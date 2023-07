Honda WR-V từ 461 triệu đồng tại Malaysia, không rẻ vẫn "cháy hàng"

Hôm nay, ngày 13/7/2023, hãng Honda đã chính thức giới thiệu mẫu xe WR-V mới ở thị trường Malaysia. Đây là thị trường Đông Nam Á thứ 3 đón nhận mẫu SUV hạng A này, sau Indonesia và Thái Lan. Tương tự xe ở Thái Lan, Honda WR-V 2023 mới dành cho Malaysia cũng được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Tại thị trường Malaysia, mẫu SUV hạng A này có tổng cộng 4 phiên bản, bao gồm 1.5L S, 1.5L E, 1.5L V và 1.5L RS. Giá xe Honda WR-V2023 dao động từ 89.900 - 107.900 RM (khoảng 461 - 553 triệu đồng). Như vậy, bản cao cấp nhất của xe chỉ rẻ hơn 8.000 RM (41 triệu đồng) so với đàn anh Honda HR-V tiêu chuẩn. Tuy không rẻ nhưng mẫu xe SUV Honda WR-V 2023 đã có khởi đầu khá tích cực ở thị trường Malaysia. Theo hãng Honda, trước thời điểm xe ra mắt, đã có 2.500 khách hàng đặt mua mẫu SUV hạng A này. So với xe ở Indonesia và Thái Lan, Honda WR-V 2023 ở Malaysia có nhiều phiên bản hơn. Trong khi đó, thiết kế và trang bị của xe gần như giống hệt. Là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Perodua Ativa vốn được phát triển từ Toyota Raize, mẫu SUV hạng A nhà Honda sở hữu chiều dài 4.060 mm, chiều rộng 1.780 mm, chiều cao 1.576 mm (bản 1.5L S) hoặc 1.608 mm và chiều dài cơ sở 2.485 mm. Bên cạnh đó là chiều cao gầm 207 mm. So với Perodua Ativa, Honda WR-V 2023 có chiều dài cơ sở ngắn hơn 40 mm nhưng lại sở hữu ngoại hình thể thao và nổi bật hơn, đặc biệt ở bản RS. Xe ở Malaysia còn có một điểm nhấn riêng biệt nữa là đèn pha có tính năng điều chỉnh độ cao của chùm sáng nhằm đáp ứng quy định về an toàn. Bên trong mẫu SUV hạng A này xuất hiện mặt táp-lô tương tự mẫu MPV cỡ nhỏ Honda BR-V thế hệ mới. Bản thân Honda WR-V 2023 cũng là mẫu xe được dùng để thay thế cho BR-V thế hệ cũ ở thị trường Malaysia. Xe được trang bị bảng đồng hồ analog, cần số và phanh tay điện tử giống với Honda BR-V 2023 đang bán ở Việt Nam. Ngoài ra, WR-V còn có thể tích khoang hành lý 380 lít. Ở bản tiêu chuẩn 1.5L S, mẫu SUV hạng A này có những trang bị như gương chiếu hậu chỉnh điện, đèn pha Halogen không tự động bật/tắt, vành hợp kim 16 inch màu bạc và ăng ten thanh que. Bên cạnh đó là ghế bọc nỉ màu đen, vô lăng bọc urethane, màn hình đa thông tin MID trong bảng đồng hồ, điều hòa đi kèm màn hình kỹ thuật số, 2 loa, màn hình cảm ứng trung tâm 7 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto và 2 cổng USB ở hàng ghế trước. Trong khi đó, bản E có thêm đèn pha tự động, ăng ten vây cá mập, khởi động máy từ xa, tự động khóa cửa khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến, màn hình màu TFT 4,2 inch trong bảng đồng hồ và 4 loa. Tiếp đến là bản V với đèn pha LED, dải đèn LED định vị ban ngày, đèn sương mù LED phía trước, đèn báo rẽ LED, vô lăng bọc da, ghế bọc da pha nỉ với chỉ khâu màu xanh và điều hòa tự động 1 vùng. Bản RS cao cấp nhất sẽ có những trang bị riêng như lưới tản nhiệt với mắt lưới mạ crôm như bàn cờ vua, đèn LED báo rẽ tuần tự và bộ vành hợp kim 17 inch phay xước 2 màu. Tuy nhiên, bản RS ở Malaysia không có nóc màu đen và baga nóc bằng nhựa để trang trí như xe dành cho thị trường Thái Lan. Thêm vào đó là nội thất với những điểm nhấn màu đỏ tương phản, vô lăng tích hợp lẫy chuyển số, bàn đạp ốp kim loại thể thao, bệ tì tay ở hàng ghế sau, hệ thống âm thanh 6 loa và hệ thống kết nối viễn thông Honda Connect. Mọi phiên bản của xe đều có 4 túi khí (trừ bản 1.5L RS), hệ thống cân bằng điện tử, chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, trợ lực phanh, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, 2 cảm biến đỗ xe phía sau và hệ thống hỗ trợ quan sát làn đường Honda LaneWatch. Từ bản E trở đi, xe sẽ có camera lùi đa góc cùng gói công nghệ an toàn chủ động Honda Sensing, bao gồm hệ thống cảnh báo khi phương tiện phía trước khởi hành, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, phanh giảm thiểu va chạm, cảnh báo tiền va chạm, hỗ trợ giữ làn đường, giảm thiểu lệch làn đường, cảnh báo lệch làn đường và đèn pha tự động. Riêng bản RS sẽ được trang bị 6 túi khí. Động cơ chung của cả 4 phiên bản là máy xăng DOHC i-VTEC 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 121 mã lực tại tua máy 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 145 Nm tại tua máy 4.300 vòng/phút. Động cơ đi kèm với hộp số biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Hiện hãng Honda chưa có kế hoạch bán WR-V ở thị trường Việt Nam. Trước đó, đại diện của Honda Indonesia tiết lộ sẽ chỉ xuất khẩu mẫu xe này sang các thị trường tay lái nghịch (bên phải) trong năm nay. Video: "Soi" Honda WR-V 2023, đối thủ của Toyota Raize, Kia Sonet.

