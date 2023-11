Honda WR-V 2024 trình làng, SUV hơn 300 triệu chờ về Việt Nam?

Sau khi ra mắt Ấn Độ vào hồi tháng 5 năm nay, Honda Elevate đã tiếp tục cập bến thị trường Nhật Bản và đổi tên thành Honda WR-V 2024 mới. Tuy có cùng tên gọi thế nhưng mẫu xe bán tại Nhật Bản không liên quan đến WR-V thế hệ thứ hai hiện đang được cung cấp tại các thị trường Đông Nam Á bao gồm Indonesia, Thái Lan và Malaysia. Thuộc phân khúc SUV đô thị hạng B, mẫu xe SUV Honda WR-V 2024 có kích thước tổng thể 4.312 x 1.790 x 1.650 mm (dài x rộng x cao) cùng với chiều dài cơ sở 2.650 mm. Xe có khoảng sáng gầm đạt mức 220 mm, cao hơn hầu hết các mẫu xe cùng kích cỡ. So với “người anh em” Honda Vezel, WR-V ngắn hơn 23 mm và cao hơn 70 mm. Honda WR-V 2024 có ngoại hình vuông vức hơn so với các mẫu HR-V và ZR-V. Điểm nhấn phần đầu xe là cụm lưới tản nhiệt cỡ lớn hình bát giác, nối liền với cụm đèn pha 2 bên bằng một dải chorme. Nằm bên trong hốc bánh này là bộ vành hợp kim 17 inch với thiết kế tương tự Honda City 2023. Trong khi đó, đèn sương mù của xe nằm ở hai góc cản trước. Phần đuôi xe mang đậm nét đặc trưng của thương hiệu, với cụm đèn hậu LED hình chữ L và cửa hậu cỡ lớn. Là một mẫu SUV – B giá rẻ, nội thất của Honda WR-V được hoàn thiện bằng chất liệu nhựa và ghế ngồi bọc nỉ. So với Elevate bán tại Ấn Độ, WR-V có màn hình giải trí trung tâm nhỏ hơn. Đồng hồ lái trên Honda WR-V 2024 mới là dạng analog cổ điển, kết hợp với một màn hình tính năng đặt ở chính giữa. Khoang hành lý của mẫu SUV cỡ B này có thể tích khá lớn, lên tới 458 lít. Tương tự các mẫu xe đời mới của Honda, WR-V cũng có gói an toàn chủ động Honda Sensing, nhưng chưa rõ danh sách tính năng cụ thể. Đây là lợi thế lớn của xe so với các đối thủ, bởi ở phân khúc này rất ít xe được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động. WR-V được phát triển tại Trung tâm R&D Châu Á Thái Bình Dương của Honda ở Thái Lan và lắp ráp tại Rajasthan, Ấn Độ. Mẫu SUV này sở hữu động cơ xăng i-VTEC 1,5 lít hút khí tự nhiên tương tự Honda City, cho công suất là 119 mã lực và mô-men xoắn 145 Nm, đi kèm hộp số CVT. Hãng xe Honda hiện vẫn chưa công bố danh sách trang bị cụ thể của WR-V tại Nhật Bản, nên chưa rõ xe có được cung cấp tùy chọn hộp số sàn 6 cấp hay không. Xe bắt đầu mở bán tại Nhật Bản từ đầu năm 2024, mức giá xe Honda WR-V 2024 mới dao động từ 13.240 - 16.550 USD (tương đương 320 – 402 triệu đồng). Dự đoán mẫu xe này sẽ về Việt Nam, nhưng là phiên bản dành cho Đông Nam Á. Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV cỡ B - Honda WR-V 2024.

