏ đa dụng vừa được Toyota trình làng hồi cuối tháng 10/2019. Theo số liệu từ Best Car Web thống kê, ngay từ tháng đầu tiên mở bán tại quê nhà Nhật Bản, tức tháng 11/2019, doanh số Toyota Raize đã đạt 7.484 xe. Bước sang tháng 12/2019, con số này tăng lên 9.117 xe. Tới tháng 1/2020, Toyota Raize bán ra 10.220 xe. Với doanh số trung bình khoảng 10.000 xe/tháng, Toyota Raize đã vượt qua người anh em Corolla Altis để trở thành mẫu xe bán chạy nhất Nhật Bản trong tháng 1/2020. Với kỳ vọng ban đầu, Toyota ước tính sẽ bán ra khoảng 4.000 xe Raize/tháng. Tuy nhiên, thực tế doanh số bán ra của mẫu xe này lại gấp tới 2,5 lần kế hoạch đặt ra. Việc này đã gây ra sự quá tải trong hệ thống sản xuất. Dẫn tới việc khách hàng bắt buộc phải chờ đợi để có xe. Toyota Raize hoàn toàn mới được xây dựng dựa trên nền tảng DNGA của Daihatsu, về cơ bản nó cũng khá giống với nền tảng TNGA do Toyota nghiên cứu và chế tạo. Do đó, Toyota Raize 2020 sẽ có kích thước nhỏ hơn đôi chút so với mẫu C-HR với chiều dài chỉ 3.950 mm, chiều rộng 1.695 mm và chiều cao 1.620 mm. Về an toàn, Toyota Raize 2020 được tích hợp khá nhiều công nghệ hỗ trợ người lái và an toàn như hệ thống phanh khẩn cấp, hệ thống ngăn chặn khởi động sai lệch với điều khiển phanh (tiến và lùi), hệ thống điều khiển hành trình thích ứng với theo dõi tốc độ thông minh... Bên dưới nắp ca-pô, Toyota Raize 2020 được trang bị khối động cơ xăng 3 xy-lanh 1.0L tăng áp kết hợp với hộp số D-CVT cho ra công suất tối đa 97 mã lực và 140 Nm mô-men xoắn cực đại. Bên cạnh đó, việc sử dụng hộp số D-CVT đã đánh dấu việc lần đầu tiên một chiếc xe của Toyota sử dụng hộp số của nhà sản xuất Daihatsu. Theo đại diện của Toyota, mức tiêu hao nhiên liệu của xe rất đáng nể phục khi con số chỉ dừng ở mức 5,4L/100km với bản 2WD và 5,7L/100km với bản 4WD. Cuối cùng, giá xe Toyota Raize 2020 được đưa tới tay người dùng Nhật Bản với mức từ 1.679.000 yên (khoảng 350 triệu đồng). Video: Chi tiết Toyota Raize hoàn toàn mới tại Nhật Bản.