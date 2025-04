Cực nóng: Việt Nam phát hiện 40 mỏ vàng khủng, trữ lượng gần 30 tấn

Đề án điều tra khoáng sản Tây Bắc đã xác định 40 mỏ vàng mới với tổng trữ lượng lên tới 29,8 tấn. (Ảnh: markettimes.vn) Các mỏ vàng này phân bố chủ yếu ở Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Lai Châu và một số huyện miền Tây Thanh Hóa, Nghệ An. (Ảnh: markettimes.vn) Ngoài vàng, khu vực còn có 5 mỏ đồng lớn với trữ lượng đồng kim loại hơn 13.000 tấn. (Ảnh: PLO) Đặc biệt, một mỏ đồng ở Lào Cai còn chứa khoảng 420kg vàng, làm tăng giá trị khai thác của khu vực. (Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống) Những phát hiện này đã được tích hợp vào Quy hoạch khai thác khoáng sản quốc gia đến năm 2050. (Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống) Tây Bắc là khu vực giàu tài nguyên nhưng chưa được khai thác hiệu quả do thiếu dữ liệu địa chất chính xác. (Ảnh: ANTĐ) Quảng Nam vẫn dẫn đầu cả nước về trữ lượng vàng, với hai mỏ lớn nhất là Bồng Miêu và Phước Sơn. (Ảnh: Sức khỏe đời sống) Cần kiểm soát chặt chẽ để ngăn chặn khai thác trái phép, tránh ô nhiễm môi trường và bảo vệ tài nguyên. (Ảnh: An ninh tiền tệ) Mời quý độc giả xem thêm video: Loạt kho báu mất tích bí ẩn khiến “thợ săn” nhận “kết đắng”.

