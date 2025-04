Cận cảnh loài bạch tuộc tai voi kỳ dị nhất đáy đại dương

1. Bạch tuộc Dumbo sống ở độ sâu cực lớn. Loài bạch tuộc Dumbo thường được tìm thấy ở độ sâu từ 3.000 đến 4.000 mét dưới đại dương, nơi áp suất cực kỳ lớn và ánh sáng mặt trời không thể xuyên tới. Ảnh: Pinterest. 2. Chúng có "tai" nhưng không dùng để nghe. Hai vây trên đầu bạch tuộc Dumbo trông giống như đôi tai của chú voi Dumbo, nhưng thực chất chúng là bộ phận giúp bạch tuộc di chuyển. Ảnh: Pinterest. 3. Bạch tuộc Dumbo bơi bằng cách "vẫy tai". Không giống như các loài bạch tuộc khác chủ yếu sử dụng vòi phản lực để di chuyển, bạch tuộc Dumbo sử dụng đôi vây đặc trưng của mình để vỗ nhẹ vào nước, giúp nó bơi một cách thanh thoát. Ảnh: Pinterest. 4. Chúng có màu sắc thay đổi tùy theo môi trường. Bạch tuộc Dumbo có thể có màu cam, hồng, đỏ hoặc nâu tùy thuộc vào ánh sáng và môi trường xung quanh, giúp chúng ngụy trang tốt hơn dưới đáy đại dương. Ảnh: Pinterest. 5. Chúng ăn bằng cách nuốt chửng con mồi. Thay vì sử dụng xúc tu để kéo thức ăn vào miệng như nhiều loài bạch tuộc khác, bạch tuộc Dumbo nuốt chửng con mồi, chủ yếu là giáp xác và động vật nhỏ. Ảnh: Pinterest. 6. Chúng có tuổi thọ khá cao. Bạch tuộc Dumbo có thể sống từ 3 đến 5 năm, khá cao so với nhiều loài bạch tuộc khác sống ở vùng nước nông, thường chỉ thọ từ 1 đến 2 năm. Ảnh: Pinterest. 7. Loài này có tập tính sinh sản đặc biệt. Bạch tuộc Dumbo cái mang theo trứng trong thời gian dài và chỉ đẻ một số ít trứng mỗi lần, giúp đảm bảo con non có tỷ lệ sống sót cao hơn trong môi trường khắc nghiệt dưới đáy đại dương. Ảnh: Pinterest. 8. Bạch tuộc Dumbo vẫn là một bí ẩn khoa học. Do sống ở độ sâu lớn, loài này rất khó nghiên cứu và con người chỉ mới biết đến chúng từ năm 1883. Đến nay, vẫn còn nhiều điều chưa được khám phá về tập tính và đời sống của chúng. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Bắt gặp bạch tuộc “có tai” dưới đáy đại dương: Loài cực hiếm.

