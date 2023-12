Toyota Raize ngừng bán vì bê bối gian lận, Honda WR-V hưởng lợi

Vào hồi giữa tháng 11/2023, hãng Honda đã chính thức giới thiệu dòng SUV hạng B mới mang tên Honda WR-V 2023 mới ở thị trường Nhật Bản. Đây chính là mẫu xe có tên Honda Elevate đang bán ở thị trường Ấn Độ. Được giới thiệu như lựa chọn thay thế cho Honda Vezel bản G 2WD ở thị trường Nhật Bản, Honda WR-V hiện vẫn chưa chính thức bán ra. Thay vào đó, phải đến tháng 3/2024, những chiếc xe lái thử và trưng bày mới bắt đầu xuất hiện tại đại lý ở Nhật Bản. Các đại lý ở Nhật Bản hiện đã bắt đầu nhận cọc cho Honda WR-V. Theo thông tin từ đại lý, sau bê bối gian lận thử nghiệm an toàn đối với 64 mẫu xe của Daihatsu được công bố vào hôm 20/12/2023 vừa qua, lượng khách hàng có hứng thú với mẫu SUV hạng B mới nhà Honda đã tăng vọt. Có vẻ như đây là những khách hàng trước đó từng có ý định mua Toyota Raize hay Daihatsu Rocky. Sau khi Daihatsu thừa nhận gian lận thử nghiệm an toàn vào hồi cuối tháng 4/2023, chỉ có phiên bản hybrid HEV của Toyota Raize và Daihatsu Rocky bị ngừng bán ở thị trường Nhật Bản để chờ kết quả điều tra. Trong khi đó, phiên bản máy xăng của 2 mẫu xe này vẫn tiếp tục được phân phối. Tuy nhiên, kể từ ngày 20/12/2023, cả phiên bản máy xăng của Toyota Raize và Daihatsu Rocky cũng đã bị ngừng bán. Do đó, khách hàng Nhật Bản phải tìm kiếm những lựa chọn thay thế như Honda WR-V. Theo công bố của Honda, WR-V dành cho thị trường Nhật Bản sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Ấn Độ. Điều này, cộng với nhu cầu mua xe SUV Honda WR-V của khách hàng Nhật Bản tăng lên, khiến thời gian giao xe kéo dài đến 8 tháng ở một số đại lý. Tất nhiên, thời gian giao xe này sẽ thay đổi phụ thuộc vào khu vực bán và quy mô của từng đại lý. Không chỉ là lựa chọn thay thế sáng giá cho Toyota Raize và Daihatsu Rocky, Honda WR-V còn thu hút sự chú ý tại thị trường Nhật Bản vì sở hữu trang bị khá phong phú trong tầm giá. Theo đó, mẫu xe này được trang bị những tính năng an toàn tiêu chuẩn như hệ thống phanh giảm thiểu va chạm, ngăn va chạm khi đạp nhầm chân ga, hỗ trợ đánh lái tránh va chạm với người đi bộ, ngăn lệch làn đường, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, nhận diện biển báo giao thông, đèn pha tự động, cảm biến đỗ xe và ngăn tăng tốc đột ngột. Ngoài ra, tân binh nhà Honda còn sở hữu đèn pha LED tích hợp đèn LED định vị ban ngày, đèn sương mù LED, vành hợp kim 17 inch, màn hình đa thông tin 7 inch trong bảng đồng hồ, điều hòa tự động, cửa gió cho hàng ghế sau, màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch và khoang hành lý 458 lít. So với Toyota Raize và Daihatsu Rocky, Honda WR-V đương nhiên có kích thước lớn hơn. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ Global Small Car tương tự City, Honda WR-V bán tại Nhật Bản sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.312 x 1.790 x 1.650 mm và chiều dài cơ sở 2.650 mm. So với đàn anh Honda Vezel, xe chỉ ngắn hơn 23 mm và cao hơn đến 70 mm vì có khoảng sáng gầm 220 mm. Nguồn cung cấp sức mạnh cho Honda WR-V ở thị trường Nhật Bản là động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L dùng chung với City. Động cơ này cho công suất tối đa 121 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145 Nm đồng thời kết hợp cùng hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT. Xe chỉ có hệ dẫn động cầu trước FWD. Tại thị trường Nhật Bản, Honda WR-V có 3 phiên bản là X, Z và Z+ với giá bán dao động từ 2.098.800 - 2.489.300 Yên (khoảng 367 - 435 triệu đồng). Xe có giá cao hơn đáng kể so với phiên bản máy xăng của Toyota Raize máy xăng (1,717 - 2,049 triệu Yên) và Daihatsu Rocky (1,677 - 2,068 triệu Yên). Video: Honda WR-V 2023 đang phủi kín Đông Nam Á.

